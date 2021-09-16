中秋節能這樣玩！採文旦、手作月餅，宜蘭農場4大體驗遊程推薦

【旅奇傳媒/記者-王政】每到中秋佳節，便是滿足味蕾的最佳時刻，此時街上家家戶戶總會瀰漫著烤肉香與文旦香，搭配著月餅與一輪明月，跟著親朋好友齊聚，便是一大樂事。而今年，不妨來點改變，特別推薦4家農場，提供了手作月餅、親手採文旦的體驗旅程，對於旅客而言絕對是截然不同的佳節體驗，也歡迎前往台灣休閒農業發展協會「農遊超市」官方網站，點選最喜愛的旅遊商品吧！

有機柚子，外觀不美，但相當清脆香甜。 圖：台灣休閒農業發展協會

【三富休閒農場】採柚＋魚鴨生態一次滿足

設立於1989年的「三富休閒農場」，整體佔地14公頃，由於緊鄰冬山河上游新寮瀑布的優勢，讓園區裡空氣清新水質純淨，景緻天然宜人。不僅如此，這裡更有著大片生態緩衝區與原始自然生態，造就出園內低海拔淺山森林、生物多樣性的特色，旅客除了可以觀察到八色鳥、螢火蟲、螢光菌等豐富的生態景觀，還有一大片老欉柚子樹恣意生長，從開花到結果，在四季展現不同風情。

▲柚子幾乎不管理，甜度來自大地，自然有機，樹形也較高。 圖：台灣休閒農業發展協會

每到產季時，三富休閒農場柚園便會結實累累、清香四溢，所產出的柚花及柚果更是應用廣泛，除了直接用於製作飲品、餐點，也採取最簡易天然的方式進行加工，轉化為柚子醬、柚樹萬花筒等。到訪的旅客，能體驗到採柚義賣、熬煮果醬、木工吊飾DIY，或是在地的魚鴨生態體驗等一連串活動，採果後還可以將文旦柚帶回家，可說是相當精彩。

★地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號

▲由於緊鄰冬山河上游新寮瀑布的優勢，讓園區裡空氣清新水質純淨，景緻天然宜人。 圖：台灣休閒農業發展協會

【興瑞農場】用自然農耕打造文旦天堂

提到花蓮瑞穗，文旦可說是當地代表性特色水果，而在傳承三代的興瑞農場中，您將能品嚐到多種柑橘類水果與文旦，對於喜愛甜中帶酸滋味的旅客來說絕對是最佳選擇。

為了讓旅客能安心造訪，興瑞農場全面採用有機施作，並完成慈心機構有機驗證合格，以純淨山泉水灌溉、自製牛奶液態肥、天然堆肥、自製天然酵素、草生栽培，加上充足的日照及細心管理，讓生產出的文旦散發自然果香、細緻果肉、完美甜酸度。

▲傳承三代的興瑞農場中，能品嚐到多種柑橘類水果與文旦，對於喜愛甜中帶酸滋味的旅客來說絕對是最佳選擇。 圖：台灣休閒農業發展協會

不僅如此，農場更採用草生栽培加上木醋液、草木灰、香茅精油等有機施作方式，來防治病蟲害並促進天然環境生成，維護大自然生態環境，草生栽培提供生物多樣性的生長環境，增加害蟲天敵的食物鏈，避免蟲害影響文旦生長，用最自然的方式達成生態平衡循環不息。

而造訪興瑞農場的旅客，除了能在專家的帶領下進行農場導覽外，還可以體驗親手採摘有機文旦並免費試吃，農場用心栽種的文旦絕對讓旅客大為讚嘆，回程還能帶上文旦伴手禮，絕對物超所值。

★地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段268之3號

▲為了讓旅客能安心造訪，全面採用有機施作，並完成慈心機構有機驗證合格。 圖：台灣休閒農業發展協會

【木日光文旦驛站】打造手作＋野炊的柚香之旅

沿著台九線來到花蓮瑞穗，很難不被路旁高聳的「鶴岡文旦」裝飾吸引，偌大的木日光文旦驛站，其實是瑞穗文旦產銷班之一的集貨場，每年只有產季一個月使用。為了活化場域，在非產季時間，班長楊儒榥特別將集貨場變身為文旦驛站，在女兒楊淑惠經營下，木日光取自父親之名，透過農事導覽、體驗與DIY，帶領更多人認識文旦的四季特色。

▲由於瑞穗居民都種植文旦，因此在當地隨處可見柚子園。 圖：台灣休閒農業發展協會

最特別之處在於旅客能在柚子園內的眺望平台，將海岸山脈下的鶴岡村一次飽覽，由於當地居民棄茶樹改種文旦，讓文旦園由海岸山脈逐漸向中央山脈蔓延，由山坡地到開闊河谷沖積平原處處可見文旦樹的蹤影。

在園區中，旅客能體驗到文旦柚採摘體驗、柚香手作DIY，以及搭配野炊DIY與時令採摘的柚香野炊餐及手作體驗，豐富選擇將滿足各類客群的需求。

★地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村北一路121號

▲對於小朋友而言，親自體驗採文旦絕對是最佳的寓教於樂。 圖：台灣休閒農業發展協會

【芳岳茶園】 在最美景緻中親手體驗糕點製作

芳岳茶園位於宜蘭最美麗的中山休閒農業區裡，由於占據地利之便，讓人一眼望去便能飽覽絕佳的茶園景觀視野，疊翠山巒便近在眼前，不論是天氣晴朗時的青山綠園，或是下雨時雲霧瀰漫氛圍，晴雨天都各具特色、十分迷人，宛如一處世外桃源般的恬靜生活。也因為獨特的美景，加上撲鼻的茶香，讓芳岳茶園自創立以來便深受各國旅客的喜愛，甚至許多知名電視節目也前往取景。

▲芳岳茶園位於宜蘭最美麗的中山休閒農業區裡。 圖：台灣休閒農業發展協會

▲到訪這裡，絕不能錯過自製古早傳統綠茶點心，這項體驗是芳岳茶園獨有的特色之一。 圖：台灣休閒農業發展協會

而到訪這裡，絕不能錯過自製古早傳統綠茶點心，因為這項體驗可說是芳岳茶園獨有的特色之一，在忠厚誠懇的老闆及風趣平易近人的老板娘帶領下，旅客們能來趟綠茶餅、綠茶糕、綠茶鳳梨酥等製作體驗，感受糕點製作的樂趣，隨後一邊品嘗著最天然傳統的古早風味，一邊漫步在充滿悠閒氛圍的園區間，重拾嚮往已久的自在生活。

★地址：宜蘭縣冬山鄉中城路179號

▲小朋友們體驗天然傳統的古早風味製作。 圖：台灣休閒農業發展協會

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