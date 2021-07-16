「台版紐西蘭」也微解封了！崇德瑩農場免門票的異國旅　還有五星級湖景露營車房

【何師父LOVE露營】

真的 ！ 別懷疑

萬分之一秒 那一瞬間

我決定抓住妳

無與倫比的 新未來

從現在開始 透過太陽光芒

我會 完美呈現

妳最動人的 精彩新故事

崇德瑩農場露營+住宿資訊一覽表：

營地注意事項 1：花蓮平地無小黑蚊的露營區 請珍惜

營地注意事項 2：場有室內養馬空間 有味道不喜者請勿進入

營地注意事項 3：園區湖泊廣大 小朋友請勿放生 請勿放生 請勿放生

營地注意事項 4：放牧動物有危險性以及攻擊性 請勿任意出手欺侮牠們

營地注意事項 5：冬天請注意海風 隨時注意營繩以及多多下營釘

何師父碎碎念：美美的農場 需要大家來維持公共環境 請勿任意破壞設施

營地建議事項：1.開放露營夜衝 2.增加湖濱露營區廁所

營地費用：水泥平台X1200 草地X1100(2020 3/1日前X800)

營地營位：共計X12營位(其它開發中)

營地電話：請臉書官網訂位崇德瑩農場臉書官網請點擊此處

營地位址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁

營地官網：崇德瑩農場臉書官網請點擊此處（全私信訂位）

營地衛浴：集中一處（放牛咖啡後面）乾濕浴室X4間

身心障礙設施：行動不便者都方便進入 超大空間

毛孩營地：可 需自我繫繩清潔管理 切勿擾人（放牧期間 狗狗請繫繩）

營地停車：需停至專屬停車位（營位旁可卸裝備）

營地民宿：有 五星級湖景+海景露營車房

營地電力：非常方便 水槽都有防水電源插座

電器提供：公共冰箱

手機訊號：中華電信 台哥大4G OK

夏天露營：海邊 請攜帶電風扇

租借帳棚：有

營地好康 1：花蓮最美的環湖高山景觀 讓你驚訝到此一遊

營地好康 2：絕美的營地 絕美的海景山景湖景 讓你身處異國之中

營地好康 3：湖邊遊憩 海灘漫步 天空遨遊 農場裡面應有盡有

營地好康 4：免門票 免費湖邊遊憩 參觀小動物園 牧場遊覽

營地好康 5：漂亮的迷你馬 固定時間跟你一起海邊+牧場合影

營地好康 6：整個牧場都是網美景觀 給最愛漂亮的妳 當當網紅的滋味

營地好康 7：附近就是太魯閣開車約10分鐘可達

營地好康 8：可搭乘電動南瓜馬車遊憩農場（須付費）

營地好康 9：何師父LOVE露營特約營地 （專屬特約）

唯美浪漫的海洋泡泡，讓你獨享太平洋最夢幻踏浪的旅程（海洋泡泡臉書官網擷取）

星空中下，就給VVIP的你獨享，就來瘋狂一次又何妨（海洋泡泡臉書官網擷取）

星空泡泡也有提供多樣化餐點+炸物，請電洽海洋泡泡（海洋泡泡臉書官網擷取）

