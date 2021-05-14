你說藍色是你最愛的顏色！ 迷上「台東藍」海線就這樣玩

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-11-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 台東車站、藍蜻蜓速食專賣店、果珍濃台東水果珍珠專賣店。 台東地形狹長，分為海線以及縱谷線，這次先介紹海線景點，縱谷線的尋寶遊戲下回待續⋯要問海線好玩還是縱谷好玩，小孩子才做選擇，兩邊都要玩✊

第 1 天

台東車站 | 1 小時

抵達台東車站⋯必吃台鐵便當，台東站的台鐵便當就是好吃，台灣米無敵Q彈，日本的越光米請靠邊站去，站前有許多的座椅可供使用，廣場也有販賣當地的伴手禮和飲料。

藍蜻蜓速食專賣店 | 1 小時

台東炸雞⋯最有名氣的有兩家：藍蜻蜓&阿鋐炸雞，其實大同小異，走過路過就不要錯過囉！

果珍濃台東水果珍珠專賣店 | 30 分鐘

位於台東市區，在榕樹下米苔目旁邊，來了好幾次都撲空，要不要賣完要不就關門，這次終於讓我給買到了，純天然果汁搭配紅龍果做的珍珠，珍珠Q彈帶著淡淡的粉紅色，根本就是藝術品。 一杯$60，只賣一種飲料：水果珍珠。

榕樹下米苔目 | 1 小時

知名小吃⋯在台東這麼多家米苔目餐廳，就榕樹下米苔目生意最好，用餐期間創始人來跟我們聊天，說我們坐的位子是郭台銘先生曾經來用餐過的位子，娓娓道來店家的起源。 用餐環境非常有親切感，打造的像回鄉下外公外婆家樸實乾淨的環境，搭配第二代的行銷策略，用可愛的手繪圖案拉近距離，還有店家的line手繪貼圖，同業結盟販賣當地小農的農產品和食品，很懂賣👍

白色陋屋 (台東阿伯小白屋) | 30 分鐘

台版的霍爾的移動城堡，阿伯一磚一瓦親手打造，故事有點心酸，怕講著講著會掉眼淚，有興趣的可以上網查詢。 許多人會有黑人問號？ 這個陋屋怎麼會是一個景點？？ 難道要符合世俗標準的美才能稱上是美嗎？

海濱公園 | 1 小時

海濱公園適合攜家帶眷或是跟朋友們一同前來野餐，沐浴在溫暖的陽光下，一望無際的海岸，翠綠的青草地享受悠閒的午後。

台東天晴民宿 | 4 小時

天晴民宿位於卑南鄉，附近許多果園位於產業道路旁，建議開車前往，夜晚沒什麼路燈，好幾次錯過導航建議路線在產業道路繞了好久。 民宿和波西米亞露營區共同經營，露營區的帳篷馬車很有名氣，馬車裡面只有一張床，需使用公共衛浴設備。 我們住宿於天晴民宿的包棟VIP透明屋，房有兩棟中間隔著一個小型游泳池，由於下午開始午後雷陣雨，於是回到了民宿休息，住宿的期間因為業者的供水系統出來問題導致早上無水可以使用，壞了旅遊的興致，跟業者反應後，得知會進行修繕。

鐵花村 | 2 小時

週末的夜晚剛好有小市集，販賣著原住民的手工藝品和各式街邊小吃，還有街頭藝人的表演。 飯後吃飽後來逛逛散散步最適合不過了。

第 2 天

比西里岸部落 | 1 小時

比西里岸Pisirian是阿美族語，有放羊的意思，這是部落的名稱。過去在這生活的阿美族人靠海而生、在離岸小島上養羊，生簡單自在。 生活就是不時在農田裡耕種著野菜時蔬；天氣好的時候就下海捕魚或撿拾藤壺、海菜，過著與大自然為伍自給自足的生活。 岸上的裝置藝術是當地的藝術家用漂流木打造的巨大羊隻，旁邊還有具有豐富色彩的小羊，真是可愛極了。 讓我想起蘭嶼的羊群們每到黃昏時會成群結隊到消波塊上看夕陽🌇，是不是在告訴我們工作之餘，請好好用心感受大自然的美好。

三仙台 | 2 小時

最美跨海八拱橋⋯從來沒有走跨橋到對面的小島，據說要花費2個多小時，在岸邊堆石頭才是心頭愛。 漢人與當地阿美族人，各自對三仙台有其傳說。 相傳「八仙」中的李鐵拐、呂洞賓、何仙姑曾於島上停憩，在山上留下三仙足印，故名三仙台。 阿美族人則流傳著三仙台藏有守護神「及發烏安」海龍的故事。

都歷部落傳統海域—Pacefongan（巴茲風岸）都歷沙灘 | 1 小時

都歷海灘天空之鏡位於台東成功鎮，阿美族人的傳統領域，近期被稱為台版的天空之鏡，退潮時平緩退去的海浪，會在海灘留下淺淺的水面會和光折射而有鏡子的效果。 突然一場傾盆大雨阻止了我們前進沙灘的路，回憶起多年前來過這裡學衝浪，全身痠痛的記憶突然湧入。

台東很熱 | 30 分鐘

被大雨淋的一身濕，來台東很熱吃一碗熱騰騰的燒仙草，店家主打創意口味雪花冰。

台東可可娜咖啡 coconut cafe' | 1 小時

峇里島風格的戶外餐廳，竟然還有按摩的服務，真的很懂行銷。餐點的非常多樣性，能滿足大人&小孩&老人的胃口。 餐廳木棧道下方是富山護漁區，需要收費一人$40元。

多良觀光車站 | 1 小時

全台最美的車站，需要爬一小段爬坡道，再往上為原住民的部落，只有居民才能將車子開上去，一般遊客必須將車輛停置在南迴公路兩側停車區，舊地重遊依舊滿滿的人潮，月台上有電子板時刻表告知車班經過的時間，餐飲部販賣許多原住民的美食和台東伴手禮。 推薦：飛魚卵香腸和綜合果汁

金崙海灘 | 1 小時

推薦想要深度台東旅遊的朋友，可以在太麻里鄉金崙村多待幾天，金崙村有碳酸溫泉和原住民部落，也有觀賞陰陽海最佳位置的金崙大橋。

LI.KA CAFE 力卡珈琲 | 1 小時

位於金崙沙灘附近，適合炎熱的下午喝杯清涼茶飲看一本好書，店家環保愛地球，要外帶飲品請自備容器，喜歡磅蛋糕系列，糕點類外帶會用乾淨葉子打包成小禮物一樣，推薦想要深度旅遊的朋友給金崙多一點時間，再往山區部落方向去，還有小米學堂可以玩手作體驗，到時再（縱谷篇）再跟各位分享。

延伸閱讀：🌍你說藍色是你最愛的顏色🌍台東藍｜海線就這樣玩🏖️🌊

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