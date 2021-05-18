飛行傘、大峽谷！台東「山線特色玩法」充電小旅行攻略，不再只去打卡景點

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住在都市的你是否一有機會就愛追著山海奔跑，每到假期總想安排東部旅行為自己充電，火車駛到台東瞬間感覺煩惱四散消失，搖曳的黃綠稻浪、蔚藍的無邊海洋，怎麼永遠都看不膩。今年夏天為自己規劃一趟不一樣的台東山線之旅，看看過去不曾探訪過的台東景點和美食吧！

＃泰平山飛行傘飛行場

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比鹿野高台視野更廣更厲害！泰平山飛行傘飛行場海拔９００ｍ高，是鹿野最高飛行場地，風景遼闊可直接遠眺花東縱谷、台東市區到整片太平洋，推薦大家人生中絕對要來東部體驗過一次飛行傘，直接以空拍機視角把綿延山海盡收眼底，跟地面看到的風景完全不同等級。在台東熱氣球嘉年華活動的時候，也是許多攝影專家喜歡取景的好地點，如果不玩飛行傘的人同樣很推薦到這裡欣賞台東美景，不過上山道路較狹窄，會車不易，提醒大家務必注意安全。

＃永康部落獵人野食餐桌半日／一日遊

圖/ReadyGo @Joanne

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花東地區最美麗的不只有自然山林跟海洋，還有豐富珍貴的原住民部落文化，近年來有許多規劃完善的體驗活動讓民眾得以親近、認識部落的傳統歷史跟文化，像是位於台東延平鄉的永康部落推動布農文化旅行，參加一系列行程可以實地走訪部落深山秘境，體驗打獵過程、傳統部落美食等等，有別於大家平時對於台東旅遊景點的印象，不再只是走馬看花，而是更真實、直接地體驗部落文化與故事，讓旅行更具深度意義。如欲報名體驗行程須至「烏尼囊多元文化工作坊」與專人聯繫。

#台東波希米亞露營區Sunshine Camping

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好不容易來東台灣玩不要再只住飯店啦，難得可以好好親近大自然，徜徉在山林裡的青青草地，打開窗戶就呼吸到清新無比的空氣，台東波希米亞露營區有著超級迷你可愛的露營車，住宿空間雖然幾乎就只有床的大小，但還是設有完整獨立衛浴，營區還附有山泉水泳池、交誼咖啡廳，晚上點亮燈光後營區氣氛浪漫，夜晚的滿天星空也非常迷人。

地址：954台東縣卑南鄉泰安村486-8號

#利吉惡地(富源大峽谷)

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台東也有壯闊大峽谷！跟高雄月世界一樣同為地理學上俗稱的「惡地地形」，長期受到板塊擠壓、造山運動、風化雨蝕而形成，但是台東利吉惡地比較獨特的地方，在於它看起來更加粗曠崎嶇，彷彿像是侏儸紀公園會出現的場景，導航至富源大峽谷的觀景台視野會比利吉惡地的景色更加壯觀，還能將台東田野和太平洋遠至綠島的風景飽覽無遺。

#關山環鎮車道

圖/IG@tzuwenhuang

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台東隨意一片鄉間田野的風景都是如畫般美麗，不只有高人氣的伯朗大道，關山也能找到滿是綠意的田園風光，這條關山環鎮車道是全台第一條自行車專用道，全程約１２ｋｍ，路面平坦騎起來相對輕鬆，大約花１個半小時以內可以繞完一圈，途中推薦大家停留在縱觀日月亭，可以從路線中最高的位置俯瞰關山全貌。

#初鹿牧場

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無邊無盡的大草原，配上一望無際的藍天白雲，這裡的風景美到讓你一秒就能捕捉僞出國照，來到初鹿牧場當然別錯過餵牛、滑草等等好玩的活動，還有它鼎鼎有名的乳製品，全台最新鮮的優質鮮乳、濃郁順口的霜淇淋以及各式各樣的鮮乳產品，全是走訪初鹿牧場的重點！

#Coffee Stay 賴老師 的家

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「Coffee Stay 賴老師的家」是一棟老宅改建的咖啡店加民宿，距離池上車站走路僅需短短１分鐘，店內擺設有濃濃藝文氣息，環境讓人放鬆自在，座位有多人沙發、個人吧台，不管是獨自旅行前往還是三五好友相聚都很合適，所有飲品及甜點蛋糕的價位都落在１００元，推薦給來池上旅遊想要歇腳的朋友們。

＃鹿野書苑

圖/IG@bonbebe

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可說是東部最美人文書店的「鹿野書苑」由自然工法建築而成，簡樸的空間全以陶、茶、書、 藝四個元素貫穿，充滿禪意跟簡約的氛圍讓心慢了下來，坐在書店內吹著自然風，泡杯茶、配本書，一下就忘了時間流動，這裡很適合作為旅行中停下腳步的休息站，目前書店採行預約制，並且低消１００元，可折抵飲品、書籍或藝品等，不定期會舉辦藝文活動以及藝術家作品展覽。

地址：台東縣鹿野鄉光榮路563號

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