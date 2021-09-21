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全台唯一洞穴溫泉！花蓮「萬榮溫泉」位於崖壁上　包場秘境超療癒

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

摩里沙卡洞穴溫泉|花蓮萬榮溫泉|摩里莎卡|全台唯一崖壁上洞窟溫泉位於花蓮萬榮的萬里溪上,有兩個野溪溫泉-摩里沙卡洞穴溫泉和上游的鴛鴦谷溫泉因這次來花蓮的天氣不佳,所以只走一個小時可抵達的摩里沙卡洞穴溫泉等下回天氣好,再來探訪鴛鴦谷溫泉會有這各山壁上的溫泉是無心插柳,柳橙汁原本是台電的施工工程,沒想到工程進行爆破時,意外發現山崖上溫泉露頭才有現在這個全台唯一洞穴溫泉~~真是太神奇了!!

c0f49a29931df9e5695b3b1a40cead81.jpg 如何去摩里沙卡洞穴溫泉停車地點沒有目標可google ,僅能依靠座標 請點我

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依照座標指引抵達停車位置,大約只能停5-6台車這條是農家機具出入口,不要貪圖方便阻礙的機具出入喔

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往下坡的水泥道路就是往摩里沙卡洞穴溫泉的起點

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下坡小徑不用5分鐘即抵達溪床今天來的天氣陰陰的,溪水不夠清澈透明需要有經驗的人帶領過溪,才能知道哪個渡溪點是安全的建議大家要跟有經驗的朋友帶領,比較安全喔

2d02d6af09abfab411648e406da2cb39.jpg過溪之後往左邊的方向走,會看到有四輪傳動車子行駛過的路跡可以沿著這個路跡繼續前行

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沿著路徑穿越小小樹林

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走出樹林後抵達溪床仍是沿著四輪傳動車的路跡前進

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準備第2次過溪這裡河道較寬廣,溪水會比較淺,大約在小腿位置

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繼續沿著溪床邊前進平坦好走的小碎石子路

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看到這巨石三兄弟(KITTY自己亂取名)

要攀上這大石頭沒有繩子,要依靠自己手腳並用喔

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走在巨石上沿著溪邊繼續前進石頭上有些青苔路滑要小心行走喔

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走過巨石路段,又看到四輪傳動車駛過的路跡就表示目的地快到了喔

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看到橋樑水泥基柱,表示摩里沙卡洞穴溫泉到囉!!就在對岸的黃色岩壁半山腰處(箭頭指)

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第3次過溪後我們終於來到洞穴溫泉山腳下

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先鑽過石縫還要再攀越這個大石頭也是沒有繩子,需要隊友幫忙才能徒手攀爬上去這個巨石後才能抵達拉繩處

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最後要拉繩攀上岩壁只有一條繩子可以使用,上下岩壁只能一個人通行請相互禮讓,不要多人同時拉繩喔

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黃色岩壁是溫泉流下殘留的結晶,有點濕滑,最好穿著止滑的鞋子要小心拉繩往上

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終於抵達這神秘的洞穴溫泉好可愛的小包廂式水質清澈透明,水溫有點高四週岩壁和樹林參雜包圍下,有原始洞穴探險的感覺跟以往開放式露天開闊的野溪溫泉完全不同個人小包廂獨享這超特別的洞穴溫泉悠閒泡湯野餐

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溫泉 泡湯 野餐

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