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微解封一日遊！花蓮「台版峇里島」海景看到飽，11大絕美亮點拍個過癮

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／海崖谷臉書專頁
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微解封進入第二週，全台部分景點有條件開放，而位於花蓮、2019年底甫一登場就躍升人氣景點的「海崖谷」也在三級警戒休園後，即日起升級回歸開園。

隱身花東海岸線的海崖谷初期​​為歐風豪華露營區，今年4月下旬宣佈不再提供住宿，正式擴大成休閒園區，全新拍照打卡設施隨著開園一併開放，立馬化身「台版峇里島」。今天先跟大家分享園區11大必拍亮點，不必在微解封時期急著出門，也能適用於疫後放鬆一日遊。

圖／IG @_hayaku授權
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必拍系列一：2款鳥巢、南瓜馬車、七彩秘境、花圈盪鞦韆

圖／海崖谷臉書專頁
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園區首要必拍裝置莫過於「峇里島」經典鳥巢，官方趁著閉園時期翻新，另有繽紛的愛心鳥巢、七彩秘境、以海為背景的網美盪鞦韆，還有彷彿闖入童話世界的白皙南瓜馬車，隨拍隨美。

圖／海崖谷臉書專頁
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圖／海崖谷臉書專頁
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必拍系列二：海崖谷樂園（旋轉木馬、直升機）

圖／海崖谷臉書專頁
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海崖谷近期全新打造打卡樂園，大型純白旋轉木馬絕對是網美照必備，另能欣賞海崖谷直升機，眼前還是一覽無遺的海景，讓人瞬間放下煩憂。園內還提供射箭體驗，在專人協助教學下，能玩得更加安心、盡興。

圖／海崖谷臉書專頁
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必拍系列三：天空之門2.0、天空階梯、3D透視牆

圖／海崖谷臉書專頁
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不僅如此，園區也打造天空階梯，讓大家除了Pony cafe咖啡廳又有一處可以拍攝通往天堂的路。而作為「花蓮峇里島」也少不了當地熱門必拍鏡子倒影「天空之門2.0」，還有3D透視牆，只要抓對角度統統都能來場視覺饗宴。

圖／海崖谷臉書專頁
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必拍系列四：沙灘遊樂區

圖／海崖谷臉書專頁
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收穫了十處美照，積極抗疫後最期待的就是看海發呆。「海崖谷」今年新增沙灘遊樂區，大小朋友都能暢玩沙池區，另有狩獵風帳篷可拍照，疫情穩定後還能享受自在在吹海風、玩水玩沙的體驗，入夜後全園區亮燈的璀璨模樣又是另一款魅力。

圖／海崖谷臉書專頁
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提醒大家防疫期間採實名制購票及人流控管，並需要全程配戴口罩，室內座位冷氣暫時不開放、戶外座位則採梅花座，餐點僅提供外帶，無法於園區食用。

海崖谷​​

地址：花蓮縣鹽寮村大坑51-5號 (遠雄海洋公園旁)

營業時間：09:00-21:30

門票：成人200元（可折抵消費100元）；6歲（含）以下免費

圖／海崖谷臉書專頁
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