快訊

阿里山地牛翻身規模4.3！ 嘉義震度4級、雲林3級

知名股市作手炒康友KY至500元 董座陳民郎遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2小時完售！台北超夯水果蛋糕捲「TaSweet菓子屋」搬到宜蘭　落羽松美景第一排

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

甜點控暴動了！憑藉水果蛋糕捲成為台北超火紅蛋糕店的「TaSweet菓子屋」，已於宜蘭展新店，即日起在羅東才能獨家吃得到。店面座落羅東運動公園落羽松大道旁，在二樓用餐區可邊吃甜點邊賞美景超療癒，而爆夯蛋糕捲若無事先預訂，週末通常2小時就會售罄，想吃可要趁早！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「TaSweet菓子屋」老闆經過一年休息期，選擇好山好水的宜蘭作為回歸之處，試營運首日就已吸引台北忠實老饕專程前往排隊，營業至今每日剛開店就有一長排隊伍，展現高人氣。店內放有整櫃每日新鮮現做的水果蛋糕捲，分為戚風蛋糕、手指餅乾製成的脆皮蛋糕捲兩類，口味隨季節更換，以4月初為例有金桔鳳梨巧克力捲、日本蜜柑草莓紅茶捲、焦糖洋梨捲、莓果紅茶捲，每款鮮果夾雜鮮奶油與卡士達，豐富味道毫不甜膩，被盛讚無雷品。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了主打水果蛋糕捲，現場另有磅蛋糕、蘋果派、費南雪、小雪球圓餅、手工餅乾等常溫點心，其中首度嘗鮮的宜蘭ㄚ欣的美食日誌私心激推費南雪與蘋果派，費南雪入口滿是奶油焦香味、現烤蘋果派酥脆美味，而青森蘋果款季節限定，過季後就吃不到了。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

現場一樓為點餐區，二樓為觀景座位區，大片透明窗外就是落羽松，夏日採光佳，秋季景觀亦令人期待。不過為顧及服務品質，每回只開放五組客人，疫情期間每桌限四人，用餐座位雖不開放訂位，但想吃甜點可提前預訂，不想等候座位區可事先訂購，再外帶到羅東運動公園，體驗專屬的悠閒野餐。提醒大家「TaSweet菓子屋」每週只營業兩至三天，每月時程請以官方社群公告為準。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

TaSweet 菓子屋

地址︰宜蘭縣羅東鎮四維路10號
營業時間︰13:00-18:00
備註：內用低消為一杯飲品(不含蛋糕)，用餐時間90分鐘(無人候位則不在此限)

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

看「奈良美智特展」能這麼玩！台北懶人步道觀景台、絕美漢堡店一次收

「台版吳哥窟」5/19起採預約入園！台南絕美廢墟古城重新開放

蛋糕 甜點 公園 落羽松 下午茶 宜蘭美食

相關新聞

2小時完售！台北超夯水果蛋糕捲「TaSweet菓子屋」搬到宜蘭　落羽松美景第一排

甜點控暴動了！憑藉水果蛋糕捲成為台北超火紅蛋糕店的「TaSweet菓子屋」，已於宜蘭展新店，即日起在羅東才能獨家吃得到。店面座落羅東運動公園落羽松大道旁，在二樓用餐區可邊吃甜點邊賞美景超療癒，而爆夯蛋

宜蘭「龜山島」行程三合一！搭配礁溪溫泉好山好水又好拍，海景餐廳也美翻

於 2020-08-29 出發，總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 宜蘭縣立蘭陽博物館、北關海潮公園、阿宗芋冰城。 週末來去龜山島登島、繞島、賞鯨和礁溪溫泉飯店住一晚♨️拍不完的網美餐廳，好山好水好悠閒，原來宜蘭這麼好玩🌈。

宜蘭「雞排只要10元」！30年老店在地人推薦，還有雞肉串、龍鳳腿也10元快衝

雞排只要10元！位於宜蘭東門夜市，有一處「30年老店」炸物品牌，主要販售雞排、龍鳳腿與雞肉串，全部統統只要10元，每逢營業時間就可以看到排隊人潮，大夥兒都會買個好幾串，裹上濃郁醬汁「很涮嘴」，快揪團吃一波！

夜市必吃、CP值生魚片、當地咖啡！「花蓮深度耍廢」就從山線吃到海線

於 2021/03/03 出發，總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 耕壽司、昭和58、東大門夜市。 兩日縱走山線花蓮

走進宜蘭雲霧秘境裡！　夏日大自然與鼓的和鳴表演 超強能量撼動靈魂

宜蘭神木園超強能量森林浴洗滌順著台七線前往明池森林遊樂區。一下車，眼前的明池神木就昂然矗立在眼前，這是一株樹齡高達1,500年的紅檜，樹高31.6公尺，靈氣逼人。

輕鬆攻頂！ 賞瀑布、遠眺蘭陽平原　「宜蘭猴洞坑」肉腳也能征服

最新推出的大東北角區域橫跨新北宜蘭兩縣市，包含新北市的「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」及宜蘭縣的「頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳」，距離多在3小時內就能抵達，把海岸線串聯好美的平原山巒風光一網打盡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。