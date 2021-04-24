全台最美濃霧步道！宜蘭「見晴懷古步道」仙氣四溢　彷彿漫步在雲端

作者：Funliday-Jess

於 2020-10-11 出發，總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 太平山國家森林遊樂區、見晴懷古步道、翠峰湖。 全台最美濃霧步道 森林系的你不可錯過的景點🌿

第 1 天

太平山國家森林遊樂區 | 幾秒

沿途山路蜿蜒曲折，首先道路旁會經過一大片西瓜田。 接著是無止盡的山路，路途中起大濃霧，務必小心駕駛🚗🚙🚌 在太平山國家公園入口處繳交入場費，接著途中會經過歷史悠久的老神木，看到第二張照片的路牌就是見晴懷古步道入口囉！ 通常大家會把車子停在步道入口，倘若車多也可再往前開1km的見晴懷古停車場。

太平山國家森林遊樂區。圖／Jess

太平山國家森林遊樂區。圖／Jess

見晴懷古步道 | 1 小時

「見晴懷古步道」目前開放行走的長度是900公尺，海拔高度1890公尺，步行來回約50分鐘 沿途是平緩石頭路與林道，以及早期遺留下來的運材鐵道。路程中會經過兩座吊橋，抵達第二座吊橋就快到終點囉。（終點標示如最後一張圖片） 這次途中遇到許多長輩與親子團，算是風景滿分、行走難易度0分的步道首選呢🌿 步道兩側高大林木聳立，可愛的綠色蕨類植物滿佈在山壁，雲霧繚繞隨便拍都散發仙氣，彷彿遊客們都是森林裡的小精靈漫步在雲端☁️

見晴懷古步道。圖／Jess

見晴懷古步道。圖／Jess

見晴懷古步道。圖／Jess

見晴懷古步道。圖／Jess

見晴懷古步道。圖／Jess

見晴懷古步道。圖／Jess

翠峰湖 | 40 分鐘

愚婦如我本以為只是個山頭上的湖泊景觀，沒想到翠峰湖是臺灣最大的高山湖泊，海拔1850公尺，實在太小看它啦失敬失敬 由於大濃霧遲遲未散，加上時間已晚，我們只看見被雲霧籠罩的翠峰湖其中一小角，期待下次二訪走完3.96km的環湖步道，親眼見證25公頃翠峰湖的大湖之美💙

翠峰湖。圖／Jess

翠峰湖。圖／Jess

翠峰湖。圖／Jess

蘭波 Lan Po | 1 小時

幸運找到一家值得再訪的寵物友善餐廳「蘭波」🌊 餐廳大門擺放著一張衝浪板，寫著「愛吃的人都是好人」的宣言，身為貪吃鬼的我們確認過信念直接進門入座。室內環境打造成美式衝浪風，如果你也是海人，絕對也會愛上蘭波。 店家標榜使用在地新鮮食材，不論是主食、飲品或是甜點菜單設計多元，可以吃得出老闆的用心料理，每道都讓人好想點下去😋 🍝熱奶油蔬菜起士寬版麵：奶油醬不膩口，蔬菜份量十足，搭配清爽美生菜非常剛好。 🍛剝皮辣椒豬 ：辣度不會太辣，配菜豐富，吃起來有媽媽下廚的家鄉味。 主食皆附一碗蘿蔔湯+一碗皮蛋醬豆腐小菜 重點是白飯可以免費續碗一次 🍌香蕉巧克力黑堡：分量比想像中大很多的黑堡，本以為香蕉配巧克力兩種甜份高的食材會很膩，但意外吃到海鹽的鹹甜滋味十分好吃吶。

蘭波 Lan Po。圖／Jess

蘭波 Lan Po。圖／Jess

蘭波 Lan Po。圖／Jess

蘭波 Lan Po。圖／Jess

延伸閱讀：宜蘭｜漫步在雲霧中的見晴懷古步道

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