紐西蘭著名的湖泊高山景觀，不用出國在台灣也能看的到，美翻了！

白雲天際線上漂流，絕美景觀讓人視覺超級震撼。

免門票開放參觀湖濱風光，真的超佛心（請大家珍惜環境囉）

夜拍湖濱草原景觀，天際竟然也能拍到星光點點。

湖邊漫步，漂亮的白天鵝+黑天鵝都會親近人找你報到，真有趣。

大片草原+唯美景觀，處處都有好攝點，崇德瑩農場真是消耗記憶卡最棒的地方。

崇霖覓境露營車（湖濱區）讓你一早起床，就能面對最美的新紐西蘭湖濱風光，愉快一整天。

崇霖覓境露營車（大草原區）入住最讓你放鬆心情的最佳選擇。

小朋友在自然之中不一定要有新奇的玩具，跟動物互動更能體驗愛護動物尊重生命。

迷你跳跳羊群，蹦蹦跳跳一整個超活潑，小朋友好開心。

真的連狗狗都會愛上這地方，毛孩超開心的臉龐，玩的超開心（場地過大，請繫繩）

董事長的夢幻公主南瓜馬車，帶你巡迴牧場。

營本部，唯小七雜貨舖有在販賣各種飲食（連兒童玩具以及風箏都有呢）

say hi風下午茶 給你最棒的新紐西蘭壯麗湖濱風光，隨意拍拍照也能做個美美的網美唷！

郭巴風味餐 讓你觀賞到最美的太平洋寶石藍景觀。

達央獨木舟 農場前湖濱都有開放（四月正式 太平洋獨木舟體驗）

阿義沙灘車 新奇的體驗小朋友最喜歡的大玩具之一。

崇德瑩農場 想飛飛行傘帶你遨遊天際之間。

湛藍天空洄瀾灣，花蓮美景都在你眼前了。

蘇花公路清水斷崖，美到讓人都呆掉了。

一草一木，一磚一瓦，都有專業管理員謹慎處理。

崇德瑩農場 海拔高度表：

谷哥語音定位導航 到崇德瑩農場不迷露：（手機直接點擊即可）

崇德瑩農場最新設施圖表：

台9丁 181.8公里處，右轉進入村莊（前方300公尺就有中油加油站+7-ELEVEN）

進入村莊直行約500公尺，就能到達交叉路口，都有清楚的崇德瑩農場指標，請右下行進。

沿途都有大型指標，約莫一分鐘就能到達農場大門，非常容易找不會迷路（遊客請進入大門後立刻停車即可）

這裡就是崇德瑩農場大型停車場，露營請先在此停放，先到營本部劃位繳費，在開車入內卸裝備。

露營住宿繳費完畢請將車輛由此右轉開入即可（左邊至右的建築就是營本部+鍋巴風味餐+達央獨木舟+阿義沙灘車）

右邊大型建築（營本部） 1F.唯小七雜貨舖+室內馬場，露營相關都可以在這裡找到服務人員，2F.say hi 風下午茶。

1F.唯小七雜貨舖外邊有在販賣熱食。

唯小七雜貨舖裡面則是各種飲品+零食販賣等等。

騎樓下方停放著漂亮的南瓜馬車+皇朝馬車 體驗價/40分鐘1000/1200元。

體驗時會有專門的管理員為你服務 。

1F.室內馬場 每隻馬性情乖順可用手輕輕觸摸無妨（請勿餵食）（整理的相當乾淨，不過室內還是有迷你馬的味道，不喜者也請勿靠近參觀）

營本部外邊海灘 則放置多組IG打卡上傳道具。

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想來此拍照的妳可要加緊腳步，絕美的場景就等你來當個網紅囉！

