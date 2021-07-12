微解封後旅遊攻略！台9線「一日遊景點」玩法　台東監獄最美咖啡館、峽谷瀑布拍到飽

台東好山好水相信許多人都知道，而山線的台9線縱谷旅遊景點超多，以別於海線不一樣的美景，四周環山讓人覺得身處世外桃源。

絕對想像不到原來台東縱谷線也可以這麼好玩，景點種類橫跨自然景觀、好玩農場、秘境道路、觀光工廠、觀光車站等，特別排三天兩夜深度旅行也不為過，當然每個景點都有各自喜好的族群。

內文特別收錄站長親自造訪覺得不錯的景點分享，主要以景點為主，沒有美食部分，以免太雜亂，順序由靠近台東市一路往上至最北端池上鄉。

頂岩灣四格山

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

台東市近郊有個較冷門秘境，只需要5分鐘就能攻頂的登山步道，「四格山步道」

四格山海拔只有400多公尺，是個獨立山頭，有將近360的視野可以整個俯瞰台東市平原，且從停車處走上來約5分鐘就能攻頂，超快的。

唯一缺點，交通不太便利，上山的路很小，且部分路況不太好，如果可以，建議騎機車較方便。

地址：台東縣卑南鄉賓朗村頂岩灣產業道路

連絡電話：089-551637（鹿野管理站）

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費

初鹿牧場

推薦指數⭐⭐⭐⭐

初鹿牧場相信許多人都聽過，也是初鹿鮮奶的產地，園區有不少動物可以欣賞呢，但最主要可近距離跟牛牛互動。

園區不大，但應有盡有，吃的玩的，買的通通的有，適合帶小朋友來渡過半天的假期。

地址：台東縣卑南鄉明峰村28鄰牧場1號

連絡電話：089－571002

開放時間：08:30~17:00

門票：全票平日1人$100，假日1人$200。

官方網站：初鹿牧場 https://www.chuluranch.com.tw/index.php

山里車站（山里福音教會）

推薦指數⭐⭐⭐⭐

山里車站特別在於它是真正在山中的小車站，附近沒有什麼商家或便利的交通，必須自駕或直接搭區間車在本站下車才能抵達，也許這就是山里車站的特別之處。

想買東西，這裡通通沒有，反而能好好安靜欣賞這個可愛小車站跟經過的火車。

另外在車站外1百公尺處有個當地的小教堂，山里福音教會，小小一個教堂是當地信仰中心，目前是開放拍照的，但請不要破壞唷!

地址：台東縣卑南鄉嘉豐村山里路108號

連絡電話：089-572370

開放時間：每日 06:00 – 22:30

門票：免門票、免停車費

相關鐵路時刻資訊可參考，→台鐵網站(山里)。

紅葉少棒紀念館

推薦指數⭐⭐⭐

紅葉少棒這四個字是許多人小時候的回憶，台東紅葉少棒隊曾經因為屢屢創下紀錄而風靡全台，家家戶戶都在瘋棒球，後來還翻拍成電影更為家喻戶曉。

可惜這輝煌事蹟卻沒有持續延續下去，還好當初在資源不足的情況下所運用的練習器材也被保留下來，並且存放在紀念館供大家免費參觀，適合棒球迷的朋友來回憶台灣棒球重要歷史。

地址：台東縣延平鄉紅葉村紅谷路1號

連絡電話：089-561015

開放時間：08:00 – 17:00(周二、周三休館)

門票：免門票、免停車費

197縣道秘境公路

推薦指數⭐⭐⭐⭐

台東有一條神秘的公路，在地圖人總是被誤以為產業道路，實際上卻是條「縣道」，北起池上市區，南至台東市石川，是一條依靠著海岸山脈西側的山路，約60公里。

這條道路特別之處在於，開發得少，很親近大自然，其中也會經過不少當地部落，可以與在人文風情零距離接觸。甚至其中有一段約10多公里更是原始碎石路段，適合喜歡越野公路冒險的朋友挑戰，當然就比較不適合一般踏青的行程。

地址：197縣道北起池上鄉，南至 臺南市石川，全長約60公里。

連絡電話：02- 2307 0123 (交通部公路總局)

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費

✓197縣道因為人煙稀少，道路狹窄，請勿快車以免危險。

2626假日市集

推薦指數⭐⭐⭐

2626市集是鹿野永安社區的號召下，由台東一群熱愛家鄉文化的人共同參與，在於武陵綠色隧道成立這個特別市集。2626主要販賣一些在地農產品或手作商品，且只有限定每個月第２個星期六才有的特殊市集。

在沒有市集的時候這條武陵綠色隧道也是一條適合打卡拍照的好地方，很容易就拍出美美的照片，只是要注意安全，不少車輛會行經這條路。

地址：臺東縣鹿野鄉永安村永嶺路80號

連絡電話：0919 611 644

開放時間：每個月第２個星期六 14:00 – 18:00

門票：免門票、免停車費

新元昌紅茶產業文化館

推薦指數⭐⭐⭐⭐

對茶葉有興趣的朋友肯定不能錯過這裡，頗有歷史的新元昌製茶廠可是台東第一家做茶葉的呢，工廠保留以前製茶的機械器具，可以免費導覽參觀，會有專人解說！

第一次看到製茶機具，覺得還蠻神奇的，從導覽人員講解才知道原來製茶這麼費工!

另外也有客家擂茶 可以體驗，大致上是用花生、黑芝麻、白芝麻跟五穀粉一起加在擂缽搗成泥狀，最後在泡成茶喝，喝起來有濃濃的香氣且有飽足感呢，還蠻特別的體驗，有興趣建議事先電話預約!

