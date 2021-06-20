更親近花蓮！清水斷崖獨木舟體驗 & 老饕海鮮饗宴 疫後來趟輕奢食宿旅行

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-09-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 14 個景點，其中包含 崇德沙灘、清水斷崖獨木舟 - 花蓮獨木舟體驗營、七星潭。 花蓮市，被稱作後山之地，每天迎接曙光的城市、有河流經過的城市、東部地區都市規模最大/最熱鬧的都會區、台灣空軍的基地據點（花蓮市區抬頭能清楚看見、聽見震撼人心的戰鬥機值勤），尊重天然農作與親近產地的餐廳、認同花蓮手作工藝的店舖、登高市樓可近距離眺山望海等獨特市景... 花蓮市周邊並沒有因近年大量遊客而變成以商業為導向的大都會區，反而社區或巷弄仍保有30、40年前的純樸、易親近，騎著單車或步行穿梭其中的旅人，毫無遲疑就能貼近花蓮居民的生活，也只需花數小時就能遊遍花蓮市區，小巧與機能兼具，在別的城市難得一見。

第 1 天

崇德沙灘 | 2 小時

選擇清水斷崖海上獨木舟體驗tour的首要指標是安全性、成團人數限制、教練專業與耐心、以及設備品質管控佳；畢竟海上狀況難測，玩得放心開心，才能滿載而歸。 我還記得在岸上作暖身時，問了教練一個問題：如果不小心落水了，會不會有鯊魚？坦白說，沒有人可以給我保證，不過以清水斷崖各種觀光tour的熱門程度，鯊魚早就離得遠遠的，不想被人類打擾清幽。 行前須知 1. 請穿輕薄長袖亮色系衣褲或泳衣（避免易吸水的棉質衣物和牛仔褲） 2. 請穿運動涼鞋、布鞋或防滑鞋 3. 曝曬是肯定的，請準備遮陽帽、墨鏡、防曬衣物，不過為了保護海洋，請塗抹海洋友善的防曬油/乳喔 4. 攜帶充足的水、飲料，或簡單乾糧（但老實說太熱太累了一點都不想吃東西 5. 抵達重點想下海泡水降降溫的人，記得攜帶換洗衣物 6 海上風浪狀況瞬息萬變，以活動安全為最大考量下，指導員有權視狀況調整航程或提早折返

清水斷崖獨木舟 - 花蓮獨木舟體驗營 | 3 小時

在清水斷崖旁邊划獨木舟，真的是一輩子難忘的感受。 許多台灣人和外國人都一致公認是台灣最美海岸的花蓮北端清水斷崖，介於蘇花公路和平至崇德之間，峭壁綿延21公里，距離海平面高達5公里，目前隨著蘇花改高速公路開通，部分路段多改以隧道行駛，若想捕捉山海一線間的壯闊景觀，幾乎只剩下從海上完整觀賞，近年又以獨木舟、SUP立獎最為熱門。 划獨木舟是兩人一舟，大量運用手臂和上身的肌耐力，左右划獎的重複動作，讓興奮下海的我們才不到20分鐘的時間，疲憊感就傳遍全身，此刻，才意識舟駛太平洋的路段，與岸邊隔著一段距離，已經聽不到一波又一波的浪濤聲，反而靜謐地只剩下擺獎、山海與自己心跳聲。 我覺得這是除了獨一無二美景之外，最大的收穫。

七星潭 | 2 小時

若是問我台灣最美的海灣，遍布鵝卵石的七星潭絕對是我心目中的第一名，弧形礫灘海灣面向的是一望無際太平洋，每顆石頭被海浪沖刷圓潤剔透，嘩啦嘩啦的滾石聲，不斷在耳邊傳來，悠悠悅耳。 來到七星潭的人們都在做什麼事呢？或騎單車、或踏踏浪、或疊石頭、或什麼都不作只是躺下看海看藍天；但請互相提醒這片海域是全台十大危險海域之一，陡降地形加上暗流，若不幸被瘋狗讓捲入海中，瞬間高低落差達數十公尺，相當危險，為了自身安全，不要下水。

原野牧場 | 2 小時

原野牧場單價雖高，但卻是個極能放鬆心情賞景，用料實在的好店家！外出旅行幾乎很少機會吃到蔬菜，烤時蔬菜盤滿滿份量，也新鮮脆甜，推薦！

七星潭泥作輕旅 | 幾秒

住在七星潭一宿，是我這趟最期待的事情（獨木舟也非常棒啦哈哈哈），來了花蓮十幾次，每回都想找一間可以躺在床上，就聽到滾石海浪聲的七星潭民宿，不過七星潭以往民宿給人感覺很有距離感，無法真正放鬆，不如只是躺在礫灘上聽海一下午。 不過當這回一爬文發現七星潭泥作輕旅的簡單清爽住宿空間，我就知道等待這麼多年，就是在等它了。 清水模與不規則窗型設計，我本以為民宿主人是個不按牌理出牌的浪子個性，沒想到是個像暖陽般男孩系大叔，爽朗笑聲，把一草一木照顧極好，我就像回到自己家一樣放心入住。