營本部後方則是設置動物專區 孔雀+鴨子+大型陸龜（整理的相當乾淨無異味）

2F.就是可遠眺全農場的sayhi風下午茶販賣區，裡端可遠眺立霧溪以及花蓮市+中央山脈。

景觀上相當優美，可瞭望太平洋全景。

sayhi風下午茶販賣的熱食以及茶點心等等，夏天還有剉雪花冰。

sayhi風下午茶不僅僅有戶外空間，還有兩大區的彩色室內空間，以方便親子共同享用茶點，

來到崇德瑩農場，郭巴風味餐也提供多樣的套餐組合，任君享用。

郭巴風味餐多樣的套餐組（晚餐以及限定料理，須先電話預訂 0987-988720）（每天營業時間11-15點）

以及各式風味餐點（多人點餐請先預訂）（圖片為郭巴風味餐官網攫取）

用餐區共分為兩大區域，室內用餐區，陽光充夏天有著夏天最棒的冷氣房。

戶外用餐區可遠眺太平洋湛藍大景，景觀上相當優美。

達央獨木舟+阿義沙灘車，給你最刺激的一天。

真的很多人喜歡玩沙灘車（園區內養草中，請勿騎乘）

最先來介紹露營區的部分，左邊為南岸，右邊為北岸。

營本部後方道路可開車直通北岸營地+南岸營地。

道路非常好開適合新手，均已鋪設柏油渣下雨天也不會泥濘不堪，相當平整不錯。

崇德瑩農場的北岸的營位，僅僅只有7個位子。

右邊就是北岸湖濱營位，以陽光照射+山景的角度來說，北岸比較容易拍攝大景（喜愛攝影，建議搭設此區）

即使滿帳也絕對不會擁擠，而且還能拍出絕美的照片呢（不過最美的位子已經被搭走了，好可惜啊，慢了好幾步）

天氣不錯的狀況之下，每個角度的拍攝都相當優美，就是隨便拍都漂亮，用手機也拍得出來。

北岸湖濱的角度較多，拍攝時黑天鵝還會一直靠近，等妳去餵牠吧。

不過不知道要餵甚麼，試試青菜看看。

這次特別來到花蓮搭設好野竹居帳，搭在湖邊真正一整個美到不行。

其實一個人搭設此帳也能在15-18分鐘內完成下釘的動作（含內帳），頗讓我感到訝異。

全白色的外觀裡面則是黑黑帳），前端三面可掀起+全內網），價位上尚合理（搭在大型水泥營位上面無法下釘），搭醜了）

有一些水泥營位較高），踏出帳篷時須小心（水泥營位尺寸為4MX4Mup）相當大。

再來看下，南岸湖濱營位：可搭設X5帳位。

左邊就是南岸營位，可遠眺的湖景也是相當寬廣，搭配上山水景觀美得像一幅畫。

環繞湖濱搭配山景，崇德瑩農場果然是台版的紐西蘭無誤。

官方剛公布車輛請勿駛入草皮區，所以囉下雨天紮營時請小心，勿開車進入營位旁。

南岸湖濱營位就僅有5個位子，每個營位大約都有6MX10M以上的超級大空間。４

後方為碎石柏油渣道路，所以下雨天也不會泥濘不堪，也請安心紮營（由於農場營地過大，建議在此區域加設廁所）

在冬天也能有平坦的翠綠的草皮，在夏天就很可觀了，我想會是最好的拍攝季節。

年節來訪花蓮，果然一整晚都是煙火連連，不意外野捕捉到幾張煙火的夜拍照片。

飄著小雨的夜晚，畢竟海邊天氣說變就變，明天是否會是大晴天呢（結果是更漂亮的大晴天）

目前湖濱露營區，基本上衛浴都設置在放牛咖啡廳中央走道。

放牛咖啡的位子正好就在進入露營區的入口處，不過要走上來如廁，要走上一大段距離，約2-3分鐘也請注意。

衛浴做得還不錯都是乾濕分離，有專門人在處理清潔，建議農場人多時時常注意清潔才是。

再來是目前最夯的免裝備崇霖覓境露營車，先來介紹大草原露營車營位：

大草原露營車營位，共計有七座，可遙望最美的中央山脈。

最能讓人放鬆心情的綠色平原，妳喜歡嗎？

放牧的馬群有時會經過露營車前面，畫面相當可愛又有趣。

有著特別的畫面，真的是拿起手機猛拍。

前方放置一組小小吊籃椅，也建議農場多增設幾組。

露營車旁有設置木棧板（建議農場提供 大型傘或是天幕可放在上方），最前方有提供專屬水槽以及電源。

室內空間算大，窗戶可開兩邊，電視以及電冰箱都有附上。

浴廁很大間明亮，有專業管理員整理的相當乾淨一塵不染。

最後來看看湖濱露營車區域：共計有8個露營車位子。

露營車前方都附上景觀座椅，外邊都有設置防水電源。

湖面上露營車營位，就在地平線的一端，顯得渺小極了。

依照環湖地形，大約會再增設露營車新區域。

露營車區有專屬的賞景大型平台，出入口貼心的設置兩處，以及提供遮陽傘以及原木座椅。

2020年蘇花改通車，原來的（台9丁蘇花公路）車輛極少，讓喜愛風景的遊客都停下來讚嘆大自然的美。

湛藍的海洋，蒼綠的山林，你喜歡她嗎（清水斷崖附近）

仰望天空，精彩的全視界都在你眼中（台9丁蘇花公路）

現在就 戴上耳機

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通過奔放的 彩色旋律

我決定跨越時空 改變未來

我決定拋開一切 改變世界

就讓我的感覺

毫無終點 更永無極限

文章來源：一起旅行瘋Camp.何師父 FB：何師父love露營

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