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宜蘭必吃美食！ 可愛店名「鴨肉送布丁麵」經典在地風味 可免費停車用餐

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 / 文、圖／尼力

udn走跳美食／尼力

非常逗趣的店名，路過跟家人被 鴨肉送布丁麵給吸引目光！想說這麼好，吃鴨肉還送布丁麵～結果！！鴨肉送是店家名稱，哈哈～太逗趣可愛了啦！看到很多車流量進入用餐，很多附近在地人中午就來用餐，防疫期間目前只開放外面位置可以用餐，免費停車對外地客來說也很方便。

宜蘭冬山美食必吃 鴨肉送布丁麵

非常大奸的鴨肉專賣店，很多媒體都來採訪報導過的老字號美食、宜蘭美食

很多名人、媒體的報導，宜蘭必吃鴨肉專賣店，價格算是可以接受的範圍，當日平常日中午用餐、幾乎已經全坐滿。

檯面有各式的涼拌小菜、限量供應。

菜單有分內用、外帶，填好單子去櫃台結帳點餐。

四大小吃了485元，看到隔壁桌都有點肉燥飯，也點了一碗來嘗鮮。有獨門淋醬、帶油蔥香氣的餐點，挺特別的~跟高雄、南部風味的醬汁都不同！

鴨肉送布丁麵，招牌必點的布丁麵

因為是使用油麵，利用特殊的米糕筒裝，倒出的造型很像布丁。

上面淋上特製的油蔥淋醬，外觀很像布丁，所以稱為布丁麵。口味還蠻不錯的，帶有甘甜鹹香、引出油蔥香氣。

餐點都算很特別，也不算吃不慣，就風味跟南部差異很多，加上不太會有甜味。

宜蘭粉腸顏色很深，感覺使用醬油去製作，是屬於冷盤，吃起來帶一點冰涼，口感是軟綿的，真的很軟的口感~跟南部吃到的不同，老公說吃起來很像鹼粽。

米血也是冷盤，算是開胃菜，帶有鹹香獨門秘醬風味提味，不會有甜味。

鯊魚煙我個人吃不太習慣，跟南部做法好像有點不同，口感好軟唷～整個入口是滑滑軟軟的口感。

煙燻風味不會過重唷～

粄條還蠻好吃的，淋醬真的很特別。

丸子湯推薦必點，大量的韭菜、油蔥，讓湯很濃郁好喝，丸子也好吃。

鴨肉 前胸

鴨肉前胸，煙燻風味很不錯，不會過於濃郁，帶出鴨肉本身的鮮甜滋味，挺不錯吃的～算比較爽口風味。

有給特製的沾醬，吃不出特別的地方，覺得單吃鴨肉就好吃。

肉燥飯招牌必點，使用鴨肉滷製、淋上稠度的淋醬，很夠味ㄟ。

冬山鴨肉送、鴨肉送布丁麵

位置：宜蘭縣冬山鄉廣興路322號 免費專屬停車場

營業時間：11:30~18:30（週三公休）

服務專線：03 951 2162

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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