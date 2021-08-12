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外地遊客不能參加熱氣球嘉年華怎麼辦？ 細數絕不能錯過的池上美景

欣傳媒 / 欣傳媒

每年夏天在台東舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」都會吸引大批人潮，帶動鹿野地區觀光產業；今年嘉年華將於8/7～9/1將繼續舉辦，可惜的是為了讓鄉親安心防疫，縣府宣布今年不開放給外地遊客，只限台東縣民（含台東工作、就學者）參加。

延伸閱讀：台東人注意！史上第一次專屬你們的熱氣球嘉年華

雖然外來旅客不能登上熱氣球飽覽大地美景，但可以在管制範圍外觀看熱氣球，看著草地上一顆顆繽紛童趣的熱氣球冉冉升空，其實也很美好！

特別的是，今年熱氣球繫留體驗並非全程在鹿野高台舉辦，而是8 /7～8/13在池上牧野渡假村、8/14～9 /12移回鹿野高台。當遊客追著熱氣球而來到池上時，又有什麼不能錯過的好風景呢？

池上天堂之路；圖片來源／123RF
池上天堂之路；圖片來源／123RF

最經典的那幅畫面

提到池上，人人都會想到伯朗大道、金城武樹，再加上天堂之路，這片500公頃沒有任何一根電線桿的區域，不僅視覺清爽遼闊，還被生氣勃勃的稻田簇擁，每年大約5、6月以及10月底到11月初稻田金黃豐收時，更是令人震撼。

大坡池；圖片來源／123RF
大坡池；圖片來源／123RF

騎單車約15分鐘距離的地方，還有池上民眾最喜歡的大坡池。大坡池風光明媚，就像是當地人的精神信仰，有空就喜歡在那裡散步、野餐、騎車。

而池上車站附近一處極有美感，為小鎮注入清新氛圍的則是池上穀倉藝術館。是由台灣好基金會打造的「池上藝術村」所延伸，駐村藝術家的作品，能在60歲老穀倉改建的藝術館中展現，為在地鄉親、路過台東的旅人帶來新的藝術養分。

池上穀倉藝術館；圖片來源／欣傳媒
池上穀倉藝術館；圖片來源／欣傳媒

距池上穀倉藝術館走路不到5分鐘的池上鄉農會，是明亮舒適，能好好挑選伴手禮的地方。爽脆的米餅、獨特的米乖乖、米穀酥可樂果、米的爆米花等零食都能一次買足，也可以把遠近馳名的池上冠軍米帶回家好好享用。

漂鳥197縱谷大地藝術季

大坡池東側蓮花池畔的〈何時〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網
大坡池東側蓮花池畔的〈何時〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網

位於萬安村魏家庄稻田的〈拾火Kalo’orip〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網
位於萬安村魏家庄稻田的〈拾火Kalo’orip〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網

知名的縱谷大地藝術季於今年的藝術作品分布在關山、鹿野地區，但去年卻在池上留下了許多令人驚豔的地景藝術作品，光是大坡池，就能在東側蓮花池畔能找到〈何時〉、〈等待Waiting〉；賞鳥屋北方草皮有〈我想要有個家〉。在萬安村魏家庄稻田有〈拾火Kalo’orip〉，浮圳大觀亭有〈傾聽 稻影〉，慶豐村廢棄房舍則有〈神奇交會點〉。

座落於天堂路口〈自然療癒〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網
座落於天堂路口〈自然療癒〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網

而2019年留在池上的作品，也依然能去欣賞，如天堂路口〈自然療癒〉、萬安國小〈重蛹〉、萬安國小振興分校〈振興壁畫〉、振興梯田〈永恆的旅者〉。

振興梯田〈永恆的旅者〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網
振興梯田〈永恆的旅者〉；圖片來源／縱谷大地藝術季官網

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撰文／Sasa 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196230

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