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無敵海景在腳下！台東「迷你版天空之鏡」美瘋　搭配日出超震撼

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@flyyy0515授權、IG@imma_pon授權
圖／IG@flyyy0515授權IG@imma_pon授權

花東遊永遠玩不膩！雖然中秋連假來到了尾聲，但編輯為大家預先準備好了下一趟旅程的夢幻景點。這處被譽為「迷你版天空之鏡」的觀景台隱身台東太麻里鄉，不必站上水池邊也能將蔚藍大海盡收眼簾，事先規劃還還能衝一波日出大景，震撼景致必收。

圖／IG@weili_trip授權
圖／IG@weili_trip授權

台東海岸的魅力總是令人流連忘返，而南迴公路上華源海灣附近的「華源景觀台」，本為鮮為人知的秘境，但憑藉近在眼前的無敵海景與被形容為網美水池的圓弧水池，近一年來漸漸躍升為朝聖場景。

圖／IG@imma_pon授權
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走上石階步道後即可找到蓄水池，滿水時搭配好天氣，即可攝下壯闊的藍天白雲，下方還有蜿蜒的海岸線，視野極佳。不少人也會站上水池旁，倒影入鏡瞬間化作「天空之鏡」，但由於周邊無任何圍欄或護杆，提醒大家拍攝時務必安全至上，也可選擇下層的水池，坐在一旁就能遊賞大海絕景。

圖／IG@flyyy0515授權
圖／IG@flyyy0515授權

除了碧藍大海，攝影好手大俠在大約早上6點成功攝下了日出版美景，渲染成橘色的畫面顯得更為浪漫，喜歡曙光的人絕對不能錯過。但提醒大家通往這處景點的道路狹窄，會車不易，停車位也極少，建議可騎機車前往。

圖／IG@imma_pon授權
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華源景觀台
地點：台9線395.5公里處

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