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山嵐秘境碼起來！花蓮「清水模玻璃屋」隱身蓊鬱森林，還能躺床看星星

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

不需翻山越嶺、跋山涉水即可享有林木繚繞的自然生態之美，迴音谷二館 - 知櫻楓聆的誕生不假修飾的清水模建築就是如此自然融入周遭山林美景

知櫻楓聆四周林木茂密，就像隱身在森林裡的夢幻民宿。
知櫻楓聆四周林木茂密，就像隱身在森林裡的夢幻民宿。

民宿主人簡碧農從事營造業，10多年前就以森林主題的規劃開了迴音谷一館，他認為，民宿並非住家，不能以豪宅的思維進行設計，惟有令房客好奇、有期待，才能觸動遊客那顆驛動的心。於是在知櫻楓聆，他打破空間的藩籬，讓視野更為開闊，整棟民宿從大廳到房間，全是落地玻璃帷幕，僅一窗之隔，即坐擁畢生難尋的森林饗宴。

大廳沙發休息區以大面積落地窗拉近人與大自然的距離。
大廳沙發休息區以大面積落地窗拉近人與大自然的距離。

隱身山林與大自然進行對話

2019年誕生的迴音谷二館 - 知櫻楓聆位置位於城市與自然的交界處，從花蓮火車站出發，約莫10分鐘車程即可抵達，不要以為靠近市區就見不到青翠山林，當來到知櫻楓聆門前，立即被眼前如森林般蓊鬱的林木深深吸引，沒想到3分鐘前還在大馬路上等紅綠燈，才一眨眼的功夫，就進入神秘的森林國度。

午後時光躺在雲般柔軟的床鋪放空，欣賞著蒼翠森林美景與遠山飄渺山嵐。
午後時光躺在雲般柔軟的床鋪放空，欣賞著蒼翠森林美景與遠山飄渺山嵐。

這一棟清水模打造的4樓建築，沒有任何裝飾材料，呈現出水泥灰裸色的原始風貌，近身觀察，牆面上的紋理極為細緻，簡碧農告訴我們，這是他為了呈現山居之所的巧思，特別委請老師傅以杉木為板模，做出木材的紋理，建築物後方是屬於中央山脈分支的沙婆礑山，觸目所及，盡是蓊鬱青翠的林相，百年老樟樹枝幹上附著各種蕨類，庭園栽有山櫻花、山茶花、楓樹、杜鵑等植物，四季交替絢爛的花期。

房內近落地玻璃帷幕讓視野更開闊。
房內近落地玻璃帷幕讓視野更開闊。

主人打造將建築融入山林的用心

由於過去營造業的工作經歷，簡碧農對於建築每處細節有自己的堅持，他希望完整呈現二館知櫻楓聆屬於蓊鬱山巒的多樣面，透過大面積的落地玻璃帷幕，毫無阻絕的視野，就好像無阻隔的大地畫布，帶給住宿者心靈與視覺上的洗禮。

知櫻楓聆大門玄關擺了一根巨大的檜木，是主人過去從事營造業時由朋友處輾轉得來的無價之寶。
知櫻楓聆大門玄關擺了一根巨大的檜木，是主人過去從事營造業時由朋友處輾轉得來的無價之寶。

與設計師討論時，也特別以檜木做陳設的主要元素，除了這是台灣代表的樹種，當一進入民宿空間就獨特清香撲鼻而來，洗去旅途疲憊，從玄關到大廳，四處可見檜木傢俱或擺飾，就連房間內的潄口杯也是檜木做的，讓房客盡情「森」呼吸。

彩繪玻璃窗為樸實的清水模牆面增色不少。
彩繪玻璃窗為樸實的清水模牆面增色不少。

知櫻風聆有5款不同設計的客房，每間房間都有穿透性的視線與綠意盎然的窗外美景，還有老窗櫺改造的梳妝鏡、原木製作的床架、彩繪玻璃的窗戶等，其中301房，最特別的是那張柔軟的雙人大床，就擺設在有著大型天窗的玻璃屋裡，為四周翠綠景致所包圍，宛如一幅動人的畫框，而窗外隨風律動的枝葉林梢，似乎有著催眠效果，很快地讓人不自覺沉沉入眠，晚上天氣好時，躺在床上還可直接觀星呢。

清水模牆面的板模紋理模擬山木樹幹紋路特別拓印而出。
清水模牆面的板模紋理模擬山木樹幹紋路特別拓印而出。

遠山飄渺的山嵐與蓊鬱山林美景盡收眼底。
遠山飄渺的山嵐與蓊鬱山林美景盡收眼底。

　

住宿推薦

迴音谷二館 – 知櫻楓聆

地址：花蓮市國福街289巷168弄33號

電話：0953-332292

粉專：迴音谷森林民宿

營時：入退房時間15:00/11:00

價位：雙人房6,000元起、四人房11,000元起

　

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