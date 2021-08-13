抹茶山好想舔一口！ 11個「宜蘭踏青景點」 在地人美食、私房景點推薦懶人包

因為疫情不能出門，你有多久沒踏青、沒呼吸到大自然的新鮮空氣呢？心情是不是也被悶壞了呢？快來看看橘編精心幫你挑選的11個宜蘭戶外解悶景點跟美食清單，收入口袋名單、當作出遊的參考囉！

圖片來源：冬山鄉觀光旅遊網

景點詳細介紹

1. 好想舔一口抹茶冰淇淋 | 抹茶山 (聖母山莊步道）

被日籍攝影師小林賢伍比喻為「抹茶冰淇淋山」爆紅的聖母山莊登山步道，是五峰旗風景區的一部分，除了有森林步道，還有自山壁傾洩而下的三層瀑布，可以做森林浴散心，夏天還可以戲水消暑，相當適合一家出遊、遛小孩。

導航前往 →

圖片來源：翻攝小林賢伍臉書

抹茶山在地美食 | 義珍香烘焙坊

以芋頭饅頭出名的在地麵包店

推薦必吃：芋頭泥鮮奶爆漿饅頭$30

地址：導航前往

圖片來源：bear_daily.37 IG

抹茶山在地美食 | 奕順軒

厚實的奶凍捲及口感多層次的拿破崙派是招牌點心

招牌必吃：奶凍捲、拿破崙捲均$160

地址：導航前往

圖片來源：yvette1130 IG

抹茶山在地美食 | 頭城車站阿公蔥油餅

外酥內軟還有點Ｑ度的蔥蛋餅

推薦必吃：加蛋蔥油餅$35

地址：導航前往

圖片來源：andrea.hsu IG

抹茶山在地美食 | 頂埔阿嬤蔥油餅

酥脆餅皮、內餡滿滿蔥花蛋

招牌必吃：蔥油餅加蛋$30

地址：導航前往

圖片來源：zoeeeeee.k IG

私房景點推薦

小朋友可近距離接觸水鹿+羊咩咩等可愛動物， 水鹿咖啡親子餐㕔

視野開闊、擁有綠油油大片草原可野餐的公園， 龍潭湖公園

2. 寧靜壯麗小港灣 | 東澳灣

東澳灣北起烏巖角，南到烏石鼻，狀似「凹形」，全長約兩公里，為沙灘與礁岩組合而成的海岸，擁有奇岩怪石的秘境「粉鳥林漁港」便在東澳灣的最南端。若想觀賞整個東澳灣的壯麗，可以在烏巖角上方的蘇花公路俯瞰。近年規劃成海釣及遊艇的中心，也很適合來這裡聽浪、偷得浮生半日閒，享受與世無爭的時光。

導航前往 →

圖片來源：蘇澳觀光旅遊網

東澳灣在地美食 | 阿滿姨小吃部

1天只開4小時、使用當日新鮮漁獲

招牌必吃：生魚片

地址：導航前往

圖片來源：jajachang0815 IG

圖片來源：a_foodexplorer IG

私房景點推薦

清澈可見魚兒悠游、冷到你吱吱叫的天然泉水， 東岳湧泉

3. 來杯抹茶吧！望龍埤

又名軟埤，位在宜蘭員山，水位會隨著雨水量升降，而碧綠色的湖水像極了清涼的抹茶；湖中不只有紅色曲橋，還有小島跟供人乘涼的「望龍亭」，時不時可以感受到山間涼風微拂，是炎夏裡最棒享受！四周還有環湖及登山步道，也是一家大小悠閒健行的好地方。

導航前往 →

望龍埤在地美食 | 望龍埤鵝肉攤

鵝湯麵／米粉吃到飽，鵝肉鮮甜軟嫩的專賣店

推薦必吃：現切鵝肉(需當場詢問，依部位、份量價錢不一)

地址：導航前往

圖片來源：twopiggyhavefun IG

私房景點推薦

約15分鐘就可以抵達的踩水、玩水小天地， 猴洞坑瀑布

4. 滿滿的鯖魚 | 南方澳漁港

日治時期就建立至今，是當地最早期的漁港，位於宜蘭蘇澳港內，為台灣三大漁港之一，也是東部遠洋漁港重要基地，鯖魚捕獲量為全台第一；漁港底端有許多快炒店，讓遊客可在這品嘗剛上岸的新鮮海味。

