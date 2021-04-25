終極吃貨行程！ 臭豆腐、明心紅茶、炸彈蔥油餅 滿滿美食回憶的花東兩日遊

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2020-10-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 太魯閣國家公園管理處、明心紅茶、STARBUCKS 星巴克 (花蓮中央門市)。 我要告訴大家，這一篇是充滿美食的兩日遊，如果你不愛吃的話，還是幫我點個讚😜

第 1 天

太魯閣國家公園管理處 | 1 小時

這兩天Claire剛好在花東舉辦教育活動，週五行程結束，六日直衝花東🤣因為行程緊湊，所以在這一站沒有待太久，但如果有看到比較美麗特殊的地形就會下來走走拍照，太魯閣國家公園佔地非常廣，也有很多可以踩點的地方，例如：九曲洞、燕子口、長春祠、天祥等，是可以花上一天的時間來深度體驗，這個下次有機會去的話，一定分享給你們❤️

太魯閣國家公園管理處。圖／Claire

太魯閣國家公園管理處。圖／Claire

太魯閣國家公園管理處。圖／Claire

明心紅茶 | 1 小時

這間是我同學上次去花蓮推薦我一定要吃的早餐店，這間是已開業40年的老店，古早味紅茶＆蛋餅是必吃的，送來後發現是那種軟軟的粉漿蛋餅，因為我個人比較喜歡脆脆的蛋餅，所以這個我So So🤭，如果喜歡軟蛋餅的人應該會很愛💜至於紅茶挺好喝的😇（而且竟然還有賣控肉飯、味增湯，看到隔壁桌的有點，賣相看似很不錯🧐）

明心紅茶。圖／Claire

STARBUCKS 星巴克 (花蓮中央門市) | 1 小時

接著來到Starbucks貨櫃屋根本是超多人打卡的地方，已經和花蓮劃上等號了，是由知名建築師運用全世界各大碼頭的貨櫃打造而成😲而且也是花蓮第一間車道型門市，就是像麥當勞得來速，開車進去通道可以直接點餐，把咖啡外帶走～☕️一進到室內，被這人潮嚇到，撇除這人潮不說，裡頭的建築設置很特別，有幾個貨櫃小空間，一群人坐下喝杯咖啡感覺很有隱私感（但這麼多人應該很難遇到可以安靜的時刻😅）

STARBUCKS 星巴克 (花蓮中央門市)。圖／Claire

STARBUCKS 星巴克 (花蓮中央門市)。圖／Claire

海風味小吃 | 2 小時

接著到了中午時刻，因為有人說想吃龍蝦，於是我找了Google評價頗高(4.4🌟)的海產店，從市區開車過來車程約半小時，主打的是老闆現抓海鮮，龍蝦是老闆會帶你到室外挑你中意哪一隻，就吃哪一隻🦞這次點了龍蝦、川燙白蝦、川燙透抽、烤魷魚、飛魚卵香腸、蔥爆山豬肉，真的不誇張，每一道都好吃😳就是因為食材真的很新鮮，所以有自然的鮮甜，可以說是超乎預期的美味👍🏻但有個缺點是店面不大，大約只有4.5桌吧，上菜速度慢，廚師只有一位，真的等了有一陣子😶（但這麼好吃就算了‼️🤣）

海風味小吃。圖／Claire

海風味小吃。圖／Claire

海風味小吃。圖／Claire

海風味小吃。圖／Claire

海風味小吃。圖／Claire

海風味小吃。圖／Claire

吉安慶修院 | 30 分鐘

吃飽喝足該散步運動了吧‼️來到了充滿濃厚日式風味的慶修院，這裡是花蓮縣定三級古蹟，上網查了一下資訊，才知道吉安此地在日治時期叫做吉野，是一個移民村，裡面有八十八尊石佛是從日本四國島上八十八所箇所，一一請回而來的，為了是要讓日本移民者能夠尋求心靈上的寄託🤓 這裡其實佔地不大，不到半小時就逛完了，但裡頭倒是有許多小角落例如：庭園與枯山水，拍起來是非常有禪意的😌

吉安慶修院。圖／Claire

吉安慶修院。圖／Claire

吉安慶修院。圖／Claire

吉安慶修院。圖／Claire

吉安慶修院。圖／Claire

炸彈蔥油餅 黃車 | 30 分鐘

今天不能玩得太晚，因為明天一早要出發台東😂趕緊回到市區買炸彈蔥油餅（下午1點開，賣完就沒了），這間人氣美食幾乎是我每次來一定要去的，而且我每次都吃兩個😅，就是喜歡那半熟蛋一咬下去整個秒爆流出來，並搭配上Q彈麵皮的感覺❤️然後再配上對面賣的炸彈檸檬茶，超解膩👏🏻

