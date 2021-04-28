花蓮3大秘境不藏私！夢幻湖好仙，還有免人擠人的海灘、森林系景點爽打卡

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-02-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 曼波海灘、炸彈蔥油餅 黃車、山度空間。 這次直殺花蓮來個舒壓之旅，分享了花蓮三大秘境，希望大家喜歡

第 1 天

曼波海灘 | 30 分鐘

今天真是太強悍了 從台北到花蓮開蘇花改原本只需半小時，這次因為年假竟然塞了快七小時，開到懷疑人生，屁股將近炸裂‼️ 於是先下來海灘走走，舒緩一下屁股🙃大家都知道七星潭，之前來到花蓮的時候也去過，簡單來說就是一個人潮眾多的觀光打卡勝地，但其實還有個秘境、人潮比較少，就是曼波海灘，也推薦大家來，比較不會都拍到人頭。因為現在肚子早已餓扁，所以這次就單純的走走看看，上車直殺市區吃美食‼️

炸彈蔥油餅 黃車 | 30 分鐘

炸彈蔥油餅是Claire的最愛❤️這裡有藍車跟黃車兩家，也都不少人在排隊，都是每日限量，賣完就沒有囉～上次吃藍車，這次換吃黃車 買了兩個加辣的蛋半熟（要吃全熟要跟店員說），味道吃起來覺得和藍車差異不大🥺一樣好吃😭建議大家就看哪間人比較少就選那間就對了‼️這樣才可以減少排隊等待的時間🤓

山度空間 | 30 分鐘

吃飽就直接來到超級IG打卡景點「山度」空間，是一個神隱在路邊山腳下的森林景點🌳🪵，門票一個人＄50元，是可以抵消費的，內有販售飲料咖啡、三明治、小點心，可以點來解饞當下午茶，園區內設有多處拍照景點，包括盪鞦韆、木頭帳篷、還有一顆透明球裡面可以座人的東西（可以看照片XD不知道怎麼形容哈哈🤣）逛完拍完其實不到30分鐘就結束了，因為有些打卡點要拍照是需要排隊的，大家可能平日來會好一點。 但由於這裡佔地不大，所以不太適合專程來，我覺得順遊其實就很夠了😎

Mr. Sam - 山姆先生咖啡館 | 30 分鐘

快速的結束山度空間後，準備出發雲山水路上以外的發現一間有如魔戒夏爾村小屋的建築坐落在路邊，看了一下導航這才發現原來就是Mr. Sam山姆先生咖啡館☕️，趕緊入內瞧瞧囉，咖啡館旁就是店家的停車場囉🅿️，一台車就是$100元，可以抵消費，從停車場走出來有個小湖泊，再走出來有兩棟特色建築，一個是咖啡館、一個是賣冰淇淋的販賣屋，原本想外帶個咖啡，但我看咖啡屋門口已經擠爆了😅，所以我還是到旁邊買冰淇淋（兩個口味：鮮奶、巧克力🍦）納涼～🥶在外頭拍個幾張，就馬上出發去下一個景點囉～❤️

雲山水 | 2 小時

接著終於來到我期待已久的雲山水，這可是我超多朋友推薦的景點，這邊有兩個必訪打卡景點👉🏻一個是夢幻湖與落羽松森林🌳，另一個則是跳石步道🪨。 首先光是夢幻湖和落羽松其實就夠讓你拍好多組照片了，天空、山、森林的倒影灑在湖面上，一陣陣風搖擺過去也讓湖面產生漣漪，根本就想唱「月色搖晃樹影 穿梭在熱帶雨林」🎶🎵🎶（喂‼️回來）整個就很像在國外的風景 ; 接著跳石瀑布，當然也要站上去體驗一下，幸好去的時候人不會很多，所以可以拍到沒有人頭的風景全貌，很美，但當然也要小心為上⚠️ 結束雲山水回到飯店休息，由於今天開太久的車，整個累倒，睡起床就八點多，於是晚餐就在附近超商解決～結束今天在花蓮的行程😪😪😪

延伸閱讀：花蓮三大秘境 看這裡

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