夏日最沁涼玩法先收藏！花蓮桃花源「翡翠谷」溯溪路線ｘ交通方式全攻略

不知道你有沒有聽過翡翠谷呢？如果沒有你也許也有聽過「慕谷慕魚」。翡翠谷位在花蓮秘境慕谷慕魚的對面，是一個容易抵達也能從事水上活動的景點，該景點景色優美、溪水沁涼、生態保育良好。來這裡玩的你除了到水蓮式瀑布走走看看，你也可以跟著趣吧的專業團隊一起體驗翡翠谷溯溪活動。





翡翠谷簡介

▲花蓮翡翠谷溯溪。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

翡翠谷位於花蓮縣秀林鄉，在慕谷慕魚秘境的北方，在太魯閣族語裡慕谷慕魚(Mukumugi)的意思大概是美麗世外桃源之意，可想而知在慕谷慕魚附近的翡翠谷美麗程度不亞於它。





▲翡翠谷沁涼溯溪體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

翡翠谷可看之處很多，包括攔砂壩水簾式瀑布、子母瀑布和許多深潭峽谷以及有200餘年歷史的翡翠谷古道，這條沿著木瓜溪河谷旁蜿蜒而行的古道是過去太魯閣族人從中央山脈遷移至這一代的要道。





擁有清澈深潭、天然滑瀑和魅力峽谷的翡翠谷就像是鑲在眾多支流上的翡翠寶石，這是翡翠谷美名的由來。在這邊除了在沁涼溪水中踏水、走走林蔭古道外更深度的特別玩法就是來翡翠谷溯溪，讓我們一起來看看這個玩水體驗在玩些什麼？





翡翠谷交通與基本資訊

▲翡翠谷水簾式瀑布。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

翡翠谷交通

大眾運輸：花蓮火車站下車後走至中山路搭乘往銅門的花蓮客運並於銅門站下車，再依指標步行前往。

自駕前往：定位翡翠谷或銅門大橋即可





翡翠谷基本資訊

地址：花蓮縣秀林鄉銅門村榕樹路（銅門大橋旁）

入山證申請：不需要

門票：免費

營業時間：全年無休





溯溪體驗

什麼是溯溪？

▲花蓮翡翠谷溯溪-手腳並用上溯。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

溯溪是一個結合登山、攀岩和玩水的活動，是一個在水中逆流而上的過程。溯溪適合入門體驗也適合進階挑戰的活動，端看你溯的那條溪的難度和風險性而有所異。





溯溪裝備與難易度

▲花蓮翡翠谷溯溪-由專業團隊準備防護裝備。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

雖然說溯溪可以簡單有趣也可以挑戰刺激，但即便是簡單的溪流都有可能因為前幾天的雨勢較大，或地勢改變而造成溪水暴漲或潛在性的危險。建議初學者或是要挑戰困難度較高的路線的朋友，一定要跟著專業的教練和團隊一起去，讓他們用專業的能力和技巧帶領你們去玩水也保護你們的安全。





溯溪時基本的配備包括防曬/防寒衣、安全帽/頭盔、救生衣、防滑鞋，進階一些的可能還有保險安全鉤環、上昇器、下降器等等...基本上來說無論是基礎還是進階的這些配備大家家裡都不太會有，推薦大家直接參與有提供完整裝備和專業教練教學的溯溪行程。





翡翠谷溯溪體驗

▲翡翠谷溯溪體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如果你正在找一條初學者能玩得溯溪路線，那麼這條位在花蓮秀林的翡翠谷溯溪就是滿適合你的選擇。翡翠谷溯溪這條路線基本上有全日溯溪和半日溯溪兩種玩法，為了讓更多人都能參與溯溪體驗趣吧推出的是難度較低、時程較短的半日溯溪。





▲花蓮翡翠谷溯溪-深潭跳水。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想抵達翡翠谷的起溯點必須先經過伸手不見五指的S形山洞才能到，這個山洞就讓開始體驗翡翠谷溯溪前神秘感、刺激感十足。在正式下水前教練會先做安全介紹和裝備檢查，讓大家不會一下水就很慌亂，下水後浸在冰涼的溪水裡手腳並用一路上溯至翡翠谷的第一深潭，在教練的帶領和三五好友的鼓吹下，從高處一躍而下跳入潭中全身泡在水裡暑意全消。除了跳水教練還會帶著大家做許多活動和好玩的團體動作幫大家拍照記錄溯溪過程！

隨著網路發達越來越多人知道翡翠谷這個地方，也會來這裡的水簾瀑布造訪，但即便是這樣翡翠谷良好的生態和完善的維護依然讓這個觀光景點以秘境之姿坐擁當紅之實。

許多真的玩過翡翠谷溯溪體驗的朋友都會說，翡翠谷的秘境不在打卡熱點水簾瀑布上而是從你享受溯溪體驗一路玩到秘密深潭的路上！





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