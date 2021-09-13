遠眺龜山島、體驗採茶趣！ 走進宜蘭「中山休閒農業區」，玩文旦拓印、一起Chill在茶園裡

提到柚子，你可能會直覺聯想到台南麻豆；說到茶葉，可能會想到貓空、坪林、阿里山或日月潭，但你是否知道在宜蘭也有著種植文旦、茶樹的農遊好去處呢？那正是位處冬山河上游的「中山休閒農業區」，跟隨欣傳媒的腳步，一起來看看這裡有哪些好玩的吧！

位於宜蘭的中山休區有著多項農遊體驗供旅客選擇（攝影／吉米）

中山休閒農業區（以下簡稱中山休區）位於冬山河上游，是冬山河發源地之一，休區面積約為806公項，區內以種稙茶樹及文旦為主，多數的山坡地為保護林地，因此水土保持非常完整，當地居民以「牽牛入宅放牛吃草」落實環保生態概念，體現自然與人類共榮共存的目標，是宜蘭縣內環境十分適合生態旅遊的場域。

中秋將近，文旦柚採果體驗

宜蘭縣中山村位於冬山河上游，豐沛的雨量及適當的栽培管理使得文旦柚飽滿多汁、肉質細嫩且甜度高，使用超大蚊帳來保護柚子樹，是中山獨有的方式，以白色防護網包覆柚樹，藉此防治病蟲害、獼猴及颱風危害，將「生態」、「生活」及「生產」三生一體的概念落實，因此，無毒、有機的柚子推薦成為中秋時節的伴手禮首選。

（攝影／吉米）

體驗絹印布袋，可以盛裝剛摘下的文旦柚（攝影／吉米） 體驗絹印布袋，可以盛裝剛摘下的文旦柚（攝影／吉米）

而來到中山休區，不僅可以買文旦柚、吃柚子相關製品，還可以親身體驗絹印、採果的樂趣，首先挑好自己喜愛的顏色以及圖案，將模板固定在袋子上，將顏料來回刷個三、四次便可輕鬆製作出屬於自己的絹印布袋囉！接著走進柚子果園，結實累累的一株株柚子掛在樹上，若非防疫考量，恨不得直接剝開來吃，將自己看對眼的文旦柚從樹上摘下，一顆顆放進絹印布袋中，是不是感覺收穫不少戰利品的感覺呢！而文旦柚挑選則有幾個訣竅：形狀底寬上尖不歪斜，如同「不倒翁」；果皮光滑、毛孔細緻，馬上品嚐選淡黃色、要久放選淡綠色；重量挑沉甸甸的，水分較多、果肉較飽滿，約400～600公克最佳。知道了要怎麼挑選，不妨走一趟中山休區，為中秋佳節親自挑一份心意吧！

【哪裡可以採果】

中山雞場（宜蘭縣冬山鄉新寮路408巷69號）

內山休閒茶園（宜蘭縣冬山鄉中山路688巷23號）

鵝山有機茶園（蘭縣冬山鄉中山五路3號）

花間茶語（宜蘭縣冬山鄉中山路8巷26號）

銀山果園（宜蘭縣冬山鄉中城一路27號）

農遊樂，深入茶園採茶趣

戴起斗笠、披上客家花布，最後繫上竹簍，這正是茶園間最時尚的裝扮！台灣人本就愛喝茶，知名產茶區包括大台北的貓空、坪林、三峽，或是中南部的日月潭、杉林溪、阿里山等，而許多人不知道的是，宜蘭縣內冬山、大同、三星、礁溪也都產茶，雖然較低調但品質可毫不遜色，蘭陽平原三面環山，另一面則面向大海，讓足夠的水氣能夠滋潤土地，成為了孕育茶葉的天然優勢。

（攝影／吉米）

宜蘭的茶，不僅好喝，也很好玩，這次走訪茶園是「花間茶語」，扮起茶農走入田園內，在茶樹間尋找著能夠泡出好茶的「一心二葉」，再親身參與殺菁、揉捻等程序，最後經過急速乾燥後就能將自己所採的茶葉帶回家，是個寓教於樂的好所在，非常適合親子一同前往，除了讓小朋友走向大自然，也體驗這難得的農遊樂趣。

（攝影／吉米）

殺菁、揉捻體驗（攝影／吉米）

殺菁、揉捻體驗（攝影／吉米）

「花間茶語」目前的經營者李維是家中第三代，30歲時返鄉從農，最初做的是精緻農業，漸漸地從一級生產、二級加工，走向三級的觀光服務，並跨入休閒農業，將客人帶進茶園，除了精進製茶技術，也花心思設計DIY體驗，例如「小茶魚栽」經過改良發明成獨創的茶苗DIY景觀盆栽，透過水耕的方式來養茶苗盆栽，不僅將茶樹帶回家，還可以看到小魚兒在盆栽內悠游，十分療癒。

值得一提的是，今年度花間茶語特別推出「藏茶」體驗，藏茶只的是將茶葉封入甕中，步驟簡單卻儀式感濃厚，將茶與記憶一同封入甕中，幾年過後，隨著甕再度開啟，時間讓茶葉更加醇厚，隨著茶香的飄出，將過往的回憶一同發散，因此，「藏茶」的巧思不只侷限在茶葉本身，更多的是對未來的期許以及對過去的感念。

花間茶語第三代經營者李維返鄉近10年，不僅專研製茶技術，更推廣茶葉體驗（攝影／吉米）

難得的藏茶體驗，將茶葉與記憶一同封在甕中，等待多年後再度回味（攝影／吉米）

【更多茶園】

花間茶語（宜蘭縣冬山鄉中山路8巷26號）

綠野茶園（宜蘭縣冬山鄉中城路132號）

星源茶園（宜蘭縣冬山鄉中城路115號）

正福茶園（宜蘭縣冬山鄉溪心一路39號）

內山休閒茶園（宜蘭縣冬山鄉中山路688巷23號）

祥語有機農場（宜蘭縣冬山鄉中城路173號）

綠野仙蹤有機農園（宜蘭縣冬山鄉中山三路53號）

遠眺龜山島，走進仁山植物園森呼吸

仁山植物園海拔高度約50至500公尺，園區的植物苗木種類繁多，依造林木的不同規劃有東、西方庭園植物展示區、低海拔森林產業展示區等，植物園的前身是造林苗圃，早期主要為推廣造林的苗木，隨著環境綠意的概念深植於人心後，功能逐漸轉型為培育環境綠美化推廣苗木的植物園。

如果天氣好，可以在觀景台上遠眺龜山島，欣賞開闊的蘭陽平原景色（攝影／吉米）

若幸運地遇上晴空萬里的好天氣，在園區內的觀景台更可以將冬山河、蘭陽溪口、龜山島以及整個蘭陽平原盡收眼底，景色壯麗、美景當前，絕對讓你佇足於此，拍照拍不完。而園內的其中兩個庭園也是十份熱門的拍照點，一是法蘭西庭園，修剪整齊的綠籬以及對稱的庭院設計，加上噴泉、水池、及女神雕像，宛若走進法式宅邸之中；另一則是伊莉莎庭園，池塘邊的英式紅磚屋不僅好拍，還提供飲品、甜點供旅客休息且觀賞至高點的美景，是個適合攝影取景的好地方。

法蘭西庭園宛如法式宅邸的庭院，異國風味濃厚（圖來源／欣傳媒資料庫）

提醒：從仁山植物園門口走至遊客中心大約30分鐘，沿途為上坡路，記得要帶瓶水哦！

【相關資訊】

中山休閒農業區官方網站：http://www.jhongshan.org.tw/WebMaster/

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文／吉米

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197909