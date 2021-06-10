疫後紓壓照著玩！台東打卡一日遊　看神社、賞動物、逛漂亮湖泊

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-02-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 鹿野神社、初鹿牧場、台東森林公園。 每次來到台東總能將身心一切煩躁壓力完全釋放😌 本次再訪～又體驗了不少秘境🥰 但總感覺台東景點好多～還有太麻里那邊都沒去🥺 你們等我～下回一一分享囉‼️

鹿野神社 | 1 小時

終於來到了超遠的台東～第一站就是鹿野🎈，我竟然會在沒有熱氣球的時候來鹿野🤯據說沒有熱氣球的鹿野就是一片大草原⛳️。但沒關係，這次我順遊了鹿野神社⛩，鹿野神社曾經是日治時代-龍田村落的信仰地，本身就是日治時期的移民村莊🇯🇵，但是旁邊竟然有一座台灣本土廟宇🇹🇼，所以有點衝突感。針對神社的話，裡面有祈福亭、鳥居，好像沒什麼其他東西了，因為佔地也不大，建議順遊來就可以囉～☺️

初鹿牧場 | 2 小時

這個地方，這次‼️這次‼️我已經來第三次了😅都是因為同行朋友沒去過，他們想去，所以就一起過來了，所以對我來說～我根本就是來花300多元買一個莫約小美冰淇淋大小的初鹿冰淇淋、初鹿奶酪，🤪但這次我有再多買一盒鮮奶餅乾，當作路上的解饞良伴😃 餵完迷你馬🐴、羊🐐、兔子🐰、牛🐄後～就趕往下一個景點了（每次來這都總覺得這裡的牛跟羊都超級瘦的....🤣）

台東森林公園 | 2 小時

在初鹿牧場補充滿滿蛋白質後，是時候該運動運動了🚲（充滿鬥志😏）準備騎車環台東森林公園～～～😊這裡是來到台東必去的景點，森林公園內有三個湖：琵琶湖、 鷺鷥湖、活水湖，景色倒映在湖面上真的超級漂亮🥰而且水很乾淨‼️還可以看到不少魚呢🐟，再來沿著單車道騎的路途中，都可以發現許多意外的美景，這樣騎單車、走走停停，不知不覺也運動了近1個小時，身心都超療癒🌺🌼🌷

藍蜻蜓速食專賣店 | 1 小時

哈哈哈運動完後要幹嘛❓無庸置疑～當然就是找美食🤪這間店可是我台東在地的朋友強推薦給我的，他說每次回台東必吃就是這家‼️一來過不其然，很有名氣、排了很多人，但他們出餐速度非常快，沒有等很久😳，點了🍗雞腿、雞塊、雞翅、雪泥（芒果口味🥭）覺得真的超級無敵讚👌🏻皮是那種薄脆多汁，不像kfc那種厚皮，就是傳統口味，至於肉的話真的很軟嫩，一點都不柴，灑上傳統胡椒鹽，😇根本就要升天了，畢竟這家可是比麥當勞和肯德基在台灣進駐還要來得久、每天都是大牌長龍呢‼️

林家臭豆腐 | 1 小時

為了體驗台東在地各種推薦美食，我刻意在藍蜻蜓點少一點項目（不然的話我都會再加點薯條🤫）這家是位在台東觀光夜市旁，也是許多網友們的人氣推薦，點了一盤😜大份的，覺得這臭豆腐怎麼有辦法處理的這麼酥脆‼️但我個人覺得泡菜跟醬料很一般般，感覺沒有什麼味道，個人推「關山臭豆腐」，這次原本要去這間但是他們已經休息了😿😿😿（關山臭豆腐的介紹大家有興趣可以看我的另外一篇花蓮遊記）💋

霸味薑母鴨 | 1 小時

逛完台東夜市後，回到飯店check-in整理行李，休息了一回後，莫約9:30🌃，覺得肚子有點空虛，想要和朋友外出找宵夜，搜尋了一下發現只有霸味薑母鴨有開🤣，就決定是它了‼️‼️‼️雖然我知道你們一定想說，來台東幹嘛吃連鎖的，霸味薑母鴨到處都有啊🤣但我跟大家解釋一下，當你想吃的時候是不會顧慮那麼多的，而且這間薑母鴨，我說認真的🦆，薑味比較重‼️麵線和我之前吃得比較起來，好吃多了‼️裡頭的鴨肉也不少、蔬菜多又新鮮🤣很推欸❤️給大家參考🤣🤣🤣

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