導航前往 →

圖片來源：東北角暨宜蘭海岸國家風景區

南方澳在地美食 | 味珍活海鮮餐㕔

兩個人點菜也不用怕的平價合菜餐㕔

推薦必吃：鹽烤螺或蛤、生魚片

地址：導航前往

圖片來源：amy831123 IG

私房景點推薦

南方澳居民散步的私家海灣， 內埤海灘

全台最大的沙頸地形！戲水、浮潛好去處， 豆腐岬

在南方澳制高點上，一舉將北方澳、豆腐岬、虎頭山盡收眼底的 南方澳觀景台

5. 賞鳥小教室 | 冬山河自行車道

沿著冬山河畔，從冬山火車站起，至親水公園附近的五結大閘門之間。車道兩旁種有許多風箱樹，一路上也可以看到各式各樣水上活動，如划龍舟、風帆及大型觀光船；河口濕地生態富多樣性，逢水鳥季節時，也是賞鳥的最佳地點，是活生生的生態教室；沿路則有綠油油草皮可休息野餐，是一條平易近人、四季都適合來訪的自行車道。

導航前往 →

開放時間：夏季 07:00-22:00、冬季 08:00-22:00

門票費用：免費，停車場清潔費NT$50，童玩節時費用另計

租車費用：依各家業者不同，單車、協力車約300元以下；電力協力車約500以下（可能有限時間）。

圖片來源：宜蘭勁好玩

冬山河在地美食 | 有蟲咬物文創餐屋

以吃「原型食物」為理念的健康養生餐

特色必吃：鮮採香草牛奶鍋、香辣濃郁花生鍋、麥門冬補氣鍋、月桂香點東坡肉，套餐均一價$350

地址：導航前往

圖片來源：emichung73123 IG

圖片來源：peilan_food_travel IG

私房景點推薦

免曬太陽！可欣賞水火同源奇景、踏水外還能放鬆玩溜滑梯， 武淵水火同源大碗公溜滑梯

6. 梅花梅花幾月開 | 梅花湖

梅花湖又名大埤、鏡湖，因三面環山、湖的形狀像五瓣梅花，獲先總統蔣經國命名為梅花湖，為一天然水庫，具備灌溉、涵養水資源等效用外，也有農業及教育功能；除了可以登上環湖步道鳥瞰整個湖區風景，更能選擇搭船感受水上風光。

導航前往 →

※船票(8人電動小船)：全票75元、半票35元。

※首班船09:00、末班船17:30，每30分鐘為一個航次，中午12:30船班休息。

梅花湖在地美食 | Duck Dock飛行碼頭

前空姐開的、充滿異國情調的歐風下午茶

餐點價格$150～$390

地址：導航前往

圖片來源：pluto_mmm IG

私房景點推薦

讓梅花鹿四處盡情奔跑、近距離餵鹿， 斑比山丘

7. 貯木池變身生態教室 | 羅東林業文化園區

原為羅東出張所（出張為日文的「出差」之意），為太平山林場的貯木場、辦公廳與職員宿舍，完整保存日治時期的貯木池、竹林車站、木棧道、與部分火車軌道等設施，處處可見林業發展之歷史；最有特色的是貯木池中仍保有林木，提供鳥類及生物棲息，夏季時期亦有蛙類與螢火蟲於此繁殖，生態豐富。是鬧區中可休閒散心的好去處。

導航前往 →

圖片來源：台灣山林悠遊網

羅東在地美食 | 林場肉羹

吃得到新鮮豬肉甜香！簡單純樸、半世紀不變的傳統好味道

推薦必吃：肉羹$45(可以加米粉、麵、飯，均一價$45)

地址：導航前往

圖片來源：qbsee.food IG

私房景點推薦

體驗湍急河水被「摩西分海」， 安農溪分洪堰

中興紙廠大改造後的文創藝術天地， 宜蘭中興文化創意園區

8. 初學者衝浪天堂 | 烏石港

喜愛衝浪或水上活動的沁涼快感，順便大啖海鮮？快來一趟烏石港吧！「烏石」一名源自於港內的黑色大礁石，1991年重新建港後，已成為人氣觀光休閒漁港，新鮮漁獲不只擄獲饕客的胃，烏石港區平坦寬廣的沙灘上更不乏大小朋友嬉鬧歡樂的足跡，沙質細軟，玩起沙灘排球來也很安全舒暢！海岸邊更是台灣衝浪客的天堂！港口可以搭船出海賞鯨、從海上近距離欣賞龜山島，也可以搭上遊艇，體驗SUP（立式划槳）跟牛奶海（海中溫泉）。

