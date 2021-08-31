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用AI追火車！ 臺東多良車站「4K影像美景」輪番看

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲全球首創-多良車站4K觀光即時影像。 　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供
▲全球首創-多良車站4K觀光即時影像。 　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供

▲AI追火車技術，體驗身歷其境快感。 　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供
▲AI追火車技術，體驗身歷其境快感。 　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】過去唯有親身到訪才有機會在多良車站的追火車體驗，現在透過AI技術之4K觀光即時影像的服務，在線上就能零時差參與美景。臺東縣政府表示，4K觀光即時影像運用高科技結合人工智慧，透過聲音辨識，鏡頭會自動轉動視角追逐北上及南下火車，為全球首創技術！

臺東縣長饒慶鈴表示，多良車站以火車與無敵海景著名，號稱全台最美火車站，透過4K觀光即時影像運用高解析攝影機系統結合AI人工智慧，當火車即將到達時，系統透過聲音辦別，鏡頭自動轉至指定視角，讓遊客及鐵道迷無論在何處，只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能24小時隨時觀賞台東即時影像，同步感受多良車站美景，而且不論是北上或南下的列車，完全不會錯過列車經過時刻，堪稱全球首創之舉！

希望透過智慧觀光創新運用，以「線上觀光」的方式帶給民眾「療癒」的視野，讓民眾在遠端即刻感受火車軌道穿越山脈，還可以遠眺湛藍太平洋，享受火車與海景的無敵魅力，更可以提供遊客到訪前查詢景區現況的貼心服務。同時，透過鏡頭不僅可以遠眺綠島、蘭嶼，太平洋、星空及日出景致，並結合現場收音，聆聽海浪、火車鳴笛、台九線公路車流聲等臨場音效，透過直播平台有身歷其境的快感。

多良車站4K觀光即時影像自8/5起至今已上線兩週，是近期最熱門的即時影像頻道，每日吸引約有4萬民眾觀賞，更有鐵道迷長時間駐留觀賞。臺東縣政府交觀處處長余明勳指出，全球遊客及火車迷可以透過YouTube直播平台24小時觀看多良車站即時影像外。

縣府在鹿野高台國際熱氣球嘉年華現場也有提供4K高畫質、180全景、360全景直播及VR即時影像服務，未來亦規劃於池上、杉原灣、富山護魚區、金樽漁港等地陸續架設高解析觀光攝影機，讓景區365天的現況即時呈現在遊客面前，完全沒有時空限制，透過螢幕就能身歷其境觀看台東知名美景，並可於出遊前預先瞭解現地人潮、天候等資訊，再創台東旅遊新視界。

※4K觀光即時影像相關連結
　台東旅遊網 https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/18

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