玩冰箱、烤茶地.. 東臺灣山海深度散步之旅 享受大自然的寧靜美景

作者：Funliday-Jess

跟著 Jess 於 2020-11-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 14 個景點，其中包含 三仙台、巨大少年咖啡館、長濱暉哥生魚片。 享受在地美食、美酒與大自然的寧靜美景。

第 1 天

三仙台 | 2 小時

天空不作美的自然景觀踩點第一站「三仙台」 走過這座長長的橋，直達三仙台小島，欣賞神奇形狀的海蝕洞環島一圈的散步行程🌊

巨大少年咖啡館 | 1 小時

當你看見台十一線路邊有一顆巨大咖啡豆招牌高掛的紅磚屋，那就是長濱有名的海邊咖啡店「巨大少年」。 在老闆是一位有個性講話直接又幽默的男子，店裡有許多貓咪跳台，不過無緣遇到貓咪本人，仍然請大家進出店面務必隨手關門唷。 身為重度咖啡因患者，點了一杯中深焙手沖「老少年」，味道微苦、咖啡豆味濃厚非常好喝。 甜點是極致酒味的「酒釀布朗尼」，甜酒釀的香濃酒氣搭配用料豐富的莓果，根本是一塊會醉的布朗尼，搭配手沖咖啡等於下午茶絕配啊☕️ 這杯愛心拉花是不加糖的「可可燕麥奶」，最愛使用植物奶的店家啦，有燕麥奶就給讚👍🏿 義式冰淇淋一球80元，兩球150元，因為口味都非常特別，於是點了蜂蜜威士忌與梅酒口味，兩種味道表現都非常優秀必須親嚐🍦

長濱暉哥生魚片 | 10 分鐘

長濱CP值超高的生魚片，只限外帶。 有鮭魚、旗魚、鮪魚三種選擇，小盒200大盒300元。 白蘿蔔絲一整盤也沒在手軟，生魚片新鮮用料實在，價格也便宜到不可思議，經過長濱可以隨手買來當正餐享用唷🍣

長濱海邊小屋 | 30 分鐘

其實是一個誤打誤撞沒有地標的海邊景點，在復興路走到底的巷子後面，有一條下坡小徑通往海邊。 包場海岸線適合放空散步，欣賞浪花壯麗的海之美🌊

石梯坪 | 2 小時

天空不作美的自然景觀踩點第二站「石梯坪」 觀浪最佳的好所在，享受大風大浪的午後，小心偶有不好走的岩石，看海之餘也要注意腳下路況喔。

長濱100號 | 2 小時

需要提前預約的無菜單料理，每位五百元含服務費。 食材採用台東當地新鮮蔬菜、肉類與海鮮，口味屬於台式家常料理，每一道彷彿吃得到家的滋味。 白飯皆可續碗，每桌一壺冬瓜茶。 💚梅汁茭白筍秋葵 梅子酸味點綴搭配滑潤的秋葵與茭白筍。 💚酪梨蔬果豆腐藜麥沙拉 新鮮蔬果搭配藜麥百香果醬與嫩豆腐，清爽滿點的開胃沙拉🥑🥗 💚酥炸軟殼蟹 清脆美生菜包裹酥脆金黃色的軟殼蟹，一口咬下肥美蟹肉的鮮甜好滋味🦀️ 💚蕃茄鬼頭刀 東台灣漁港名產清蒸鬼頭刀，肉質鮮甜搭配酸味茄汁實在完美🍅🐟 💚涼拌洋蔥松阪豬 黑胡椒與洋蔥的嗆辣配上Q彈的松阪豬，脆與嫩的對比更顯美味🧅🐷 💚麻油酒釀蝦 這道菜根本無敵！麻油香氣與甜味酒釀完全融合在鮮蝦當中，醬汁拌飯吃可以吃掉兩碗飯不誇張🦐 💚銀耳蔬菜蛋花湯 不是普通的蔬菜蛋花湯，每一口都喝得到切碎的銀耳，脆脆口感增加風味。 💚柳橙火龍果

烤茶地 | 1 小時

營業時間很隨性的長濱小酒館，有幸品嚐到老闆娘獨特的私藏米釀，意外幸運地吃到酒麴巧克力🍫 🖤紅豆釀：味道非常獨特的微甜米釀味，值得一喝。 🖤迷倒紅茶：一整壺的迷倒紅茶，喝起來酒味不重，但喝完微醺感襲來，喝起來有種淡淡威士忌韻味，紅茶茶味也很濃厚。

第 2 天

我在玩-玩冰箱 | 1 小時

都蘭超級無敵豐盛的在地新鮮食材brunch🧡 滿滿一大盤兩人份的新鮮蔬菜與水果，加上雞胸肉、培根與麵包，一日所需的營養都在這盤🥗 搭配四種醬料：甜的乳酪醬、九層塔青醬、油醋醬、手工鳳梨醬，依照需求沾著蔬果吃實在滿足😋 每份早午餐附上一杯可回沖的紅烏龍或綠茶，這次點的是熱紅烏龍茶，以及加價購可以整顆抱著喝的哈密瓜冰沙🍈

麵包與巧克力倉庫 | 1 小時

都蘭最近很夯的麵包店 被花朵與多肉植物圍繞的可愛空間，海人風格的室內裝潢，空氣中瀰漫著麵包香，是個很適合耍廢的空間。 買了一條剛出爐的全麥酸麵包，待麵包冷卻後酸度增加很多，喜歡麥味的人不能錯過它🍞 同樣是剛出爐的巧克力豆餅乾，熱騰騰吃起來有種美式軟餅乾的口感～好吃推推🍪

火盛製餅舖 | 10 分鐘

關山好吃到流淚的 爆醬紅豆吐司與芋泥吐司🍞 看網路說沒預約買不到，所以到台東的第一天手刀打電話預約半條紅豆與芋頭吐司！ 下午兩點是麵包出爐的時間，拿到熱騰騰冒煙中的芋泥吐司，來不及拍美照就快被嗑光哩🤪 料多到爆的芋泥與紅豆餡料，配上鬆軟的吐司，關山下午茶最佳首選就決定是「火盛製餅舖」🧡

大池豆包豆皮豆漿店 | 20 分鐘

現做炒豆皮新鮮現吃，口感軟嫩帶有嚼勁，黃豆味香濃搭配九層塔味～絕對是池上必吃首選👍🏿 聽說早上的煎豆皮已賣完，只買到炒豆皮，不過依舊美味。 這家店只有提供免洗餐具與一次性塑膠杯，建議大家自備環保餐具與保溫杯，享用美食的同時不忘愛愛惜地球。 🧡豆皮一份65元 🧡無糖豆漿一杯20元

吉本肉圓 | 10 分鐘

Google評價很高的肉圓店，不油膩的好滋味，甜麵醬不死甜搭配筍絲與肉圓內餡味道剛剛好，肉圓皮Q彈好吃😋

寶桑小吃（寶桑蚵嗲） | 15 分鐘

用料實在的炸蚵嗲，一口咬下餡料滿滿，建議趁熱食用更好吃😋 炸蘿蔔糕意外好吃，值得推薦的在地人美食。

198美式炸雞 | 15 分鐘

台東在地人推薦的198炸雞🍗 必點雞皮酥脆又Q彈的嚼勁，不點這道對不起自己的胃啊🤪

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