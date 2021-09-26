來台東知本泡湯也要享受山裡清新空氣！「知本國家森林遊樂區」80%未開發&老少咸宜
【圖／文：行遍天下】
知本美人湯聞名全台，也吸引來自各地的遊客前來泡湯度假。沿著龍泉路兩側盡是溫泉飯店，隨時可見雲霧裊繞的景色。龍泉路的盡頭就是知本國家森林遊樂區，這個面積達100公頃的保護區擁有蓊鬱森林、豐富的動植物生態以及完善的遊樂設施，非常適合度假旅客順遊，走一走景色宜人健行步道，享受山裡的清新空氣。
來知本泡湯前記得往前走看看這座濃縮台東山林之美的遊樂區
這天為我們解說的解說員是陳鴻永老師，他原本是國中老師，退休後加入知本森林遊樂區解說志工行列至今10年，擁有豐富的解說經驗與山林知識，他笑著說，本來只是低頭看昆蟲、花草，因為遊客好學多問，他也不能被問倒，從地表生物到樹冠層重新學習，如今對於遊樂區內的生態、歷史、林相與地質都能如數家珍，可說是「教學相長」最佳寫照。老師說，園區有80%是未開發的保護區，遊樂區沿著山坡規劃，開發面積大約20公頃，是一個老少咸宜的森林遊樂區。
知本國家森林遊樂區內規劃多條健行步道，可以依照個人體力挑選適合路線，例如親子體驗的嬉遊林間區、夏日最受歡迎的水流腳底按摩區以及森林浴步道、好漢坡等，豐富的遊樂設施與解說，各個年齡層都能來這玩得開心。
陳老師帶我們沿著森林浴步道欣賞桃花心木高聳林相，再沿著好漢坡欣賞壯觀的千根榕，最後再沿著景觀步道前往嬉遊林間區以及水流泡腳區，全部路程約需2小時，這是他最推薦的路線，既能欣賞園區精華也不至於太勞累。如果是親子旅行或有長者，平緩的景觀步道就很適合，這裡有許多藝術作品，再加上原民之森、季風穿林區，內容非常豐富，歡迎大家來知本泡湯、走步道，享受健康養生的悠閒假期。
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知本國家森林遊樂區
地址：台東縣卑南鄉龍泉路290號
電話：089-510-961
營時：08:00 - 17:00（售票至16:00）
價位：門票平日80元、假日100元
備註：人流管制人數上限為500人，遊客進入園區均需配戴口罩、量體溫及消毒雙手
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