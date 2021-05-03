100株平地櫻花海出現 台東粉紅花海還有在地小農市集吃新鮮

【圖／文：行遍天下】

台東粉紅花海季節開始，漫天花海出現在台東街頭，許多不知道的人還以為櫻花季延續，但其實這是素有「平地櫻花」之稱的花旗木，粉嫩紅色珠紅粉潤花團錦簇，尤其是在鹿野的鹿鳴酒店前方大草原，超過100株花旗木同時間一起綻放，搭配在樹下野餐以及在地小農市集最對味。





超好拍100株粉紅花海

又稱為「泰國櫻」、「桃紅陣雨樹」也被叫做平地櫻花，這些都是花旗木的別名，每年3-5月開放，10年多前台東鹿鳴酒店外開始種植了100多株花旗木，讓平地也能有漫天飛舞的粉嫩花海可以欣賞。每年此刻，百株花旗木盛開，繁華似錦，媲美日本吉野櫻，每年花季都吸引成眾多遊客參觀，人潮如織。

一大早起床還能在花海間漫步。

10年前種植超過100株花旗木，每到春天就是一整片粉紅海。

近看花旗木花朵，在藍天映照下特別美嫩。





花海樹下的野餐超享受

今年鹿鳴酒店另規畫在花季期間推出林下野餐趣，即日起至4/30止，2人份野餐組定價499元，就能林下野餐拍美照，席地賞花及享受鹿鳴酒店準備的精美野餐，竹籃及野餐墊用後歸還。

粉嫩花海的野餐派對，就算不是住客也可以參加。





小農市集一次品嚐最地道台東滋味

配合花季預期的人潮，鹿鳴酒店在4/3、4上午9點至下午5點，舉辦「鹿鳴桃花林小農文創市集」，邀集在13家在地青農、手作工坊展售自家商品，讓遊客賞花同時也能選購台東在地小農最新鮮的農產與返鄉青年的手工藝創作。

4月還會有小農市集舉行，拍花海、吃在地最對味。





景點推薦

台東鹿鳴酒店

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號

網址：www.lmresort.com.tw





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