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造訪嘉明湖前別錯過！台東關山「田野風光」好愜意　騎腳踏車遊純樸小鎮

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-11-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 5 個景點，其中包含 關山車站、關山肉圓、關山親水公園。 關山鎮田野風光可是數一數二的，大多數人來到關山鎮停留住宿，通常是要前往嘉明湖登山客或是冬季限定栗松溫泉的探險者，如果可以請留一點時間給這個純樸卻又閃閃發亮小城鎮。

第 1 天

關山車站 | 15 分鐘

抵達關山車站，雨不停只能在小鎮逛逛，在民宿休息養精蓄銳，期待明天有個晴朗☀️天氣能夠好好享受關山田野風光。

第 2 天

關山肉圓 | 30 分鐘

位於市場內的關山肉圓，皮有點厚，醬料也普普，吃過無數肉圓覺得普通，發現居民都點湯麵或是炒麵居多。

關山親水公園 | 2 小時

吃飽了啟動自行車🚲模式，親水公園園區極大，看出來有點歷史，園區內保持的不錯。

電光大橋 | 1 小時

原來這就是台東藍🤗，好的隊友讓你上天堂，豬隊友讓你像在健身房🥴我們租借了民宿提供的腳踏車，殊不知挑到的那台輪胎越騎越沒氣，整個大逆風阻力加上輪胎沒氣，像飛輪課把阻力壓到底爬坡一樣，我的股四頭肌&後腿肌群整個炸裂⋯差點往生。😂😂

電光 | 1 小時

電光部落（Kaadaadaan）是阿美族部落，位在海岸山脈西側的山麓，和台東關山鎮隔著卑南溪遙遙相對。此地舊名為雷公火，相傳是因為這裡有泥火山，在夜裡經常引發火源，居民認為那怪火是閃電引起，而閩南語將閃電說成雷公，所以用「雷公火」稱呼。 因為漂鳥197-2020縱谷大地藝術季，將我們帶到了電光社區，一個純樸可愛，遍布黃金稻田的電光社區，可惜時間短暫，這裡有好多的寶藏等待著被挖掘👍❤️ 沿著台灣最美公路 197 縣道，去年首度開展即獲得熱烈好評的《漂鳥197-縱谷大地藝術季》再次登場，不僅有去年備受歡迎保留下來的 11 件創作，今年也克服疫情問題，將呈現共 10 位國內外藝術家帶來的新創作。作品安排上與去年稍有不同，要讓民眾有機會更深入了解藝術家的創作過程。

延伸閱讀：台東關山田野風光好愜意｜腳踏車是我們親近大自然最好交通工具

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