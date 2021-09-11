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體驗台東的慢步調！ 有機茶園採茶體驗、品嚐藏在都蘭的法式滋味

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

臺東地理獨特，坐擁最美公路之稱的南迴公路、遼闊稻海的縱谷大地以及愜意奔放的東海岸，三線形成一個Y字型的軌跡，希望透過這趟旅程，可以讓旅人與臺東的關係交會成一個Y行路口，讓陌生的彼此相遇，在臺東留下一段值得回憶的美好旅程，使臺東成為想一來再來的秘密基地。

大峰有機茶園

換上採茶裝扮、戴上斗笠，拿著竹簍走進一大片綠油油的茶園，近看會發現許多一心二葉的茶葉，用食指和拇指親捏葉片，確認是柔軟的便可摘下。在大峰有機茶園除了體驗採茶趣，還能DIY自製茶手工皂，將皂基加熱後倒入茶葉粉，用8字型或Z字型的方式拌勻，並滴入自己喜歡的精油像是薰衣草、香茅等味道，倒入模型靜置約20-30分鐘，待凝固後脫模，屬於你的茶手工皂就大功告成啦！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

營業時間：09:30–17:00

店家地址：臺東縣卑南鄉文泰路10號

體驗活動：採茶體驗＋茶手工皂DIY $450/人

Sweet Night Kitchen

Sweet Night Kitchen是一家結合台東在地食材的法式料理小店，法國廚師Sebastien最早於英國學習廚藝料理，人生最精華時期26歲一路到39歲都貢獻在廚房，於是決定在40歲前要來一場大膽的旅行，周遊世界整整3年，最後落腳在臺東都蘭。吸引他的是都蘭的景色與人，也遇見現在的太太小雯，並且達成共識生活在擁有台灣最美風景的東部，就此開啟了他們在臺東的料理人生。

台東美食法式料理Sweet Night Kitchen圖/ReadyGo
台東美食法式料理Sweet Night Kitchen圖/ReadyGo

Sweet Night Kitchen每個禮拜都更換不同菜單，這次所品嚐的馬告烤雞腿鮮嫩多汁，法式荖葉肉腸雖然是羊肉卻絲毫不會有羊騷味，想香味十足，配菜皆以番茄、絲瓜、茄子、節瓜、鷹嘴豆等時蔬，搭配南非米清爽又健康，很適合夏天。

馬告烤雞腿、法式荖葉肉腸圖-馬告烤雞腿、法式荖葉肉腸/ReadyGo
馬告烤雞腿、法式荖葉肉腸圖-馬告烤雞腿、法式荖葉肉腸/ReadyGo

*此店家為「東海岸大地藝術節藝文平台」合作單位

營業時間：18:00-22:00（週四、五）/ 12:00-22:00（週六）/課程時間請洽粉絲專頁

店家地址：臺東縣東河鄉糖廠旁 Sweet Night Kitchen

【料理體驗：月桃蘋果醬+法式薄餅】

月桃是在臺東都蘭常見的植物，阿美族族人經常以此製作月桃籃及月桃粽子。Sweet Night Kitchen希望可以延伸理念並發揮創意，因此研發了這個料理。藉由中西合併，讓生活在臺東的他們使用在地食材創造出不同口感的料理。

都興隆 (採預約制)

由四位喜愛大自然、對纖維植物應用熱愛的女性組成，將傳統纖維植物結合生活智慧上，運用東海岸特有的月桃、構樹及芭蕉等植物，搭配特殊編織技法，製作成杯墊等生活小物，除了增進對纖維植物的認識，更能在編織的過程中訓練腦力。此外，月桃纖維加上再生紙漿，還能製作成獨一無二的再生紙明信片呢！

台東在地景點體驗活動都興隆手作圖/ReadyGo
台東在地景點體驗活動都興隆手作圖/ReadyGo

【林投纖維編杯墊】

・老師：林詩苹

・課程時間：約1~1.5小時

・課程地點：都蘭好的擺大樹下

・課程費用：每人250元

・開課人數：4人開課~10人額滿

＊建議12歲以上報名，每人可帶回兩個林投纖維杯墊(直徑約8.5cm)

【月桃香香。植感再生手抄紙】

・老師：李佩璇（曾任臺中腔非洲鼓舞樂團鼓手&舞者）

・時間：約1.5小時（依個人而異）

・地點：都蘭好的擺大樹下或興昌94雜貨鋪

・費用：每人350元

・開課人數：3人開課-15人額滿

＊建議幼兒需家長一起合作，每人可帶回5張自然纖維手抄紙

*此店家為「東海岸大地藝術節藝文平台」合作單位

店家資訊：都興隆Facebook粉絲專頁

國本農場 (採預約制)

曾任卑南鄉長的王登科，日治時期自臺南學甲移居臺東。在臺東糖業株式會社工作發跡後，開始從事甘蔗栽種，並在卑南附近成立「王農場」，蔗作面積不斷擴大，吸引許多西部移民加入，在當時可以說是整個花東最重要的民宅，荒廢之後經過重整才成為現在的「國本農場」。

國本農場是一間坐北朝南、少數開很多窗戶的三合院建築，老宅屋內匾額題寫著「農為國本」四字，內部裝潢多半是榻榻米和室，充滿濃濃的日本風味，形成日閩合而為一的建築形式。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

國本農場目前採全預約制，除導覽、DIY香包之外也提供豐富的下午茶，自製洛神、芒果、金桔果醬酸甜剛好，搭配手作窯烤吐司，口感有嚼勁，而使用自己種的肉桂葉所做成的手揉肉桂卷有安神的效果，再來碗綠豆小米粥或一杯刺蔥冬瓜茶，每一口茶點都是最純粹的台東滋味。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

營業時間：09:00–17:00 （週一公休）

店家地址：臺東縣臺東市更生北路596巷161 號

臺東故事館

建築本身是日治時期的歷史建築，充滿大面落地窗，「臺東故事館」在誠品書店徹店後，打造成結合開放式展覽書坊、手作創藝教室、多肉植物、北歐風特色餐具及輕食咖啡的藝文空間，為老屋注入新血，揀一本書、點一份輕食配咖啡，用舌尖記憶台東的生活美學。

臺東故事館圖/ReadyGo
臺東故事館圖/ReadyGo

臺東故事館圖/ReadyGo
臺東故事館圖/ReadyGo

延伸閱讀>>快訊｜台東最美公路上的縱谷大地藝術季-漂鳥197 6件作品曝光 療癒開展

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