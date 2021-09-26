快訊

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

來台東知本泡湯也要享受山裡清新空氣！「知本國家森林遊樂區」80%未開發&老少咸宜

聯合新聞網 / 行遍天下
水流腳底按摩區是最受全家大小歡迎的一區，終年不斷的山泉清澈清涼，在這裡可以體驗腳底按摩，也可以泡腳享受山風吹拂，十分愜意舒適。
水流腳底按摩區是最受全家大小歡迎的一區，終年不斷的山泉清澈清涼，在這裡可以體驗腳底按摩，也可以泡腳享受山風吹拂，十分愜意舒適。

【圖／文：行遍天下】

知本美人湯聞名全台，也吸引來自各地的遊客前來泡湯度假。沿著龍泉路兩側盡是溫泉飯店，隨時可見雲霧裊繞的景色。龍泉路的盡頭就是知本國家森林遊樂區，這個面積達100公頃的保護區擁有蓊鬱森林、豐富的動植物生態以及完善的遊樂設施，非常適合度假旅客順遊，走一走景色宜人健行步道，享受山裡的清新空氣。

從有點難度的好漢坡到適合親子的嬉遊林間區，森林志工陳鴻永老師推薦大家來這座濃縮台東山林之美的地方。
從有點難度的好漢坡到適合親子的嬉遊林間區，森林志工陳鴻永老師推薦大家來這座濃縮台東山林之美的地方。

來知本泡湯前記得往前走看看這座濃縮台東山林之美的遊樂區

這天為我們解說的解說員是陳鴻永老師，他原本是國中老師，退休後加入知本森林遊樂區解說志工行列至今10年，擁有豐富的解說經驗與山林知識，他笑著說，本來只是低頭看昆蟲、花草，因為遊客好學多問，他也不能被問倒，從地表生物到樹冠層重新學習，如今對於遊樂區內的生態、歷史、林相與地質都能如數家珍，可說是「教學相長」最佳寫照。老師說，園區有80%是未開發的保護區，遊樂區沿著山坡規劃，開發面積大約20公頃，是一個老少咸宜的森林遊樂區。

從學校老師退休後加入解說員志工行列已10年，推薦大家來這老少咸宜的森林遊樂區。
從學校老師退休後加入解說員志工行列已10年，推薦大家來這老少咸宜的森林遊樂區。

知本國家森林遊樂區內規劃多條健行步道，可以依照個人體力挑選適合路線，例如親子體驗的嬉遊林間區、夏日最受歡迎的水流腳底按摩區以及森林浴步道、好漢坡等，豐富的遊樂設施與解說，各個年齡層都能來這玩得開心。

全長1.82公里的森林浴步道，坡度平緩輕鬆好走，步道穿過大葉桃花心木、光蠟樹林，夏日十分涼爽，是園區最推薦的步道。
全長1.82公里的森林浴步道，坡度平緩輕鬆好走，步道穿過大葉桃花心木、光蠟樹林，夏日十分涼爽，是園區最推薦的步道。

陳老師帶我們沿著森林浴步道欣賞桃花心木高聳林相，再沿著好漢坡欣賞壯觀的千根榕，最後再沿著景觀步道前往嬉遊林間區以及水流泡腳區，全部路程約需2小時，這是他最推薦的路線，既能欣賞園區精華也不至於太勞累。如果是親子旅行或有長者，平緩的景觀步道就很適合，這裡有許多藝術作品，再加上原民之森、季風穿林區，內容非常豐富，歡迎大家來知本泡湯、走步道，享受健康養生的悠閒假期。

好漢坡是遊樂區內最具挑戰性的階梯步道，自從改建為「之」字形之後，已經好走很多，也是貫穿園區登高望遠最佳途徑。
好漢坡是遊樂區內最具挑戰性的階梯步道，自從改建為「之」字形之後，已經好走很多，也是貫穿園區登高望遠最佳途徑。

