到最美監獄裡喝咖啡、無人車站售票口買茶！　疫後準備來場怪怪的台東旅行

【圖／文：行遍天下】

台灣到處都有好喝的咖啡、茶品，那若是在車站窗口喝烏龍茶、在監獄裡喝咖啡，是不是會更別有一番滋味呢？

戒治所咖啡的場地美得像歐洲花園，這裡被稱為最美監獄。

怪怪喝一杯的台東好玩處

日治大正12年(1923年)時設立的大埔車站後在民國68年改名為瑞和站，東部幹線拓寬時把車站北移至現在這個位置，且於71年改建外貌，後因上下站旅客稀少成了沒有站長的招呼站。但卻有當地青年韓冠宇夫妻倆承接起已經空無一人的車站內部，賣起台東烏龍茶與伴手禮，來到這裡可以從售票口裡接過一杯飲品，聽小韓積極振興社區以及車站導覽的感動故事。

是火車站也是咖啡館，無人車站裡開始賣起烏龍茶與伴手禮。

瑞和車站裡，小韓從車站售票口端出紅烏龍茶，十足好玩。

如果喝不過癮，還可「到監獄去喝一杯」，這間台東戒治所外役監獄「武陵咖啡館」是台灣唯一一間監獄咖啡館，經過登記與測量體溫後進入的園區，堪稱台灣最美監獄，主體歐風建築與一整片花園綠地真的很難想像是戒治所地點。

第一次體驗受刑人端上來的咖啡時光，別有一番滋味。

主要收容5年以下強制戒毒品的男受刑人為主，而咖啡館裡20名工作人員通通都是戒治中的受刑人，當然咖啡也是他們自戒治所農園裡親手栽植保證絕對無農藥，捧著好看漸層色拿鐵與精緻蛋糕出現的服務生，也藉由在此學習咖啡知識而獲得一技之長，讓遊客能在這個看似違和卻又愜意的不得了之地悠哉喝一杯，感受非常獨特啊。

由戒治所農園裡受刑人們親手栽植咖啡豆泡出的咖啡搭配蛋糕。

漫遊最愜意的台東旅行，就該由好茶與好眠當成最暖心的依歸，這塊世外淨土沒有什麼高樓大廈，舉目都可在群山、綠樹之間得到身心靈的解放，當然味覺與觸覺也是。

還能到離鹿野高台不遠處的龍田藝術茶園走訪茶的世界。





景點推薦

瑞和時光驛站

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路三段50號

電話：0985-301245

網址：瑞和時光驛站-熱氣球露營/住宿/農事體驗

營時：週一至四8:30 ∼ 17:00、週五至日8:30 ∼ 18:00（週二休）





地址：台東縣鹿野鄉永嶺路270號

電話：08-958-1014

營時：8:50 ∼ 17:00

網址：鹿野美景‧武陵風情-台東戒治所

價位：冰拿鐵70元、巴斯克蛋糕40元、武陵手沖咖啡80元





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」