炸彈蔥油餅 黃車。圖／Claire

炸彈蔥油餅 黃車。圖／Claire

西瓜大王 | 30 分鐘

久聞西瓜大王的美譽，這次終於來到了這間老店（泣）😭創立於50多年前，到現在已經是第三代，現點、現切（我發現他們會挑好的部位）、現打、全程不加水🍉就是這種堅持吃起來才是最新鮮的保證，也是讓這間店屹立不搖的基礎👏🏻要不然現在有很多都是老早就切放好冷凍、加了好多水＆糖的😖這次喝了一杯西瓜汁、點了兩盤西瓜🍉🍉

西瓜大王。圖／Claire

東大門夜市 | 2 小時

吃完西瓜大王回飯店放了行李，休息整理一下，晚餐時間又到了，前往當地知名夜市-東大門夜市，這個夜市真的很大（是由四個夜市組成的😧）、人很多、很有觀光感🤣先是有搜尋了必吃美食，但實際到現場，根本是大排長龍，最終淪為放棄下場🤯於是選了一間原住民料理，點了鹽烤吳郭魚、烤乳豬、山豬肉，不得不說這個魚是現烤的，所以等很久，但是很好吃，肉新鮮又多汁，但是這個烤乳豬...真的好硬🥶，也許是山上的豬運動次數比較頻繁，跑來跑去的，肌肉比較多🐖

東大門夜市。圖／Claire

東大門夜市。圖／Claire

東大門夜市。圖／Claire

第 2 天

家鄉池上飯包 | 1 小時

清晨起床換地方睡覺（換成在車上睡覺💤，不是我趕路😂），睡眼惺忪一起床，大約AM 8:15，已經到了池上火車站附近停車處🅿️，一時還沒反應過來....池上......池上.....池上便當‼️看來這就是我的早餐了，在火車站旁邊有兩家非常有名的池上便當店：「家鄉」＆「全美行」，這兩間常常被饕客們做比較，各有愛好者，然而….要問我的話，我會選家鄉💯，為什麼❓因為他們的配菜都是清淡口味，才能真正品嚐出池上米香🍚至於那種有雞腿有柴魚的來說，其實都是沒必要又多餘的點綴（這種的在自助餐店到處都是，幹嘛還來池上吃便當🤔哈哈）吃完便當後，到旁邊的租腳踏車店，騎車前往伯朗大道🌿

家鄉池上飯包。圖／Claire

家鄉池上飯包。圖／Claire

家鄉池上飯包。圖／Claire

金城武樹 | 2 小時

騎一下子就到了伯朗大道，路途中充滿稻田美麗的景緻，裡頭有知名的金城武樹、蔡依林樹等打卡地（印象中很久以前來這裡的時候還沒有蔡依林樹出現🧐，查了一下才知道是因為蔡依林來台東玩，也在伯朗大道找了棵樹拍照，後來台東鄉公所就把那棵樹正名為蔡依林樹😅）拍了幾張照片便騎著腳踏車到附近享受我的悠閒與美景🌿😌

金城武樹。圖／Claire

金城武樹。圖／Claire

金城武樹。圖／Claire

金城武樹。圖／Claire

金城武樹。圖／Claire

金城武樹。圖／Claire

關山臭豆腐 | 2 小時

緊接著‼️真的厲害了‼️我要告訴大家一間超好吃、對我來說是🌟5顆星、相信吃過的話對你們來說也是🌟5顆星的傳統店家🤩這一間是在地台東朋友推薦我一定要去吃看看的地方，關山臭豆腐隱身在關山天后宮附近的傳統市場內，因為這明顯大排長龍的排隊人潮，讓我們一下子就找到了😅😗除了超級有名的臭豆腐外，還有賣切仔麵、滷味，當然都要點一輪來試試🤤 💘臭豆腐使用紅薑絲、香菜、特調醬汁把外酥內軟（還會噴汁）的臭豆腐更上一層樓啊‼️ 💘切仔麵簡單樸實，裡頭有著滷蛋、油蔥、肉燥、肉片，也是不自覺就全部吃得精光‼️ 💘滷味口感不錯，入味但又不過於鹹，夾了一大盤直接秒殺‼️

關山臭豆腐。圖／Claire

關山臭豆腐。圖／Claire

關山臭豆腐。圖／Claire

關山臭豆腐。圖／Claire

初鹿牧場 | 2 小時

台東最知名的牧場，在這裡我買了一把新鮮牧草餵牛，牠們好像很餓會一直跟你拔河🐄😅也走去「落羽松秘境步道」，遠方的雲、樹倒映在湖面上，非常漂亮👏🏻🌱最後的重點是產地直送的：牛奶系列產品🥛，吃了一個冰淇淋，還有人把整個冰淇淋加進去咖啡裡面，變成拿鐵，喝了一口，滿好喝的😚多了一個香醇的口感💖這杯咖啡可是要開車回台北的精神支柱呢，怎可以馬虎呢❓😌 ～～～玩樂的時間總是過得特別快，經過這次的吃貨兩日遊，回台北要更認真運動了😅💪🏻～～～

初鹿牧場。圖／Claire

初鹿牧場。圖／Claire

初鹿牧場。圖／Claire

初鹿牧場。圖／Claire

延伸閱讀：花東兩日遊｜終極吃貨美食行程

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