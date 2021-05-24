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療癒聽浪、遠眺海岸線　「花蓮上山下海」三天兩夜悠然小旅行

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作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-02-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 13 個景點，其中包含 換膚海岸、大石鼻山步道｜龜庵山步道、親不知子海上古道。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

換膚海岸 | 1 小時

牛山呼庭及換膚海岸是一個隱藏版的海邊景點，有大片草皮可以翻滾，種有很特別的熱帶水果林投。因為必須從山上下切到被懸崖包圍的海灘，遊客也不多。

大石鼻山步道｜龜庵山步道 | 2 小時

大石鼻山步道是簡易型的步道，15分鐘即可攻頂遠眺海岸線，輕鬆就可放空欣賞山海mix的無敵美景。

親不知子海上古道 | 1 小時

親不知子會有這個名字是因為這裡路段太險峻，有媽媽走過這裡，連孩子掉下去了都不知道，不覺得這個故事很毛嗎？不過來到這裡，走上玻璃步道，秒懂這個驚險的感覺，偶爾還要小心撞頭，往下看就是懸崖峭壁，懼高症不宜前往！

石門洞（麻糬洞、March洞） | 1 小時

石門洞這個海蝕洞有好多名稱，像是麻糬洞或是March洞，被叫做March洞是因為他的形狀就像是Nissan那台March，外型很可愛。旁邊還有一個開在頭頂的洞，感覺這裡蠻適合修練成仙的呢！往另一邊走看到人龍在排隊拍照，我也跟風拍了幾張，不過我覺得最有趣的畫面是，站在那個石塊上往回看，排隊人潮也盯著你，在想等下要擺什麼pose好呢？畢竟排隊人潮讓人拍照也拍得很有壓力呀！

伊娜飛魚 | 1 小時

初嚐飛魚，老實說沒有很喜歡耶😅 肉不是很肥嫩、也沒有很多，但煙燻的口味倒是不錯！可以嚐一次看看！

石梯坪 | 1 小時

看到這些奇形怪石，就很想爬上去，這裡就像是一個天然的地質教室！

第 2 天

大農大富平地森林園區 | 2 小時

很遼闊的一片平地，因為是縱谷地區，四周環山，感覺遺世獨立、相當幽靜！如果是傍晚時分在這散步或是騎腳踏車，一定很舒服呀！

新光兆豐休閒農場 | 2 小時

喜歡動物的我真的很愛逛農場，兆豐農場是台灣蠻知名的大型農場，有很多動物，根本可以稱為動物園了嘛！白色孔雀已經很稀有了，那天還很幸運看到白色孔雀開屏，足足盯著他有二十分鐘吧！只是這麼久時間，其他母孔雀也沒有受他吸引，似乎興致缺缺呀（白孔雀拍拍）！ 除了孔雀還能近距離的餵食象龜，其實我覺得他們動作還蠻靈活的呀！有食物出現時，前進的爆發力也是挺驚人的！

第 3 天

七星潭 | 1 小時

每次來花蓮必來的七星潭，來幾百次都不會膩呀！雖然浪總是很大，不太適合踏浪，但我超級喜歡來這，什麼都不做就只是坐在海邊，聽浪沖刷石頭的聲音，好療癒、好舒壓呀！

Pony 咖啡廳 | 1 小時

最後一天決定在海邊細細品嚐花蓮的美好，於是來到了可以看海的Pony Cafe。咖啡廳雖然只是個鐵皮建築，但色系非常粉嫩可愛，同時園區也是個露營區，還養有好多小動物。這隻小兔子身形太小了，從柵欄裡隨便就可以鑽出來，看牠蹦蹦跳跳好可愛，好想抱在懷裡呀！牠也很親人，怕他在外邊危險，就趕緊把它放回兔兔長輩們身邊了！

山度空間 | 1 小時

山度空間是一間充斥網美的咖啡廳，全都是衝著那顆背景是海的玻璃球鞦韆而來，沒想到今天竟然因為風勢太大，玻璃球被拆下來了，只剩下圓形的架子，我真的是欲哭無淚，坐在架子上心情是夢幻破滅還很怕摔下來，看我的表情就知道很無奈🤣 到此一遊、喝喝奶茶即可。

055龍蝦海鮮 | 1 小時

朋友推薦必來吃的龍蝦海鮮餐廳，下午三點抵達時真的被人潮嚇到，Excuse me？這個時間點還要大排隊！可見這間餐廳必須好好期待一下。被叫號後先排隊點菜，再等入座，一整排的活海鮮看著看著餓到不行，龍蝦都是公定價，CP值相當高，絕對會再訪！

STARBUCKS 星巴克 (花蓮中央門市) | 1 小時

花蓮貨櫃星巴克自從開幕以來，就是花蓮旅遊的熱門景點，沒想到角度交疊的貨櫃組合在一塊，也是別有一番時尚的現代感呀！去年去九州太宰府時，也路過了一個很特別的星巴克，跟花蓮貨櫃星巴克一樣，都是建築大師隈研吾設計的作品，有這位設計師的加持，星巴克都跟藝術品一樣，必須踩點收集了呀！ 但裡頭挑高不高，路線也不是很順暢，想順道喝個咖啡的可以考慮得來速服務唷！

延伸閱讀：花蓮繞一圈｜三天兩夜上山下海小旅行

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