第 2 天

七星潭泥作輕旅 | 3 小時

早餐是剝皮辣椒里肌豬排三明治，剝皮辣椒真是一個有趣的食材，愈嚼愈香，辣度是輕輕挑起又淡淡放下，食材新鮮份量足，又坐在寬敞舒適的空間吃早餐，很讚！ 不過我還是趕快吃完趕快回房間，享受難得躺在床上觀海聽浪的悠閒時光！

一碗小 | 1 小時

從花蓮火車站往花蓮市區移動，第一站先來隱藏巷弄裡的一碗小，古色古香的日式老舊建物，循著木板招牌確定自己沒找錯，拉開木門是眷村常見的板凳、圓桌，端上來的也是相當親切的一碗羊肉或牛肉麵，湯頭主要分成清燉或紅燒，麵條也可以選擇麵線、冬粉、拉麵或泡饃，清澈卻溫潤的湯頭，撫慰一早我們去玩海水的嗨感，心緒瞬間被平撫，拉麵西西呼呼瞬間被我吃下肚，就像放學回到爺爺奶奶家，餓了卻能放心吃上一碗喜愛的麵食。

小一點洋行 | 1 小時

想逛逛花蓮手作雜貨、在地小農產品、文創書籍、小盆栽等，就到小一點洋行～ 小一點洋行是一個提供在地生產者的販售平台，簡單來說就是賣花蓮人作的食和物，儘管每種商品數量不多，卻都非常精緻；店裡頭還有小廚房與木餐桌，空間雖小，反而相當舒適，與店員聊聊天、喝一杯手沖咖啡和翻閱幾本介紹花蓮或藝文的書籍，度過輕鬆愉快的午後。

東大門夜市 | 3 小時

東大門夜市是台灣少數我覺得有特色、乾淨、食遊購兼具的台灣夜市之一；以食物來說，不同性質的小吃少說也有50幾款：雞排、滷味、串烤、牛排、麻辣鴨血臭豆腐、石板烤肉、海產熱炒、現炸果汁，或是醬烤魷魚、東山鴨頭、滷肉飯、牛肉麵、甘草芭樂等，每攤都讓你想吃；用餐的環境也很棒，各攤販後方場地相互連同變成大型餐桌區域，清理流程明確、空間寬敞，令人覺得舒適！ 遊的部分，你想到在夜市會花錢玩到的幾乎都找得到，畢竟吃了那麼多，不耗體力一下怎麼行，打打九宮格、套圈圈、射氣球等，或是買買原民手作飾品、小逛一下，整晚吹著海風涼涼散散步，很快就想睡了！

第 3 天

南濱公園 | 30 分鐘

跟旅店借了單車，往海濱公園騎車吹風，首先遇到的是南濱，長長海堤有許多當地居民或遊客散步、遛狗、拍照等。 同時也規劃了單車道與行人道，讓用路人不打架。

COUNTRY MOTHER'S | 2 小時

Country Mother的早餐菜單，絕對登上我人生中最難抉擇吃哪一份的排行榜之一，不是複雜，而是真的道道都想吃，因為聽說她的手工麵包很厲害，所以想點；因為聽說她的法國吐司很厲害，所以想點；因為聽說她的蛋捲很厲害，所以想點；因為聽說她的美式鬆餅、墨西哥捲餅、牛肉手工香腸都很厲害，所以想點。 實際吃過，一份149元的CM三明治，完全不辜負期待，新鮮、份量足、調味清爽，下次我還是會來吃！

5+商行 | 2 小時

創意私廚餐廳 - 5+商行，她主要是一人廚房，選自小農新鮮食材，提供午餐饗宴套餐的上午、下午場，套餐包含四品鹹點和四品甜點，每人750元；現場座位數約20-30人，因此尖峰時後到此用餐請多點耐心，畢竟用心的美食，絕對是值得等待的。 可惜沒有訂位預約，只好外帶無花果戚風水果蛋糕，店員在裝盒前也會先放在盤上給我們確認，她就像一個藝術品一樣，實在捨不得吃！

98裡作 | 3 小時

98裡作地點就在好客文化會館旁，小巷安安靜靜的，非常迷人。 98裡作目前是花蓮地方共創的生活平台，定期舉辦質感選物策展，讓旅人看見另一面的花蓮聚落文化，你將明白許多花蓮文創的故事、理解花蓮職人的用心，亦能購買到其他店舖較難尋找到的花東特色農產品、 花蓮伴手禮、生活工藝小物等等，或是舒服地席地而坐，喝上好茶與98裡作策展人聊聊天～ 想要找到與眾不同的花蓮聚落文化和特色選物，先來98裡作看看吧。

慶文漁夫料理 | 3 小時

用料講求實在的慶文漁夫料理，屬於無菜單料理，全看當天漁獲捕撈什麼吃什麼，我們這天請老闆配餐的是一人800元的，吃到鮭魚生魚片、五味鮑魚、清蒸紅喉、烤生蠔、五味透抽、炸螃蟹、曼波魚豆腐、帝王蟹火鍋、烤羊排等，一道又一道粗曠、豪邁、但極富創意的漁夫料理，對遠道而來的客人許願盡量滿足，儘管隱身住宅區一樓的低調店面，老饕仍絡繹不絕，這樣的美食饗宴，真適合為整趟旅程劃下完美的句點。

延伸閱讀：花蓮崇德｜清水斷崖獨木舟七星潭日出的輕奢食宿旅行

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