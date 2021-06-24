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愜意解封遊！走進原民部落享受台東藍天大海　整桌無菜單料理鮮味十足

聯合新聞網 / 行遍天下
不論是溯溪活動或海邊戲水，高崖跳水總是活動中的高潮。
不論是溯溪活動或海邊戲水，高崖跳水總是活動中的高潮。

【圖／文：行遍天下】

出國旅遊最衝擊感官的就是文化差異，因為不同，所以新鮮有趣；遊逛台灣的原民部落亦然，無論美食或遊程都大異其趣。初夏，和好朋友一起出走台東，開車沿著海岸線吹風，探訪原民部落，湛藍海天一路相隨，好不愜意。

到台東吃太平洋精品百貨鮮味

從台東火車站出發，抵達台東成功鎮的浮定咖啡，正好是中午用餐時間，門廊下已備好一桌以竹籃、香蕉葉及月桃葉盛裝的菜餚。原住民料理的繽紛美麗，總是令人讚嘆。「這是水母湯、這是笠螺，低溫燙一下，用蔥蒜、辣椒和醬油拌一拌就好，這是苦螺配刺蔥、芥末，還有飛魚一夜干，全是太平洋精品百貨的啦。」阿美族老闆Mizhu一本正經地說。

浮定咖啡的無菜單料理極其豐盛，擺在門廊繽紛的彩繪牆前，尤其顯得熱鬧。
浮定咖啡的無菜單料理極其豐盛，擺在門廊繽紛的彩繪牆前，尤其顯得熱鬧。

不管哪一族，原住民就是這麼幽默。海味裡有道很特別的「生魚片」，用辣椒、鹽浸泡而成。Mizhu解釋，在沒有芥末的年代，阿美族就是這樣吃生魚片。入口微鹹帶辣，口感比一般生魚片更加滑嫩，意外地好吃！其他菜色還有野菜加芒草筍汆燙時蔬，加入海草的生菜沙拉、酥炸車輪茄、燻烤山豬肉、必備的阿美族飯糰佐生醃豬肉「希烙」，一桌子無菜單料理，每人才600元！

阿美族料理生魚片的方式是浸泡在辣椒及鹽裡，不沾芥末直接吃，口感特別滑嫩。
阿美族料理生魚片的方式是浸泡在辣椒及鹽裡，不沾芥末直接吃，口感特別滑嫩。

夏日炎炎混水摸魚去

浮定咖啡也推出划獨木舟、溯溪等各種「混水摸魚」遊程，最適合不想花腦筋安排遊程的姐妹淘。划舟地點就在石雨傘遊憩區，石空鼻岩形成的天然港灣裡，一般時候都風平浪靜，遊客可以先在港灣裡熟悉操槳；接著，教練便會領頭出港。出港隘口水流湍急，一旦穿越旋即趨緩，但迎來的是起伏落差不小的波浪，教練會緊盯各艘船，頻頻指揮高喊，感覺格外刺激有趣。

混水摸魚划獨木舟，遊客可先在天然港灣內熟悉操槳，再出港。
混水摸魚划獨木舟，遊客可先在天然港灣內熟悉操槳，再出港。

海象好，教練便會帶著大家到他的秘密海灘；不佳，便划回港灣旁的淺灘。淺灘倚著山，山谷有條小溪澗由此入海，隨手在溪底摸撈一陣，便可撈出黏呼呼的泥。「這是火山岩遇水沖涮，沉積溪底形成的天然保養品。」教練說，敷完皮膚保證古溜、古溜。姐妹們能不試嗎？當然是往臉上、身上亂抹一通！在死海敷海泥的樂趣，竟可以在台東海邊重新回味。

海灘有豐富的生態，可以見到螃蟹、海膽及各種貝類。
海灘有豐富的生態，可以見到螃蟹、海膽及各種貝類。

當我們同在一起，齊快樂無比，大家一起玩泥巴的日子。
當我們同在一起，齊快樂無比，大家一起玩泥巴的日子。

用酒香佐部落故事

「老人家說，每一粒米上面都站著7個神，全要裝進瓶子裡不能浪費，這說法應該源自日本⋯⋯」從成功鎮來到台東都蘭部落，跟著釀酒師莎莎，按步就班地將酒麴搗成粉末，加入糯米裡拌勻、搓揉、裝瓶，邊做邊聽阿美族釀酒如何配合節氣，採摘自然生長的藥草做酒麴，故事的趣味性不輸釀酒本身。

都蘭國由返鄉青年所創立，致力保存部落文化、推廣工藝，也提供美食、DIY體驗及部落導覽服務。
都蘭國由返鄉青年所創立，致力保存部落文化、推廣工藝，也提供美食、DIY體驗及部落導覽服務。

原住民祭祖靈必須有酒，每一戶人家釀的酒都要拿給耆老們品嘗，最好的才能拿進祭場裡。莎莎家從阿嬤開始，幾乎每年都被選為祭祀用酒。在以物易物的年代，族人會以米、肉換酒，現代改以金錢交易，卻成了違法行為。於是，莎莎和先生花了很大心力，以「出力釀」為名申請酒牌、建酒廠，2020年終於成為台東第一家取得製酒許可證的傳統釀酒廠。

出力釀是台東第一個得到製酒許可證，可以行銷推廣的「都蘭地酒」。（未成年請勿飲酒）
出力釀是台東第一個得到製酒許可證，可以行銷推廣的「都蘭地酒」。（未成年請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為延續釀酒文化，出力釀和都蘭部落創建的地域平台「都蘭國」合作，讓遊客體驗釀酒。釀完酒、聽罷故事，再跟著都蘭國青年走逛部落，看見的風景好像更美了。

　

景點推薦

浮定咖啡

地址：台東縣成功鎮三仙里芝田路186之3號

電話：0966-691571

營時：用餐與戶外體驗行程均需事先預約

網址：浮定咖啡fudincafe

價位：無菜單料理，1人600∼2,000元，混水摸魚遊程獨木舟1人1,800元

　

都蘭國釀酒體驗

地址：台東縣東河鄉都蘭村224號（都蘭國）

電話：089-531864

營時：10:00 ∼ 17:00

網址：www.atolanstyle.com

價位：傳統釀酒1人600元、部落導覽1人250元（4人成團未滿4人需每人另收200元，活動均需預約）

　

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咖啡 生魚片 無菜單

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