地址：台東縣鹿野鄉永安村永安路451號

連絡電話：08-9551016

開放時間：原則上全年無休，09:00-21:00

門票：免門票、免停車費

臉書粉絲團：新元昌紅茶產業文化館

瑞和車站(時光驛站)

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

瑞和車站本來是一個無人招呼小站，每日只有區間車停靠時才有些許旅客路過，直到近年來返鄉青年小韓把這裡打造成一個咖啡故事館-時光驛站，讓瑞和車站充滿生命力！

這裡還有一隻他們養的小貓咪（小啡），大家都叫牠小啡站長呢！

現在的瑞和車站，除了可以搭火車，還能當作休息站，喝喝咖啡吃點心，看看在地的歷史故事！

地址：台東縣鹿野鄉瑞和村瑞景路三段1之1號

連絡電話：0985301245 (時光驛站聯絡人)

開放時間：上午8:30 – 下午6:00，周一公休

門票：免門票、免停車費

粉絲專頁：時光驛站

武陵戒治所咖啡館

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

有著全台最美風景之一的咖啡館，藏在一般人絕對不會想到的地方 – 監獄，當然這裡不適一般的監獄，而是外役監，剛好在縱谷裡，風景超好，四周環山!

武陵外役監有著受刑人所服務的咖啡館，在這裡的餐點幾乎都是受刑人採用自產自銷的食材來供應，完全很可以，超適合來放鬆，喝杯咖啡然後到外頭走走欣賞風景。

地址：台東縣鹿野鄉瑞豐村永嶺路270號

連絡電話：08-958 1014

開放時間：08:50–17:00，禮拜一公休日

門票：免門票、免停車費

粉絲專頁：鹿野美景 ‧ 武陵風情-台東戒治所

武陵吊橋

推薦指數⭐⭐⭐

武陵吊橋是以前原鄉部落進出山區的主要道路，當時就有非常好的建造技術，吊橋至今還是非常堅固，都可以正常行走。

雖然沒有什麼特別景觀，但也因為少了人潮觀光，讓這裡安靜了許多，適合喜歡走吊橋的人來走走放鬆囉!

地址：台東縣延平鄉武陵村（位於武陵社區的後方）

連絡電話：089-56 1285(延平鄉公所)

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費

加拿瀑布

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

隱藏在海端山上的峽谷瀑布，並非一般大眾的觀光景點，也沒有設置步道或標示，路途並不難，但建議找有經驗的人一起前往比較好！

路途需沿著河床往上游走，單程約40分鐘左右，終點的加拿瀑布藏在峽谷裡，遠遠看感覺很小，靠近才能感受瀑布的壯闊，大雨後千萬不能前往。

地址：瀑布位於 加拿村加鹿溪的上游

連絡電話：02-2351-5441（林務局）

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費

✓無訊號且人煙稀少，建議結伴而行。

✓慢慢走單程約1.5k左右全程微上坡，評估自身體力。

關山米國學校（關山農會休閒中心）

推薦指數⭐⭐⭐⭐

之所以叫米國學校當然在地所生產的稻米有相當大的關係，在台東除了池上米以外，關山米也深受許多人的喜愛!

米國學校除了賣米以外還有許多農產品，環境則是相當繽紛的彩繪，廠區也介紹關於稻米的生產過程，很適合帶小朋友的親子景點呢。

地址：台東縣關山鎮昌林路24之1號

連絡電話：089-814903 (關山鎮農會)

開放時間：08:00–17:00，無公休日

門票：免門票、免停車費

海端布農族文化館

推薦指數⭐⭐⭐

對原鄉部落或布農族文化有興趣的朋友千萬不能錯過這裡，海端布農族文化館，館內目前是免費餐館，展出許多原鄉布農族的發展歷史故事。

除此之外也會有不定期的相關特展在這裡展示，很適合帶小朋友來趟親子教育。

地址：台東縣海端鄉海端村山平2鄰56號

連絡電話：089-931638

開放時間：09:00-16:30，週 一 休 館

門票：免門票(目前暫時免費)、免停車費

官方網站：海端鄉布農族文化館

池上伯朗大道周遭

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

伯朗大道大家肯定不陌生，因為金城武而爆紅的地方，伯朗大道周遭不只有金城武樹，還有天堂路、畫框、水車等景點都很適合打卡拍照。

強烈建議來伯朗大道一定要租腳踏車，會方便許多，能拍照的地方範圍太廣了，基本上隨便個小角落都很好拍照呢！

記得！這裡全年管制汽機車進入喔，只能腳踏車或步行。

地址：台東縣池上鄉伯朗大道

連絡電話：089-862041(池上鄉公所)

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費(有租車通常都免停車費)

✓伯朗大道周遭全天候24小時管制禁止汽機車駛入

池上大坡池

推薦指數⭐⭐⭐⭐⭐

大坡池可是國家級濕地區，有豐富的動植物生態，可以沿著池邊步道繞一圈，走路或騎自行車都可以，超強烈建議要繞一圈，沿途不同角度風景都超美的！

大坡池四周環山，挑對時間（人少時），給人會有種置身國外郊區的寧靜感。

小小的心得建議，試著外帶池上最有名的便當來這裡野餐，感覺相當不錯，記得垃圾要帶走！

地址：台東縣池上鄉池富道路23號

連絡電話：089-862041(池上鄉公所)

開放時間：24小時

門票：免門票、免停車費

✓湖深危險，請勿戲水

後記

台東縱谷美景有別於海線的海景大大的不同，群山環繞的風景讓人有種心曠神怡的氛圍，景點種類也超多，玩也玩不完呢!下次來台東別忘了台東不只有美麗的大海，不妨把縱谷秘境也排進去吧，強烈建議一定要有自己的交通工具才會更自由、更好玩。

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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