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就愛爆藍的台東！激推太麻里鄉景點　美不勝收的華源步道、還能拍天空之鏡

Vicky媽媽的遊樂園 / 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky

想一邊登山健行一邊欣賞美麗海景嗎？華源登山步道就是這麼一條步道。話說，帶孩子爬了台南和高雄幾條步道後，深深覺得華源登山步道的難度可以說是扮家家酒的等級，然而風景卻…哇哇哇，令人驚嘆。

如果說有哪一條步道很簡單很簡單，然後又可以欣賞到無敵美景，那絕對是華源登山步道。在這一條步道上不僅可以欣賞台灣東岸美麗的海岸線，也可以在觀景台眺望台東專屬的台東藍，之前寫過華源海灣，現在則是來分享華源登山步道、天空之鏡以及華源觀景台。不多說，現在就帶大家來走一趟。

因為正值疫情期間，所以需要配戴口罩登山，這還真的蠻累人的，所以最近也都盡挑些簡單的步道走，戴口罩走華源登山步道可以說是一點都不喘不疲憊，挺合適的。

華源登山步道：山路狹窄

猶記得之前造訪時，人潮沒那麼多，可能最近出遊的人多了點，所以造成這條路的交通大打結，尚未抵達華源登山步道的路可以說是狹小又有陡坡，常需要慢慢地會車，提醒大家要小心駕駛。

華源登山步道：天空之鏡

在峰迴路轉的山上小路，一路上都有華源登山步道和天空之鏡的指標，只要沿著走就不會迷路。停妥車走上華源登山步道，其實走大概10來階梯，再走個10多公尺的平緩步道，就會看到天空之鏡了。

以下的照片沒有修圖，也沒有使用濾鏡，就是稍微調了一下明亮度。

假日通常都會看到拍照人潮大排長龍，建議想要拍出美照的朋友，可以預先在家練習動作。這天因為人太多，看到網美拍照也是非常的辛苦，想拍美照，然而又不能佔據太多時間，感覺超逼人的。

離開天空之鏡，再走一段路，爬約莫20多層的階梯就可以抵達觀景台。不論是從天空之鏡，或是從較上方的觀景台一眼望去，看到的景色都不盡相同，相同的是—都很美呢！

可能平時有和孩子一起登山健行，所以體力上還可以，扣掉拍照時間，整個路程大概花不到10分鐘的時間，可以說是一條小而美的步道。

華源登山步道：華源觀景台

在這邊把有著美麗風景，而且不需要耗費太多體力的華源登山步道分享給大家。趕快找機會把這個藍到爆，炸美麗的步道給走一回吧！

景觀台這邊也有一處天空之鏡，不過，下方的那一座比較美。

華源觀景台

台9線379K處轉向西進入東62鄉道，向上開2.1K可達。Google可搜尋華源觀景台。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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