宜蘭南方澳「粉鳥林秘境」沙灘美食小旅行！美拍聖地＋漁港直送海鮮

作者：Funliday-Easter

跟著 Easter 於 2020-07-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 蘇澳港廟口廖榮川米糕、與潮珈琲、粉鳥林漁港。 一直以來很想找機會到粉鳥林秘境看看，剛好朋友喜歡的插畫家在南方澳的 The new days 有個小展覽，於是我們就不囉唆約個週末衝去了。

第 1 天

蘇澳港廟口廖榮川米糕 | 30 分鐘

最近國旅盛行，週末真的到哪都是車，抵達南方澳的時候已經是中午 12 點，原本想先去與潮咖啡坐坐，可惜店內已坐滿，老闆娘推薦我們先去附近吃點東西再過來，於是跟我們推薦了她的愛店 “廖榮川米糕”。 廖榮川米糕是間超過五十年的老店，中午人潮十分多，幸運的剛好找到位子便坐下，我們四人點了兩碗米糕、一碗滷肉飯、一碗湯分食，這次的夥伴是小鳥胃，所以點東西的份量都很小心😂 米糕真的很好吃，配上將之與肉鬆，我其實應該可以吃兩碗，但晚點還有其他吃的行程就先忍住了😂 湯的鹹淡也非常剛好，排骨軟嫩好吃，若有機會來南方澳，不要錯過這間老店。

與潮珈琲 | 2 小時

與潮咖啡終於有位子了，大家各自點了飲料與兩個甜點一起分食，這個甜點「阿法卡朵」讓平常不碰咖啡的我（因為喝咖啡會心悸）也覺得太！好！吃！了！吧！推薦大家來時一定要點！

粉鳥林漁港 | 1 小時

剛來到粉鳥林漁港時，因為下著大雨，雨棚下一堆人們不知道在等什麼，膚淺的我們就認定他們一定在躲雨，沒想到過了一陣子，漁船來了，大家都瘋狂的在搶漁貨 😂

粉鳥林祕境沙灘 | 1 小時

粉鳥林秘境沙灘位置在漁港後方，當天下著雨還是一堆人前往，秘境沙灘腹地不大，大家輪流排隊拍照，也有些人在這裡浮潛，不過聽說這裡屬於危險水域，還是看看風景就好囉！

粉鳥林的一把小雨傘（阿嬤的石頭厝） | 2 小時

此行另一個重點對我來說其實就是，我要吃到粉鳥林的一把小雨傘（阿嬤的石頭厝）！ 雖然是一家不起眼的小餐廳，位置也有點隱密，但生意實在有夠好，我想就是因為他們的漁貨超新鮮（就是從粉鳥林漁港直送）、價格也不貴才會如此熱門，他們菜單只有一份，就是那一盤石頭，客人多的時候要等一下，每桌輪流看菜單，有夠可愛，我們點了不少東西，炒麵、烤天使蝦、中卷、透抽、烤魚、魚湯、炒青菜每一樣都很好吃，吃完我們就回台北囉～

延伸閱讀：宜蘭｜南方澳粉鳥林秘境沙灘美食小旅行

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