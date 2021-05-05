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窗外就是龜山島！宜蘭「山海景咖啡廳」美翻，宛如偽出國峇里島超Chill快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友myinspireproject授權
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號稱同時擁有「山景與海景」的咖啡廳就屬宜蘭「滿山望海」了，甫於2020年才開幕，至今網友好評不斷，大片透明落地窗搭配白建築質感與室內精緻設計，再用美食佳餚點綴，保證清幽放鬆，快揪親朋好友來場與山海景的邂逅吧！

圖／IG網友jb.explore授權
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位於宜蘭縣頭城的「滿山望海」咖啡廳，是這一年來討論度極高的山海景咖啡廳，主打窗外就能看到龜山島，沒有城都紛擾與噪音，只有美景與佳餚陪伴，尤其以白建築為基底的裝潢設計，更是放大了舒適的空間感，非常放鬆，每到假日就有顧客想要預約「海景第一排」，在和煦陽光透過竹間映照著，彷彿偽出國峇里島，與大自然作陪來場美麗的邂逅。

圖／IG網友myinspireproject授權圖／滿山望海IG粉絲專頁
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而該咖啡廳消費方式採套餐與單點，主餐有大小朋友都愛的松露奶油蛤蠣義大利麵，濃郁奶醬配上松露香氣，一吃就愛上，還有青醬櫻桃鴨義大利麵與每日限量10份的白酒奶油海膽義大利麵都是熱門主餐；而副餐部分則有四種炸物與胡麻乾拌麵單點，完美演繹「宜蘭蔥」的精神；甜點共有6種蛋糕與2種鬆餅，其中「泰式奶茶生起司」屬人氣必吃，濃醇的泰奶香味配上生起司蛋糕的扎實口感，超好吃；另外也提供超過10種以上的咖啡與茶，像是「黑糖玫瑰奶茶」，把玫瑰與黑糖完美綜合，再融入淡淡的茶香非常爽口不死甜。

圖／IG網友jb.explore授權
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值得注意的是，有網友表示若到假日沒有提前訂位，絕對沒有位子，因此建議提早訂位，一免向隅喔，該店提供兩種訂位方式，包含線上訂位成為LINE好友會員後即可訂位，電話訂位則接受當日與次日預約喔，用餐時間為兩小時，低消250元，也有保留現場候位賓客，快揪團衝一波吧。

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「滿山望海」咖啡廳

地址：宜蘭縣頭城鄉大坑路211號

訂位電話：(03)9776788

營業時間：週一至週日 10:00-17:30，每月第一和第三個週三公休。

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