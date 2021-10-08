自然生態、迷人海岸！ 8個花蓮「壽豐鄉」必去夢幻美景 一路拍不停

花蓮緊鄰太平洋，迷人的海岸線是吸引許多旅人前往花蓮的原因，而花蓮的必去景點除了秀林鄉的太魯閣、新城鄉的七星潭、花蓮市區的東大門夜市，其實壽豐鄉也有很多景點值得一去！今天小編就要把重點聚焦在花蓮壽豐鄉，來介紹幾個壽豐必去景點，快來看看吧！

海崖谷

海崖谷。 圖／IG, b841101

海崖谷原先是一座豪華露營區，不過從2021年五月開始規劃成沒有露營區的休閒園區囉！來到海崖谷園區內，分為室內座位區及室外座位區，而且有附設餐廳，欣賞美景也不怕肚子餓；另外就是大家最喜歡的夢幻裝置藝術啦～直升機、旋轉木馬、創意透視牆、天空之門等等，由身後遼闊的海景與天空相襯，瞬間化身為底片殺手，白天及夜晚皆有迷人之處，非常好拍喔！

門票：200元（可折抵園內消費100）、六歲以下免門票

營業時間：09:00-21:30

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號

花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園。 圖／IG, bluenana_travel

遠雄海洋公園是全台唯一一座國際級的海洋主題樂園，不僅適合親子也適合三五好友一起前往，園區內共分為八大主題區，除了有許多必玩的遊樂設施（小編推薦最刺激的海盜大驚航XD）也有豐富的主題表演，像是海豚秀、海獅巡警隊、海洋探索館互動體驗等等，更別忘了到探險島水族館參觀海底世界，若要來海洋公園小編建議可以排上一天喔！

門票

地址：花蓮縣壽豐鄉189號

夜宿遠雄海洋公園

夜宿遠雄海洋公園。 圖／kkday

來到花蓮海洋公園，除了入住遠雄悅來大飯店之外，也能選擇夜宿花蓮海洋公園！參加這個活動會有專屬的導覽海洋解說、可以和海洋生物一起睡覺、還可以看到海洋明星，除此之外還包含海洋公園2日的門票，CP值超高~

報到地點：遠雄海洋公園5F客戶服務中心

體驗價格：成人$2,899/小孩$1,799

鯉魚潭風景區

鯉魚潭風景區。 圖／IG, hualianbaocheluyou

鯉魚潭風景區位在花東縱谷最北端，是花蓮相當熱門的風景區，就像到了南投一定要去日月潭，來花蓮也別錯過這座美麗的鯉魚潭。來到鯉魚潭，可以划船、乘快艇或者踩踩腳踏船，在湖面上自由穿梭欣賞美景，相當浪漫愜意；一旁則有環潭步道及自行車道，很適合騎單車散步。而每年四五月則是鯉魚潭的賞螢季節，也很適合來一場夜間生態旅遊喔！

門票：免門票，水上活動另外收費

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

池南國家森林遊樂區

池南國家森林遊樂區。 圖／IG, jmhtravel168

池南國家森林遊樂區就位在鯉魚潭風景區附近，這一座森林遊樂區雖然不大，卻保留著1960年代珍貴的林業文化資產，來到這兒除了有許多步道可以登山賞鳥、散步健行之外，沿途能看見戶外展示著許多伐木設備及當年的運輸設備，包含蒸汽火車、流籠等，並設有一座林業陳列館，來一趟踏青文化之旅也是不錯的選擇。

門票：

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村林園路65號

東華大學

東華大學。 圖／IG, record_photo_365

東華大學座落在花東縱谷國家風景區，佔地極廣，而且處處皆美～無論是管理學院、圖書館等等校園裡的每一棟建築物，都有別於一般校園，走一個歐風建築的路線，這些建築都完美地與花蓮的天然美景結合；而最值得一去的就是校園裡的東湖啦！天氣好的話來到波光瀲灩的東湖，湖面倒映著藍天綠樹及山景，一旁還有座景觀橋，如此漂亮的景色很適合在這待上一天，小編推薦到花蓮壽豐一定要親眼來看看這座校園的美麗！

小編小提醒：有開車的話記得在校門口換證才能進入，若無東華大學車輛識別證的機車，也只能停在校門口的停車場喔！

地址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號

立川漁場

立川漁場。 圖／IG, zoezoe9

立川漁場又稱黃金蜆的故鄉，這裡有滿滿的黃金蜆，以前常常聽到「摸蜆仔兼洗褲」，這次可以親自來洗褲子啦（咦？）～也就是可以下水來體驗摸蜆仔，摸完還可以帶走一斤的蜆喔！另外還有蜆殼DIY體驗，可以做出屬於自己的紀念品，還滿有趣的，完全寓教於樂啊～除了DIY體驗之外，這裡的五餅二魚餐廳提供的蜆料理，也是許多遊客的愛，超大盤的炒蜆仔，絕對滿足！園區內的文化生態館、紀念品部也都非常好逛，買伴手禮超方便！

門票：免門票

摸蜆體驗120元（5歲以下不收費，需大人陪同）

蜆殼DIY體驗150元（需3天前事先預約）

營業時間：09:00-17:30

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

山姆先生咖啡館（疫情暫停營業中）

山姆先生咖啡館（疫情暫停營業中）。 圖／IG, na.mi.0614

去不了紐西蘭的魔戒哈比村，那就來花蓮壽豐鄉吧！山姆先生咖啡館是一個充滿童話氛圍的小園區，最初由三間老建築進行老屋重建計畫，打造出現在的電影童話世界，建築物就如同魔戒哈比村，建築物內部就是咖啡廳，販售各式輕食飲品，陳設布置也精緻又奇幻，外頭還有小池畔及一座餐車，餐車外型不免讓人聯想到霍爾的移動城堡，真的非常夢幻！（推薦給你：瑞穗也好玩，景點一次看）

門票：免門票，停車100元可全額折抵消費。

營業時間：11:00-17:00（周四公休）

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20號（疫情暫停營業中）

花蓮雲山水夢幻湖

花蓮雲山水夢幻湖。 圖／IG, chan_0922

花蓮真的充滿了天然美景，而雲山水夢幻湖就是其中之一！這裡被稱作是夢幻湖一點也不為過，雲、山、水，依序堆疊成一幅絕美景色，夢幻如畫，而除了這座湖必去之外，跳石瀑布區更是熱門，整排落羽松就位在跳石瀑布區旁，走在方正的跳石上聆聽潺潺流水，欣賞那整齊劃一的小小瀑布，陽光從落羽松的枝葉間穿透，水面也變得更加閃耀動人～如此浪漫的地方，小編推薦來到花蓮壽豐千萬不要錯過了！

小編小提醒：園區內有許多小黑蚊，建議著長袖長褲做好防蚊準備喔！

營業時間：08:30-17:00

門票：120元（可折抵50元消費）

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號

看完這篇有沒有發現花蓮壽豐的景點就多到一天也不夠玩！以上介紹的花蓮壽豐必去景點，全部可以一路玩下來，景點跟景點之間都不會太遠，趕快筆記筆記，準備沉浸在花蓮的美景之中囉！

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