隱身知本山林的麵包店！烘焙隱士父子檔 手作麵包vs.音樂vs.大自然
【圖／文：行遍天下】
推開門遇見Neo的那時，他正小心翼翼捧著麵團，油潤的雙手把麵團翻了面，裹上另一層，再仔細四角收邊，呵護的樣子像極了在對待一個小嬰兒。
山林裡的手作麵包音樂行動劇
車子在知本鬧區轉來轉去，明明就只剩2分鐘就會抵達，怎麼說在知本山上呢？順著導航我們轉上了一條小徑，兩側風景隨之一變，大樹、田窪與小農地的風景，還有一大片剛剛好燦開的九重葛，沒能欣賞過久，因為導航顯示，我們已經錯過了目的地。
是的，這間店名道盡一切的「知本山上有家麵包店」就是這麼隱匿在山林間，沒有過大招牌也沒有什麼門市的樣貌，大院子、一層樓矮平房，2個人、4雙手，這是呂氏父子兩人的山居生活。推開門音樂流瀉，我們到達時父子兩正忙著製作歐式麵包。Neo沾滿橄欖油的雙手捧起混著果乾的深色麵團、翻面，再緩緩放下色較白鋪滿起士的一片麵團上，仔細撒上胡椒、滴幾滴辣油，輕柔地把底下麵團四角依序折起，再捧起大麵團放入一個個特製環形籐籃裡，直至最後一個麵團完成，他執起裝著麵粉的茶漏，細細在每個麵團篩上一層薄麵粉，到此他才終於抬頭定眼對著我們展開笑容說著：「接下來就可以送進烤箱了！」這一切步驟他做來流暢有節奏，順著交響樂彷彿是一場藝術製作的行動劇。
在山裡留下來的山居生活
因為迷上城市裡所沒有的台東天藍，Neo離開生活許久的大都市台中，也遠離了健康管理工作的舒適圈，決定定居東海岸，因緣際會認識了知本山上的林道咖啡店老闆，承租這塊離塵不離城的小平房，展開很不一樣的人生下半場計畫。
山中生活不比城市，少了便利性與易達性，甚至連朋友也離得很遠，Neo笑著說：「多了的就是山野間的小昆蟲、螞蟻，還有猴子吧！他們才是這裡的主人。」於是Neo把在職訓局裡學到的製作麵包技巧、融合從四處尋找到的天然原料展開山林麵包的隱士計畫。「剛開始住到這裡，覺得附近林道瀑布的水質好，原本我還堅持日日去瀑布取水製作麵包，後來才知道，原來家裡水龍頭一打開就是山泉水，泉水甘甜澄淨，很適合麵包。」
而山間的濕度與溫度更是一大挑戰，開麵包店進入第2年，Neo帶著兒子呂睿峯學會跟節氣一起調節麵包的節奏，靜置發酵、溫度控制都得根據當日的氣溫與濕度來「感覺」，而這一切沒有絕對SOP，全要憑著他們的記憶與對山間生活的經驗。
聽快樂的山中麵包在唱歌
這座承租下來的老宅已經3、40年，隱居在林道的入口，參天大樹與九重葛讓老屋的院子顏色很精彩。室內共分成4個空間，右側廚房是Neo與呂睿峯的工作室廚房，所有麵包製作全在這裡；中間兩個空間分別是起居與儲藏室，雖然因為忙碌而顯得有些凌亂，一整排黑膠唱片與CD，仍然是整個空間裡聽覺享受的來源；最左側的一間是烤箱機器所在，對外的窗戶搖曳戶外樹影。當機器時間到了發出聲響，Neo把剛出爐歐式麵包鏟出放到籃架上，突然要我們安靜下來聽聽會發生什麼事。一開始只聽見空氣中音樂聲響、窗外偶爾的落葉與鳥鳴；接著，一個個剛出爐歐式麵包因為與涼空氣接觸、產生表面龜裂的聲音突然開始響起，此起彼落啵啵啵啵的聲音讓我們睜大了雙眼驚奇不已，跟著室內的音樂突然有了串連，就彷彿剛剛出爐的歐包快樂地在唱著歌，微風輕輕吹也像是在應和。
Neo說，他是先學會與山林環境共處後，才能慢慢感知到這一切的生活細節，雖然日常裡一定會有些不便，但那也是山居歲月的一大樂趣，居住山中讓他放大了一切的感官與察知，更能順應著四季的運轉遇見更多驚喜，就像他用心對待的一顆顆麵包一樣，接受客人預訂後，靜心製作，緩心等待麵包出爐歌唱，再送給每個特別上門領取的客人；有時興致一來，呂睿峯就在院子裡手沖起咖啡，客人也樂得隨性坐下一起品味，山中無甲子時光過得很快，但他們也很愉快地愜意生活著。
店家推薦
知本山上有個家麵包店
地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂路38號
電話：請透過粉專私訊或留言
粉專：@INbakery
營時：12:00 ~ 16:00
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