園區最受小朋友喜愛的區域是嬉遊林間區，設有樹冠層葉脈棧道、鞦韆、三索橋等設施，可以讓大小朋友就近觀察樹冠層動、植物生態。
園區最受小朋友喜愛的區域是嬉遊林間區，設有樹冠層葉脈棧道、鞦韆、三索橋等設施，可以讓大小朋友就近觀察樹冠層動、植物生態。

　

景點推薦

知本國家森林遊樂區

地址：台東縣卑南鄉龍泉路290號

電話：089-510-961

網址：知本國家森林遊樂區-返璞歸真

營時：08:00 - 17:00（售票至16:00）

價位：門票平日80元、假日100元

備註：人流管制人數上限為500人，遊客進入園區均需配戴口罩、量體溫及消毒雙手

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 森林遊樂區 泡湯

延伸閱讀

漢光操演 台東知本灘岸戰甲車反擊作戰

宛若走進阿凡達場景！「太平山」坐擁全球最美步道之一、全台最大高山湖泊

趕快下山！東勢林管處下午急宣布：即刻起預警性休園

阿里山遊樂區提前休園 「只出不進」遊客抱怨

相關新聞

來台東知本泡湯也要享受山裡清新空氣！「知本國家森林遊樂區」80%未開發&老少咸宜

知本美人湯聞名全台，也吸引來自各地的遊客前來泡湯度假。沿著龍泉路兩側盡是溫泉飯店，隨時可見雲霧裊繞的景色。龍泉路的盡頭就是知本國家森林遊樂區，這個面積達100公頃的保護區擁有蓊鬱森林、豐富的動植物生態以及完善的遊樂設施，非常適合度假旅客順遊，走一走景色宜人健行步道，享受山裡的清新空氣。

宜蘭美拍新景點！市中心最美園區「蘭陽原創館」　原民美食＋特色市集要筆記

宜蘭市中心新增了一處打卡新亮點！最新登場的「蘭陽原創館」共由9棟歷史建築組成，為首座以原民文化為概念的生活美學園區，雖範圍不大卻擁有能夠拍到飽的場景，還能品嘗原住民創意料理、逛原創市集或展覽，大眾運輸

無敵海景在腳下！台東「迷你版天空之鏡」美瘋　搭配日出超震撼

這處被譽為「迷你版天空之鏡」的觀景台隱身台東太麻里鄉，不必站上水池邊也能將蔚藍大海盡收眼簾，事先規劃還還能衝一波日出大景，震撼景致必收。

全台唯一洞穴溫泉！花蓮「萬榮溫泉」位於崖壁上　包場秘境超療癒

摩里沙卡洞穴溫泉|花蓮萬榮溫泉|摩里莎卡|全台唯一崖壁上洞窟溫泉位於花蓮萬榮的萬里溪上,有兩個野溪溫泉-摩里沙卡洞穴溫泉和上游的鴛鴦谷溫泉因這次來花蓮的天氣不佳,所以只走一個小時可抵達的摩里沙卡洞穴溫

宜蘭中秋連假玩法！全台最大月亮燈海、3000株抹茶波波草，冬山美照一日遊Get

中秋連假首日開跑，許多人已返鄉或展開嚴峻疫情後的久違小旅行，若不想跑遠門或擔心長時間塞車，鄰近北部的宜蘭亦有超好拍玩法。宜蘭最美「冬山火車站」限定10米高巨型月亮打卡裝置即日登場，今年還有小星球，搭配

中秋節能這樣玩！採文旦、手作月餅，宜蘭農場4大體驗遊程推薦

【旅奇傳媒/記者-王政】每到中秋佳節，便是滿足味蕾的最佳時刻，此時街上家家戶戶總會瀰漫著烤肉香與文旦香，搭配著月餅與一輪明月，跟著親朋好友齊聚，便是一大樂事。而今年，不妨來點改變，特別推薦4家農場，提

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。