全台最方便瀑布！台東卑南「知本林道瀑布」免走路就到　隱身林道的秘境

知本最著名就是森林遊樂區或溫泉等景點，而遊樂區對面的山區藏了一個在地人才知道的消暑秘境，「知本林道瀑布」，到達瀑布之前須繞過蜿蜒的小山路，這個瀑布也是少見就在路邊的瀑布。

內文詳細圖文介紹如何開車或騎車過去，交通方式、注意事項、停車等等，跟著站長一起玩瀑布吧！

知本林道瀑布

當初站長是直接用Google地圖去找尋景點，那時候就看這知本附近有這麼一個瀑布，而且評價還很高，看了一下內容覺得超酷就決定有機會要來，站長總共來三次，第一次市場勘，第二次沒水，第三次則是最近(2020/10月)。

知本林道瀑布有個很大的特點，可以說是全台灣最方便的瀑布，因為目前汽機車可以直接到達瀑布旁邊，完全不用任何走路，但以後會不會有變化不敢保證。

據說這是在地人消暑的秘境，從下方知本市區上來不過10多分鐘，還蠻近的，但山路很狹窄，如果可以，建議騎車會更好。

雖然只有小小一塊水池，但最深處達到2公尺，要特別注意，目前有設立告示牌禁止戲水。

而這裡的水量會隨著季節忽大忽小，颱風過後，或大雨過後建議不要來，水量太大反而不好親近。

瀑布旁邊剛好是一個很大的髮夾彎，也因為剛好這段路夠大，停車也方便許多。

另外這裡也是大武山自然保留區，有豐富的動植物跟自然生態，有立牌禁止任何破壞行為，也禁止任何營火或餵食野生動物等等。

當天有看到現場有人遺留烤肉架，代表有人在這邊偷偷烤肉，這完全是禁止的啊！！

知本林道瀑布交通方式，包含停車

瀑布位在知本林道，產業道路無任何大眾運輸，必須靠雙腳，或自行開車騎車才到的了，也可搭計程車，如果對山路開車不太熟悉建議改騎車或給有經驗的人載，知本林道大多路都很小。

瀑布位置

瀑布在整個溫泉區的上方，如下圖。

交通指引說明

建議不要用導航，怕會導錯路，而且裡面沒有什麼訊號，可導航先「亞灣溫泉飯店」到達最外面入口。

連接外面溫泉路的入口，亞灣就在旁邊

進去之後沿著路走不需要轉彎，沿途會看到知本林道的指示牌，經過亞灣約不到1分鐘就會看到要轉近林道的牌子。

接下來不需要導航，導航可能會誤判，沿著路靠左走，會有兩個叉路都往左，約5~10分鐘(2公里)，沿途的路忽大忽小，請小心，都水泥路必須慢慢行駛。抵達之後汽機車停路邊，不要擋到瀑布及其他車輛來往即可。

知本林道瀑布是非常親民的小景點，很推薦的知本景點，來台東知本旅遊不妨繞過去看看，由於附近都是保護的山林，也希望大家能好好愛護這偏森林，不要留下任何東西。

知本林道瀑布

地址：台東縣卑南鄉知本林道約2公里處

連絡電話：089-324121 (林管處)

開放時間：24H開放

門票：免門票，免停車費(路邊)

注意事項：

✓無人管哩，注意小心

✓山區訊號不好，要注意

✓知本林道狹窄，會車請小心

✓部分碎石路，小心行駛

✓如下雨建議馬上撤離

✓請勿亂丟垃圾

✓請勿有任何營火行為

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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