導航前往 →

烏石港在地美食 | 幸福36海鮮餐廳

依漁獲不同、每日有驚喜菜單又划算

推薦必吃：烤活鮑魚，3顆$350、5顆$550

地址：導航前往

圖片來源：wadechen72 IG

私房景點推薦

北部體驗飛行傘基地，感受山海空融為一體的享受， 外澳飛行傘基地

9. 追趕跑跳踫後的大自然野餐 | 宜蘭運動公園

在宜蘭市區內，是一處全面開放，結合休閒與運動、沒有圍牆的人性化設計的公共空間。公園的植栽隨季節有不同的風貌：有紅豔豔的木棉花、嫩黃的花序台灣欒樹，及粉紫色的紫荊花。許多民眾來此散步、騎腳踏車、放風箏，也可作為各項運動比賽的競技場。盡享在藍天白雲下，鳥語花香、樹木庭園的公園風情，園區內還有蒸氣火車頭，親子一同接觸早期的鐵道文化；還有綠油油的大片草地可供野餐、讓孩子盡情奔跑，備好餐點、帶上野餐墊來體驗一個放鬆的假日午後吧！記得垃圾別亂丟、留下一個乾淨的環境給大家！

導航前往 →

宜蘭運動公園在地美食 | 信利號阿塗貓耳朵

70年老店手工製、Q軟不油膩貓耳朵（三角圓、水晶餃）

招牌必吃：綜合湯（魚丸＋貓耳朵）$45

地址：導航前往

圖片來源：da_zo_food IG

宜蘭運動公園在地美食 | 正好鮮肉小籠包

現桿現包現蒸、皮薄噴汁小點心

招牌必吃：鮮肉小籠包1籠10個，$80

地址：導航前往

圖片來源：foodie__cow IG

私房景點推薦

全台保存最完整的磚窯，有高37公尺的大煙囪， 津梅磚窯

10. 雲霧繚繞的森林| 太平山國家森林遊樂區

太平山以盛產紅檜、扁柏聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。年平均溫度在13度C，山間總是雲霧飄渺，景色隨四季變化而不同，有著「人間仙境」美稱。園區包含了仁澤、蘭台、見晴懷古步道、翠峰湖、三疊瀑布、台灣山毛櫸步道、檜木原始林步道等有名景觀，也可見當年伐木用的索道、山地軌道、蹦蹦車等遺跡，供遊客懷舊，慢慢走入森林，大大地吸一口芬多精，讓悶壞了的肺好好舒展一番！沉浸在薄霧瀰漫的翠峰湖畔，或是在清晨時靜靜欣賞太平山的雲海與日出，都是讓人放鬆身心的體驗。

導航前往 →

太平山在地美食 | 太平山莊餐廳

療癒旅人的胃、味道樸實的家常菜

餐點價格：1人$250

地址：導航前往

圖片來源：dk.shih IG

私房景點推薦

能袪除疲勞、養顏，伐木工人的美人秘湯， 鳩之澤溫泉

11. 北橫明珠 | 明池國家森林遊樂區

宜蘭的山林太美了，橘編私心偷偷來個PLUS想介紹給大家：明池座落在宜蘭大同和桃園市復興交界，又名「池端」，為一高山人工湖泊，四周是原始森林，常年煙嵐繚繞，景色迷濛如夢似幻，有「北橫明珠」的美稱，湖泊中安插紅檜枯木形成獨特景觀，呼應池邊的巨大天然檜木林，更是森林浴的絕佳場所。

導航前往 →

明池在地美食 | 棲蘭山莊餐廳

餐點簡樸、調味不馬虎，單點也OK的合菜餐㕔

早餐$300+10%、中餐$480+10%、晚餐$500+10%，兒童$220+10%

地址：導航前往

圖片來源：swing_leo IG

私房景點推薦