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宜蘭伯朗大道「冬山熱氣球嘉年華」回歸！4天限定先筆記，彩繪稻田也美翻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
右圖為2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@jenychen8888授權、IG@ig_jihusu授權
右圖為2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@jenychen8888授權IG@ig_jihusu授權

想看熱氣球不想跑台東也沒關係，宜蘭也能就近賞！稻田版「冬山熱氣球嘉年華」往年於夏天快閃登場，去年因應疫情停辦，今年終於傳來好消息，預計於6月首兩個週末登場，搭配2021全新彩繪稻田，療癒行程一網打盡。

2021年冬山彩繪稻田造型為梅花鹿。圖／IG@jenychen8888授權
2021年冬山彩繪稻田造型為梅花鹿。圖／IG@jenychen8888授權

冬山鄉三奇村稻田美徑長約兩公里，道路兩旁放眼望去都是季節限定的田園風光，被譽為「宜蘭版伯朗大道」可謂實至名歸。今年的彩繪造型為可愛的梅花鹿，騎著自行車的逗趣模樣萌度指數爆表，還有觀景台能夠與可愛圖樣一併入鏡，為值得一訪的美拍亮點。

2021年冬山彩繪稻田造型為梅花鹿。圖／IG@jenychen8888授權
2021年冬山彩繪稻田造型為梅花鹿。圖／IG@jenychen8888授權
2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@ig_jihusu授權
2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@ig_jihusu授權

「2021三奇美徑」系列活動陸續開跑，除了有彩繪稻田及5月稻浪音樂會，冬山鄉公所早前也同步宣佈，正積極規劃「熱氣球嘉年華」與「風箏節」，其中最受矚目的熱氣球嘉年華日期預計落在6/5、6/6、6/12、6/13，讓許多人都期待能夠搭乘熱氣球升空，感受獨特繫留體驗。上一屆熱氣球最搶眼的為全聯福利熊熱氣球，雖數量不多，但在6月份金黃色系稻浪景觀加持下，也成為一段難忘之旅，趕快先筆記下來列入旅遊清單！

2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@ig_jihusu授權
2019年「三奇美徑-熱氣球嘉年華」場景。圖／IG@ig_jihusu授權

「2021三奇美徑」系列活動

熱氣球嘉年華：預計6/5、6/6、6/12、6/13
（上午場06:00-18:00；下午場16:30-18:30）
風箏節：預計7/10、7/11

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