隱身知本山林的麵包店！烘焙隱士父子檔　手作麵包vs.音樂vs.大自然

【圖／文：行遍天下】

推開門遇見Neo的那時，他正小心翼翼捧著麵團，油潤的雙手把麵團翻了面，裹上另一層，再仔細四角收邊，呵護的樣子像極了在對待一個小嬰兒。

每天早上是Neo與麵包「對話」的時光。

山林裡的手作麵包音樂行動劇

車子在知本鬧區轉來轉去，明明就只剩2分鐘就會抵達，怎麼說在知本山上呢？順著導航我們轉上了一條小徑，兩側風景隨之一變，大樹、田窪與小農地的風景，還有一大片剛剛好燦開的九重葛，沒能欣賞過久，因為導航顯示，我們已經錯過了目的地。

隱匿在山林間，離城市不遠處、像是住宅的房子，其實是間烘焙坊。

是的，這間店名道盡一切的「知本山上有家麵包店」就是這麼隱匿在山林間，沒有過大招牌也沒有什麼門市的樣貌，大院子、一層樓矮平房，2個人、4雙手，這是呂氏父子兩人的山居生活。推開門音樂流瀉，我們到達時父子兩正忙著製作歐式麵包。Neo沾滿橄欖油的雙手捧起混著果乾的深色麵團、翻面，再緩緩放下色較白鋪滿起士的一片麵團上，仔細撒上胡椒、滴幾滴辣油，輕柔地把底下麵團四角依序折起，再捧起大麵團放入一個個特製環形籐籃裡，直至最後一個麵團完成，他執起裝著麵粉的茶漏，細細在每個麵團篩上一層薄麵粉，到此他才終於抬頭定眼對著我們展開笑容說著：「接下來就可以送進烤箱了！」這一切步驟他做來流暢有節奏，順著交響樂彷彿是一場藝術製作的行動劇。

Neo製作麵包的過程像是一場藝術行動劇般流暢有節奏。

在山裡留下來的山居生活

因為迷上城市裡所沒有的台東天藍，Neo離開生活許久的大都市台中，也遠離了健康管理工作的舒適圈，決定定居東海岸，因緣際會認識了知本山上的林道咖啡店老闆，承租這塊離塵不離城的小平房，展開很不一樣的人生下半場計畫。

山中生活不比城市，少了便利性與易達性，甚至連朋友也離得很遠，Neo笑著說：「多了的就是山野間的小昆蟲、螞蟻，還有猴子吧！他們才是這裡的主人。」於是Neo把在職訓局裡學到的製作麵包技巧、融合從四處尋找到的天然原料展開山林麵包的隱士計畫。「剛開始住到這裡，覺得附近林道瀑布的水質好，原本我還堅持日日去瀑布取水製作麵包，後來才知道，原來家裡水龍頭一打開就是山泉水，泉水甘甜澄淨，很適合麵包。」

Neo與呂睿峯父子倆搬離台中定居知本，在離城市不遠的小山邊汲山泉水用雙手慢慢烘焙出一個個吐司與歐包。

而山間的濕度與溫度更是一大挑戰，開麵包店進入第2年，Neo帶著兒子呂睿峯學會跟節氣一起調節麵包的節奏，靜置發酵、溫度控制都得根據當日的氣溫與濕度來「感覺」，而這一切沒有絕對SOP，全要憑著他們的記憶與對山間生活的經驗。

聽快樂的山中麵包在唱歌

這座承租下來的老宅已經3、40年，隱居在林道的入口，參天大樹與九重葛讓老屋的院子顏色很精彩。室內共分成4個空間，右側廚房是Neo與呂睿峯的工作室廚房，所有麵包製作全在這裡；中間兩個空間分別是起居與儲藏室，雖然因為忙碌而顯得有些凌亂，一整排黑膠唱片與CD，仍然是整個空間裡聽覺享受的來源；最左側的一間是烤箱機器所在，對外的窗戶搖曳戶外樹影。當機器時間到了發出聲響，Neo把剛出爐歐式麵包鏟出放到籃架上，突然要我們安靜下來聽聽會發生什麼事。一開始只聽見空氣中音樂聲響、窗外偶爾的落葉與鳥鳴；接著，一個個剛出爐歐式麵包因為與涼空氣接觸、產生表面龜裂的聲音突然開始響起，此起彼落啵啵啵啵的聲音讓我們睜大了雙眼驚奇不已，跟著室內的音樂突然有了串連，就彷彿剛剛出爐的歐包快樂地在唱著歌，微風輕輕吹也像是在應和。

一個個歐式麵包與吐司出爐，滿室馨香。

Neo說，他是先學會與山林環境共處後，才能慢慢感知到這一切的生活細節，雖然日常裡一定會有些不便，但那也是山居歲月的一大樂趣，居住山中讓他放大了一切的感官與察知，更能順應著四季的運轉遇見更多驚喜，就像他用心對待的一顆顆麵包一樣，接受客人預訂後，靜心製作，緩心等待麵包出爐歌唱，再送給每個特別上門領取的客人；有時興致一來，呂睿峯就在院子裡手沖起咖啡，客人也樂得隨性坐下一起品味，山中無甲子時光過得很快，但他們也很愉快地愜意生活著。

熱愛棒球的呂睿峯，在山間小宅前安安靜靜手沖著咖啡。

來這裡偶爾還能喝到呂睿峯的手沖清爽咖啡。





店家推薦

知本山上有個家麵包店

地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂路38號

電話：請透過粉專私訊或留言

粉專：@INbakery

營時：12:00 ~ 16:00





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