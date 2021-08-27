別只會吃蔥油餅！宜蘭羅東8間鹹食甜點特搜　專業吃貨靠這篇

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聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG @celine.2099；圖/IG @gotmylife0403；圖/IG @celine.2099
圖/IG @celine.2099；圖/IG @gotmylife0403；圖/IG @celine.2099

解封在即，相信好山好水好風景的宜蘭會是不少人的旅遊首選地點，走訪羅東森林公園、羅東林場等知名觀光聖地之餘，有哪些美食是你一定不能錯過的呢？小編特搜了八家宜蘭羅東的必吃美食，包括了傳統的在地美食、人氣甜點店到新竄起的香料熟成咖哩店，就是要讓你成為最專業的吃貨！

#1.南陽香辣麵

聽過麻醬麵、炸醬麵，還沒有聽過香辣麵嗎？店裡販售的香辣麵只有四種口味分別是小辣、中小辣、中辣極大辣，混合著些許的XO醬，讓整體吃起來不會過於膩口，麵體本身還保有著麵心的口感，吃起來特別有嚼勁，喜歡吃辣的朋友們千萬不要錯過！

宜蘭必吃美食,蘭陽香辣麵圖/IG @celine.2099
宜蘭必吃美食,蘭陽香辣麵圖/IG @celine.2099

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮中華路91號

電話：03 953 2747

#2.奶酥人

宜蘭最熱門的人氣吐司絕對是「奶酥人」啦，光是可愛的吐司招牌就超級吸睛，奶酥人主打現烤出爐的厚片土司，抹上厚厚一層的奶酥醬，一口咬下，濃郁的奶香味充滿整個口腔，吃不過癮的話店家也有販售自製的奶酥醬讓你可以買回家享用喔。

宜蘭羅東必吃美食,奶酥人圖/IG @vivian_8628
宜蘭羅東必吃美食,奶酥人圖/IG @vivian_8628

｜店家資訊｜

地址：宜蘭頭城鎮青雲路三段89號

電話：無

#3.美大叔

號稱是羅東最有個性的熟成咖哩店，美大叔主打「香料熟成咖哩」，算是比較接近印度風味的濃厚系咖哩，因為店家採用了二十多種香料，吃起來非常有層次卻不會過重，加上炙燒過的起司片，增添了更多風味，堪稱是一場味蕾的饗宴。

宜蘭羅東必吃美食,美大叔圖/IG @gotmylife0403
宜蘭羅東必吃美食,美大叔圖/IG @gotmylife0403

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路36號1樓

電話：03 950 9417

#4.Reverse

說到宜蘭甜點店，Reverse絕對是榜上有名！Reverse的甜點都不會過於甜膩，特別是最熱門的千層蛋糕，薄皮的千層餅配上絲滑絲滑清爽的奶油，配上香甜的水果，一口咬下，齒頰留香，甜點採每日限量供應，賣完為止，想吃的話強烈建議要事先訂位才不會白跑一趟喔。

宜蘭必訪甜點店,Reverse圖/IG @gotmylife0403
宜蘭必訪甜點店,Reverse圖/IG @gotmylife0403

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊街445號

電話：03 955 6267

#5.麵魂家

麵魂家就位在羅東文化工廠的對面，是宜蘭已經小有名氣的人氣拉麵，主打超級厚的叉燒，肥瘦相間，炙燒過後更增添了風味，拉麵碗裡鋪了爽脆的木耳、筍乾、海苔及糖心蛋，加上濃厚的日式湯頭，吃起來十分過癮呢！

宜蘭必吃拉麵,麵魂家圖/IG @celine.2099
宜蘭必吃拉麵,麵魂家圖/IG @celine.2099

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮南門路158號

電話：03 955 7935

#6.陳記當歸鴨

陳記當歸鴨距離羅東車站約10來分鐘左右的路程，是羅東在地人的美食清單之一，切片的鴨肉吃起來非常鮮嫩多汁，特別是帶皮的部位還有一點點的油脂香氣，再淋上滿滿的鴨油及些許的醬油，好吃到令人停不下來！

宜蘭羅東必吃美食,陳記當歸鴨圖/IG @celine.2099
宜蘭羅東必吃美食,陳記當歸鴨圖/IG @celine.2099

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮中正南路33號

電話：03 957 5600

#7.食至名龜

隱藏在羅東夜市附近的食至名龜，從下午開始營業到晚上11點鐘，必點的絕對就是這一碗「黯然銷魂飯」，炒的粒粒分明的油飯上蓋著半生熟的荷包蛋，配上爽脆解膩的泡菜及豬排，說黯然銷魂可一點都不誇張！除此之外，店裡也有販售店家自己製作的手工蛋餅，也深受許多人的喜愛。

宜蘭羅東必吃美食,食至名龜圖/IG @lili_foodiary
宜蘭羅東必吃美食,食至名龜圖/IG @lili_foodiary

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路9號

電話：0911 195 452

#8.野小孩吃車輪餅配咖啡

車輪餅大家都吃過，不過中間夾著芒果糯米的車輪餅，就沒吃過了吧！以創意車輪餅打響名號的「野小孩」光是店名就令人猜不透，除了人氣的芒果糯米口味，花生捲冰淇淋口味更是不能錯過，半開放式的車輪餅夾著芋頭冰，再撒上經典的花生粉及香菜，好吃又好拍！

宜蘭羅東必吃美食,野小孩吃車輪餅配咖啡圖/IG @wildway39
宜蘭羅東必吃美食,野小孩吃車輪餅配咖啡圖/IG @wildway39

｜店家資訊｜

地址：宜蘭縣羅東鎮民治街39號

電話：03 988 9788

延伸閱讀>>【宜蘭景點】全球第一間「珍奶博物館」 好喝也好拍的燈泡珍奶！

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