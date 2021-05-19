宜蘭「烏石港衝浪」課程！從零開始手把手教學，2小時學會基本衝浪技巧

「為什麼我要去曬太陽 我要去學游泳 衝浪板要單手來扛」周杰倫的歌詞唱出對陽光男孩的一個形象。衝浪給人一種帥哥辣妹、小麥色肌膚的陽光與性感，刺激又熱血爆棚的夏天就要扛著浪板在烏石港衝浪啊！但從裝備到技巧等...因素都讓衝浪這個極限運動很難親民上手。想衝浪沒經驗的你別緊張跟著趣吧到宜蘭烏石港衝浪，在衝浪教學課裡學習在浪板上帥氣追浪吧～





衝浪起源

▲烏石港衝浪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

衝浪至今有超過200年的歷史是一個非常古老的運動，目前公認的衝浪起源是在復活節島、夏威夷、紐西蘭為極點的三角海域，發明這項運動的便是在這個三角形海域裡移動的波里尼西亞人(屬南島語系族群)，而衝浪便是由他們在這邊遷移、生活和運動享樂的過程中演變而來。而最早用文字記載衝浪活動的是在18世紀第一個到訪夏威夷的歐洲人—庫克船長，當年他目睹夏威夷人踩著木板在海上操作這個困難又技藝高超的活動非常震驚的記錄下來。





▲宜蘭烏石港衝浪課程。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

最早開始在台灣從事衝浪活動得是當時駐台的美軍，在戒嚴時代禁止一般民眾靠近海邊，因此美軍才能獨享台灣的好浪。台灣最老的衝浪俱樂部是「蜜月灣衝浪俱樂部」跟「閃電衝浪俱樂部」，這兩個俱樂部都位於宜蘭縣，所以小編今天想跟你分享的也是和宜蘭有關的衝浪路線，那就是宜蘭烏石港衝浪體驗課程。





烏石港衝浪體驗介紹

▲宜蘭烏石港衝浪體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如同引言介紹的衝浪這個水上活動需要準備許多裝備，衝浪板、腳繩、蠟、防磨衣(不穿防磨衣衝浪可是會痛到洗澡只敢洗冷水～)這些裝備如果不是平常有在玩買了放著不用就很可惜。在許多衝浪出租店也只提供浪板出租沒有完整的教學，在趣吧的烏石港衝浪課程裡將帶領學員從零學起並提供你衝浪所需的裝備，無論你是沒有玩過衝浪的人，或著是還沒掌握衝浪技巧的新手，都能在烏石港衝浪這個體驗裡面一步步的跟著教練學習。





▲宜蘭烏石港從陸上到海上衝浪教學。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在宜蘭頭城的外澳沙灘從陸上一路學到海上，在陸上學習衝浪知識與滑行的基本動作讓我們的肌肉產生一些基本的記憶和概念，這樣下水時就不會太驚慌失措。從一對一、一對二到二對六等...多種教學方案任你選，一人就成團從五月到十月中天天出發說走就走！





▲宜蘭烏石港衝浪體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

外澳沙灘擁有寬廣平坦的沙灘，更可以遠觀龜山島，隨著浪起浪退在一卷卷藍白水花裡衝浪，在教練的指導下衝浪著個水上活動不再讓人望而卻步。透過在烏石港衝浪接近大自然，享受藍藍大海給我們的放鬆感受，遠離3C拋下日常煩惱心無所慮的帥氣的(摔個不行的)在大海裡吸人眼球。





有人稱衝浪是「藍色鴉片」，也許就是因為它的刺激與不確定性，在浪起浪落裡的追逐，放下一切只專注在海流和自己的身體上，這個讓生活簡單卻不簡單的活動就是這樣的吸引人。





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