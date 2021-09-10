海景配漢堡、藍色甜點！精選6項「花蓮必吃美食」升級旅行回憶

最令人嚮往的台灣東部—花蓮，除了依山傍海之外，也集結了許多美食餐廳。花蓮對小編來說，是個吹著海風享受生活的台灣度假首選地，悠閒的吃著美食搭配美景，好吃又好玩的旅行總是讓人流連忘返呀！一起來探索花蓮美食吧！

小和山谷

小和山谷遠近馳名，吸引許多網美們與美食專家們紛紛朝聖。位於花蓮壽豐的鄉野間，這棟懷舊的建築已經將近一世紀，而前身是當地助產婆的家，也意味著此地的延續。重新整理過的日式老屋建築顯得格外溫馨，餐點的細節及食材也都是精挑細選，希望每位遠的而來的客人可以享用這最真誠的心意。另外，這間餐廳還是寵物友善餐廳喔！

花蓮美食IG圖/valerie1225

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【小和山谷】

地址：花蓮縣壽豐鄉壽文路43號

營業時間：週五到週二 11:00-17:30 (賣完就提早休息囉)、週三-週四公休

電話：038-655172

食萬伏特2.0

推薦店內最受歡迎的「剝皮辣椒蜜大腿」給大家，口感獨特絕對是你之前沒有嘗試過的組合，雞腿肉以剝皮辣椒醃漬，再將外皮烤的金黃酥脆、肉質軟嫩多汁，而主食之外的配菜也不馬乎，份量也很大方。也可以在與朋友來份「焦糖雲朵」，麵包口感鬆軟，搭配甜鹹的配料，很適合再來杯飲料～是既美味又賞心悅目的小點心呀！

花蓮美食IG圖/cloudfoodie

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【食萬伏特2.0】

地址：花蓮縣花蓮市中順街105號

營業時間：09:00-17:00 (週一公休)

電話：03-8528882

慶降 Kiciyang

「Komoh•Kiciyang」谷慕•慶降，是老闆阿美族語的名字。這間阿美族老闆開的美式BBQ行動餐車，不但食材新鮮、每一顆漢堡老闆都堅持手作，包含麵包、醬汁、肉排，還竟然只要銅板價就可以享用！有嚼勁的外皮搭配鹹度、厚度皆適中的漢堡肉，吃一口就回不去了。咬下一口肉汁直接噴出，非常juicy，搭配生菜與醬料，口感先給100分！

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【慶降 Kiciyang】

地址、營業時間：依照粉絲團公告的時間為主

Lazy懶惰蟲單車咖啡

位在花蓮港斜對面的懶惰蟲單車咖啡，裝潢以木質傢俱及紅磚工業風為主，還有一面落地窗，空間規劃的很舒適，陽光灑進來直接當起懶惰蟲～

餐點選擇多元、份量也很大方，建議與家人、朋友分享，可以吃到各種不同種類的早午餐，CP值簡直破表！

花蓮美食IG圖/stephaniewu2013

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【Lazy懶惰蟲單車咖啡】

地址：花蓮市育樂新村9號

營業時間：0900-1700

電話：0911445717

KBW

這間位在民宅小弄中的餓棍廚房，以餐車起家，餐廳的裝潢簡潔、帶有一點美墨風格，整體環境相當舒適。

在小編的統計下，吃過的網友們都大推這款「餓棍經典牛肉堡」，香嫩的牛肉排、熟蛋及特製醬料、再撒上特製香料粉，喜歡辣的朋友也有福啦，搭配辣醬使口味更上一層樓，歡迎喜歡美墨餐廳的朋友來品嘗！

花蓮美食IG圖/sekainomys

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【KBW】

地址：花蓮縣花蓮市民樂一街12號

營業時間：1:33-17:33（不定時休 ）

電話：0963-330-309

豆 和菓子

想念日本味道的朋友快看過來，去日本必吃必拍的水信玄餅和日式烤糰子一次滿足！

藍色透明果凍撒上黃豆粉與黑糖漿，足以讓各位少女為之瘋狂呀～果凍本身很滑順沒什麼味道，主要甜味來自黃豆粉與黑糖漿，完全是清爽的完美搭配。

老闆從日本學習甜點回到台灣開店，烤糰子也是店內的必吃，多種口味可以挑選，且配料給的均勻大方，喜歡Ｑ彈糰子的各位可以出發啦！

花蓮美食IG圖/dock0603

【豆 和菓子】

地址：花蓮縣花蓮市一心街44號

營業時間：13:00–21:00 （週一公休）

電話：03-835-8398

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