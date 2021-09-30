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圓胖型「日式刨冰」清新可愛！宜蘭新開店納涼　手作配料、果醬滿滿台味

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

我很喜歡納涼這個店名，有忙裡偷閒的意思，生活中不是經常有那種喘不過氣的時候，不管是生理或心理，這時候..就來納涼一下吧！

這一家宜蘭五月新開的『納涼Suzumu』，隱藏在市場旁巷弄間，開幕沒幾天 還來不及大肆宣傳就遇到台灣疫情拉警報升三級，然後就這樣三個月過去。幸好納涼有撐過去，讓我們還有日式刨冰吃。

位置

位於羅東民生市場旁，小揭商行斜對面。這裡不好停車，周邊有收費停車場，但需要走一小段路。

隱藏在巷弄間的日式文青風格，看到門口會有眼睛一亮的感覺，純白簡約風裝潢。

納涼Suzumu ｜ MENU

我們消費的時間是五月初，剛開幕時。MENU請以現場為主，或者參考官方粉絲團：這裡

店內員工都是年輕可愛的妹子，甜甜的招呼聲音親切感十足，像我這種姐姐也很吃可愛妹子顏質的。

店家選用的是天鵝牌刨冰機，刨冰顆粒細緻軟綿入口即化。做法其實都跟熟悉的挫冰差不多，只是上面淋上的都是店家自製果醬、糖漿、手作配料。

芭樂好梅 | NT$.130元

刨冰外型非常日式，小巧圓滾滾的可愛極了！自製果醬部分卻非常台灣，採用珍珠芭樂與梅粉超對味，上面還放上芭樂本人一起吃，層次感十足。

我還是要讓大家知道，這碗真的是很小巧可愛喔。沒有比例尺的話，怕大家去吃會嫌太小碗之類的，但日式刨冰常見這尺寸。

吃起來就是熟悉的芭樂梅子口味，冰裡面有淋上黑糖漿，外面就是裹上厚厚一層芭樂梅子果醬加上幾塊芭樂這樣，還可以淋上珍珠一起入口，堆疊出多層次口感。

芋泥花生 | NT$.130元

不覺得納涼就是披著日式文青的皮，骨子裡賣的就是台灣味嗎？口味其實都很台灣啊。用芋泥花生就算了，還搭配芋圓、地瓜圓之類的，日式台味風。

芋泥跟花生本來就很對味了不是嗎？店家自製的芋泥真的好真材實料，綿密香甜。一樣裡面是挫冰淋上黑糖漿，挖開還有藏著幾顆芋圓，超好吃。

楊枝甘露刨冰 | NT$.150元

我對楊枝甘露這甜點是有點恐懼感的，因為真的很甜！但做成刨冰後，甜度上我又可以接受。配料跟做法當然也是挺繁複的，採用台灣愛文芒果配上葡萄柚果粒打成果醬還保留果粒這樣，另外附上養樂多以及西米露還有椰果，看個人喜好添著吃。

還好有葡萄柚去中和愛文芒果的香甜味，增添一點酸味就不會這麼甜膩，淋上養樂多口感更多層次。

Cha Yen 泰泰 | NT$.130元

泰國手標紅茶葉做成的泰奶醬，有手標熟悉的泰奶香氣，但因為煉乳的部分下手有比較輕，所以甜度降低後，帶點茶香我更喜歡。

嫌不夠甜的，可以另外淋上煉乳與珍珠增加口感喔。

飲料部分也是很真材實料，雖然口感上沒有刨冰如此讓人驚艷與創意，但因為用料扎實，喝的很有飽足感。

我們是在剛開幕時去的，當時知道的人不多，還受到三級疫情打擊，不過相信在店家這麼精緻用心的經營下，再來納涼 會有更多驚喜的，期待再訪。

納涼 Suzumu/ 日式刨冰

營業時間：12:00-18:00或提早賣完｜公休日以粉絲團公告為主

電話：03-9552600

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街42號

粉絲團：https://www.facebook.com/Suzumuchibing/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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刨冰 果醬 文青 甜點 宜蘭美食

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