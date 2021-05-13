準備好腿軟了嗎？宜蘭礁溪必爬必拍 紅到國外去的「抹茶山」

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 礁溪火車站、五峰旗風景特定區、五峰旗聖母朝聖地。 大家都說這是網美山...但去的話會發現根本不是！！！！妝都花了怎麼拍美照😂

礁溪火車站 | 5 分鐘

一大早從台北坐火車往礁溪出發，一路上完全昏睡，終於睡眼惺忪的到了礁溪！礁溪火車站竟然還有手機充電區供遊客充電使用，一出火車站右手邊就是台灣好行公車，假日比較多遊客，所以班次都會比較多，今天我要等的是第一班8:30AM，剩下半小時，就先到一旁的便利商店先買水、香蕉、牛奶，這三樣也算是我爬山必備的糧食呢！因為我爬山不喜歡吃太飽，所以我都只吃一些些而已，每個人的體質不同，所以只僅供參考囉

五峰旗風景特定區 | 1 小時

從火車站到風景特定區其實滿快的，不到20分鐘就可以到達，到了這裡的時候，司機會放你下去一個停車場，這裡設有廁所及販賣機，也是許多公車的停靠處喔，如果是自己開車的話可以停在這裡，沿路網登山步道上去還可以看到大水庫，還看到有阿伯在這裡洗澡🤣嗯…由此可見是真的滿乾淨的吧，而且旁邊的景色很舒服又愜意。

五峰旗聖母朝聖地 | 1 小時

沿著停車場一直走上去，你可以看到一棟圓形的建築，頂端有十字架的天主教堂，園內也有提供登山客休憩，還可以走到瞭望台，背山面海，下方宜蘭美景一覽無遺，這裡其實有一段故事：民國六十九年十一月九日夜間，有五位山友在五峰旗下山時遇險，幸虧有聖母顯靈指引才得以脫困，下山後為了感恩聖母恩德，所以就在這個地帶建亭立碑，以紀念這個事蹟，所以才有了聖母朝聖地哦！

聖母登山步道 | 1 小時

從教堂到通天橋的路程總共有2.6公里，步道平緩，大多都是碎石路，沒有太陡峭的起伏，算是平易近人的，最後終於到了通天橋，這裡有一處休憩的地方，一旁還有小瀑布、溪谷、潺潺流水，我自己覺得很像那種武俠劇會出現的小仙境，而且這裡感覺動植物很多樣化，因為我看到許多攝影家在拍攝花草及鳥類，同時這裡也是聖母山莊登山步道的起登點喔！

聖母山莊 | 1 小時

從通天橋出發到聖母山莊還有1.6公里的距離，可別小看這1.6公里，對於平地來說當然很輕鬆，但這裡可是需要爬坡直上約 400 公尺，可以說是既有挑戰性又需要體力的一段，幸好沿路上有好多山友的加油打氣（好多人都說快到了，但其實沒有啊～～），才撐到最後，沿途我都沒停下來休息～一心只想趕快見到美不勝收的抹茶山 - 終於到了期待已久的抹茶山，這次假日的週末真的好多人呀～而且竟然還要排隊拍照，但是上面真的很漂亮，山巒的顏色真的很像抹茶，在太陽的映照下，更顯色更漂亮，這時候配上一個抹茶蛋糕一定很百搭！拍完照片滿足後，下山路途就更輕鬆了，畢竟已經經歷過最苦的那一段，是一個既美麗又辛苦的一天。

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