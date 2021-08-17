大海、田野視野是基本！「花東」文化體驗之旅　米苔目美食回味無窮

跟著 BOWZ 於 2021-01-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 10 個景點，其中包含 花蓮七星潭 迎星會館、洄遊吧食魚體驗館、原野牧場。 Work work work work work!!! 來賓直接點播 https://youtu.be/HL1UzIK-flA

第 1 天

花蓮七星潭 迎星會館 | 1 小時

台北進入COVID-19三級警戒已經1.5個月🈲🈲🈲 在完全都無法跨區移動的情況，把舊的旅程拿出來回味是令人更加健康的。想想那一片晴空與海，或者是滿天星斗與山裡霧氣，讓心與想像不被侷限。 雖然這一趟花東行軍行是WORK（大寫） 但有時候真的很慶幸自己所處的產業，從旅行中找工作的靈感，實在太棒了。 當然，第一天我們是下班後直接火車前往花蓮入住！本以為會脫離台北的漫長陰雨日，結果這一晚，在花蓮這旅館，沒有暖氣、被褥不足、海風陣陣，我有差點被冷死的錯覺🤒

第 2 天

洄遊吧食魚體驗館 | 1 小時

這次「Work」的重點和上次不同！ 想要更知道有多少品牌，結合地方的文化特色，創作出屬於地方的體驗活動。 迎來的是花蓮”洄游吧”，如果對地方品牌熟悉的，對他們應該不陌生。二代回鄉接班後，重新思考這陌生又奇幻的漁業，到底怎麼樣讓更多（遠離烹煮）的年輕世代，理解「魚」的來源。 我喜歡他們豐富的整體體驗活動（不是因為是執行長也有到喔！） 首先先是活潑的解說，知識、趣味、互動，全部揉合在一起。 接著我們會到陽台外，從縮小版定置漁網模型來理解花東漁業怎麼樣與海洋與永續，尊重海洋生態。 再來就會讓你看見「真正的魚」，一尾虎頭刀！ （老實說，此生我有沒有吃過，我還真不知道。） （吃過，我也認不出他本人） 秀出真正的虎頭刀，主要也是解說裡面有提到。 這樣子的加強印象，我覺得對食魚教育很棒。那不是殘忍，而是知道食物的來源，知道他們的生活，尊重，並產生謝意。 最後，當然會體驗 吃虎頭刀（不是那一隻，這裡不是生魚片吧！）提供兩種當季吃法，豐富又滿足。

原野牧場 | 1 小時

當然只吃那一點點虎頭魚丁，怎麼可能餵飽我同行三位男子！ 但東部吼，有一個神秘的旅行潛規則，就是他們大約公休日是週三、週四，而恰好就是我們抵達的時間！ 各種沒開後，我們選了洄游吧建議的原野牧場。 緩步過去大約10來分鐘，沿著海，喜歡自然的老闆，整個差點被帶走（不是那個意思！）（因為他失控地脫隊去看海了！） 餐廳有一面剛好的大窗，迎著海！是好吃的，佐以大海，風味更勝台北。

磚窯民宿 | 1 小時

第一天慘遭冷死！ 第二晚的民宿真的是棒的不得了（但我們還是很晚抵達，所以忘了拍照😮‍💨😮‍💨😮‍💨） 只是，花蓮和台東真的是長長的征途，我們一路向南，看著日光西降，拋出絢爛的霞，最後收進深藍近黑的夜，車程2小時，播著80年代金曲，我愛ROAD TRIP！ 民宿主人原本是磚窯廠，但已經到了第三代，磚的需求也下降了，他們改做民宿！ 三代是個星空專家。 記憶中那天很冷，夜卻明亮，我們被他的雷射筆引導，從天狼星到北斗七星，一路來到夏季的金牛座、雙子座、巨蟹座的說明。 撐不住頸子，索性躺在地上。 只有那麼溫暖的民宿，才有這樣獨特且意外的服務❤️ ⚠️觀星非民宿提供的行程，要看天氣狀況、也要看主人是否有空喔。

第 3 天

天賜糧源股份有限公司 | 1 小時

那時的台北，真的一連下了好幾天的雨！ 到了花蓮展開的晴天，我都覺得是人品爆發了✌︎('ω'✌︎ ) 天賜糧源的二代，本來在台北讀書，但因為家人健康因素，特地回來接手。和我們分享時，他有著二代的心酸及隔閡，但也看得見他們致力年輕化的商業模式！ 包括產房的美化、開放辦公空間做農業相關活動、產品包裝與設計思維，甚至，還和一群志同道合的年輕人，一起辦了許多屆的音樂季，就在那一大片田野。 音樂季「穀道秋聲」給了在地青中壯年想要讓家鄉品牌化的熱情，更給了外地人，一個有趣參與土地的美好理由。 穀道秋聲2021🪄🪄🪄 https://fb.watch/6ooeYRdyjJ/

老東台米台目 | 1 小時

嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚。我到現在都還是會想起這家米苔目的美味！不知道是不是辛勞工作後（老闆請的）的飯更加香甜☺️ 小菜也好吃、什麼都好吃！

路得行旅 | 1 小時

第三天住宿雖然是hostel，但是，是我們公認最實惠又舒服的了。 1、暖氣、冷氣、熱水，供應穩定（相較第一天） 2、空間一人一間，雖然是男同事但也可以個保隱私，而自己一間的，又不會因為房型而浪費公帑（相較第二間） 路得的Hostel獨門獨戶，每間幾乎都有衛浴，這和一般必須share的，再加30分。

第 4 天

雅米早餐店 | 1 小時

我真的好喜歡台北以外的蛋餅喔！！！！ 他們的餅皮變化，我如果住去那裡，我願意給蛋餅1公斤發胖的扣打啦。

鸞山森林博物館 | 1 小時

這是這次地方文化體驗我最期待的。但卻成為我最失望的。 可能之前先去參訪了宜蘭的「不老部落」，對部落文化有一定的憧憬。 在旅遊漸漸地更深入地方，部落的居住者本就擁著山頭，那是最好的故事資產，也是都市人很難獲得的最棒的體驗！ 鸞山很美。但每一梯次實在太多人，素質不均，加以太商業化的導遊，使得我們即便擁抱了參天大樹，也無法靜心。 我覺得鸞山流程算是簡單輕鬆遊覽車般的，有玩有吃！但，那不是我的理想。

台東機場消防隊 | 1 小時

飛機!!!!!!!!!!!偉哉老闆!!!!!!!!!! 全球因為COVID-19而無法自由飛翔。能夠坐上飛機，我真的是吼（雙手合十） 最後就以感謝工作、感謝老闆，做為此次的Ending吧！ ⚠️⚠️⚠️ 此篇行程的體驗項目，請務必都至該官網確認！ 我們是工作參訪團，有些行程是特殊安排喲（眨眼😉）

延伸閱讀：Work for Fun 🏄🏻 很硬的花東文化體驗行程

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