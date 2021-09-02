把握最美花期！ 「台東太麻里金針花季」必朝聖，滿山谷花海+雲霧飄渺的療癒景點

花蓮赤科山金針花海、台東太麻里金針花海，都是台灣必朝聖的金針花美景。金針花季於7~9月份，真的要把握時間上山賞花。

台東太麻里金針山花海，越高越美唷~~~路況已經有稍微改善，部分道路也有重新整修改。路段有些地方會車也是要稍微留意，互相禮讓就可以輕鬆會車，大家也要發揮公德心，停車也要遵守。路段都是單一方向通車，不要逆向唷！以免影響交通路線。

不要開導航更容易迷路唷！！！路上指標都會有寫～

太麻里山上一年四季都會有不同花季，6~7月的繡球花季也是很多人朝聖的季節，像我們帶孩子上山欣賞金針花，就找大景點下去逛、拍照。不擔心不好走，老人家也可以慢活散步欣賞。

從山上開到山上大致上還要半小時車程，會暈車的朋友記得先補充暈車藥，路途很彎曲，小心行駛、會車要禮讓。建議上午前往，路線也會比較明顯，越下午雲霧會比較霧，容易影響開車視線，整個從上山到下山，大約3~4小時的停留時間預估。

太麻里金針花季

交管期間自上午8:00至下午17:00，花季期間都會有管制人員管制、控制車潮人流。

太麻里阿亮烤雞

台東縣太麻里鄉金萱路6號

網路上有人推薦可以把導航先定位於 “太麻里阿亮烤雞“位置（想吃烤雞的也可以提前一個小時預約），之後就會有路標，沿著指標開上山即可～～～

部分飯店或者民宿都會有配合的金針山賞花專車，亦可洽詢。

越山上的花況越美，一開始都覺得很美，到最上面的小百岳、雙乳峰，更是覺得療癒。

有些已經開花、有些還是含苞的金針花。

第一次來太麻里金針山，整體規劃算不錯，互相禮讓會車，就能很輕鬆上山，路途比較彎曲，道路都有柏油規劃過，比想像中還要好行駛～

越山上海拔越高，更加茂密～

最高海拔1,450公尺就會開始開花，最茂盛就在九月初左右。

山上的天氣變化多端，山下是大太陽、上山會開始有雲霧、飄霧水。

現場會看到採花達人，採收著金針花。

都會有步道可以輕鬆漫步、賞花，不要採也不要踐踏唷！

金針花山上的金城武樹？！幾乎都是遊客必拍照打卡的熱點，整個被金針花給包圍。

海拔1,150的忘憂谷，必停留景點。

光是忘憂谷就可以讓人忘記煩惱，整個山谷的景致、滿滿的金針花太美了。

一整袋新鮮採收下來的金針花。

有看到販售金針花商品、炸物美食，都可以多捧場唷！！！感謝辛勞的農民們種植的金針花～

來山上真的會忘記煩惱，空氣新鮮、漫步在雲端。

最美的就是海拔1,340公尺的 雙乳峰，不僅是金針花最美的地方，繡球花季也是熱門的景點。

整個沿著木棧道往上漫步，刷一整排的金針花步道好美，走上去就是小百岳了～～～

日昇之鄉 太麻里

有層次的山谷蔓延，讓金針花海更加美麗。

太麻里山小百岳

停車場旁還有部分的繡球花還沒有凋謝，也是很美！！！

太麻里金針花季

交管期間自上午8:00至下午17:00，花季期間都會有管制人員管制、控制車潮人流。

太麻里阿亮烤雞

台東縣太麻里鄉金萱路6號

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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