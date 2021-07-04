賞夜景、蒔花咖啡、粉紅餐車！ 宜蘭「雨備偽網美」行程 疫後抹茶山的Plan B

作者：Funliday-小腦袋的旅行🧳

跟著 小腦袋的旅行 於 2021-03-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 冬山河生態綠舟、蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More、Holy Crepe- 法式可麗餅 (古巴粉紅餐車)。 宜蘭下雨不能衝浪也不能爬山，那就來個雨備偽網美行程吧

冬山河生態綠舟 | 2 小時

原先計劃陪即將參加四月鐵人三項的阿妹爬抹茶山鍛練體力，可惜連續幾天的陰雨綿綿，只好放棄改走Plan B！ 冬山河生態綠舟是一片沿著冬山河有做規劃的綠地，售票口有賣遊冬山河的船票，乘船時間約莫40-50分鐘，我們撐著傘沿著河岸散散步，穿越神秘的隧道，有一種置身越南湄公河的感覺。往下走會經過一區「里山」精神，為人類發展自然和諧共生的永續農村社會模式，繼續走則會經過「石頭城堡」，可以眺望冬山河和火車軌道，撐著傘悠哉的散步，一個上午很快就過了，準備吃午餐咯！ 📍地址 宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號 ☎️電話 03-9591314 🕒開放時間及區域： 森之脈橋後方生態園區18：00關閉不開放 森之脈橋管制門前(大地遊戲區)夜間免費開放至22：00 **收費方式 / 門票 1.門票(清潔維護費)：每人新臺幣30元。 ※免票資格：宜蘭縣民、榮譽志工 領有殘障手冊(前3項須出示證件)、 未滿6足歲或未達115公分。 2.船票(8人座電動小船)：全票75元、半票35元。 ※半票資格：滿3歲以上未滿12歲、 年滿65歲(出示證件)、 宜蘭縣政府工商旅遊處志工(出示志工證)。 ※免票資格：0~未滿3足歲、領有殘障手冊(出示證件)

蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More | 2 小時

僅提供現場候位，沒有用餐時間限制，中午時段低消一人$500，說實在跟台北一級戰區的咖啡廳比起來還貴上一截，只能說物美價不斐。我們選了一個靠窗的位子，開始研究菜單環顧四周，裝潢真的蠻有質感和特色，吊扇尤其美，從瓷磚、牆角的造景、壁畫、廁所、桌椅、杯盤、到食材都很用心，不是一家只重外觀的咖啡廳，讓遠道而來的客人覺得有種置身在綠洲的感覺。 **而且服務很好，服務生非常貼心還很溫柔～ 📍地址 宜蘭縣礁溪鄉十六結路23-17號 🕒營業時間 10:00~17:00 (除周三固定公休外，其他公休日會在粉專上公告，前往前請先看粉專) ☎️電話 03-988-7228(目前未開放預約)

Holy Crepe- 法式可麗餅 (古巴粉紅餐車) | 40 分鐘

「餐車」位於民宿外的一塊空地，如果要入內拍照一人需酌收$80入場費（可抵消費），環境佈置的很浪漫，到處粉嫩粉嫩，看得我家老頭子都有點心花怒放，但是可以拍照的用餐區很小，今天是平日，被我們包場，內用毋須候位，還可以盡情的取景拍照，建議大家可以的話，避開週末人潮來cp值會比較高喔！ 📍地址 宜蘭縣頭城鎮青雲路一段310巷222號 🕒營業時間 週五~週二營業09:00~17:30 (週三、四公休) ❤️粉絲專頁 https://www.facebook.com/holyyycrepe/

中冠礁溪大飯店 | 3 小時

這裡才是此趟的精華，來宜蘭礁溪的主要目的，因為阿妹說上次來泡過之後，背上的痘痘神奇的都消失了，這幾個月就不時的問我什麼時候可以再來，這週剛好冷颼颼，就來圓她的夢咯！多個不同溫度的森林精油溫泉spa、蒸氣室、烤箱、石板床、室內外50多項高科技水療、維爾其雨淋和5層樓高滑水道，全部設施皆使用溫泉水，讓我們能在冬天盡情玩水也不怕感冒！$300一票享受到底，還可以折抵3小時停車費，是個傍晚休息片刻充電出發的好去處。 📍地址 宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號 🕒營業時間 08:00 - 22:30 **五樓滑水道開放時間為3個時段 10:00~11:00、16:00~17:00、19:30~20:30 ☎️聯絡電話 03-988 2011

空ㄟ農場 | 2 小時

必訪！而且我們一定會再訪！ 第一次還沒介紹，就先大推，這樣不知道能不能讓大家感受到這裡超！級！值！得！來！車子須停在山下的停車場，再轉乘餐廳的接駁巴士，大約每10-15分鐘一班，班次非常頻繁，經過非常蜿蜒又神秘的黑暗山路約5分鐘後抵達，餐廳不提供訂位，雖然無用餐時間限制，但是座位非常多，足足容納至少200人，ㄧ、二樓採半露天，三樓是室內座位，當天沒開放，我們選坐相對安靜，視野廣闊的二樓，直接一邊享受美食一邊飽覽宜蘭夜景。 **用餐過程中有個小插曲，pizza我們點的是瑪格麗特口味，吃了一口驚為天人！竟然是宜蘭鴨賞口味！也太好吃了吧！原來是廚房作業疏失，給了我們不對的pizza，但是老闆娘很親切又阿薩哩的直接再補了一份給我們，讚！ 📍餐廳地址 礁溪鄉白石腳路157巷31號 🕒營業時間 週一～五：下午3:00 – 23:00 週六、日：下午3:00 – 24:00 ☎️聯絡資訊 0912 089 795 **低消300元，13歲以下小孩150元，7歲以下免收費

延伸閱讀：【宜蘭】抹茶山的Plan B

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