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2小時完售！台北超夯水果蛋糕捲「TaSweet菓子屋」搬到宜蘭 落羽松美景第一排
甜點控暴動了！憑藉水果蛋糕捲成為台北超火紅蛋糕店的「TaSweet菓子屋」，已於宜蘭展新店，即日起在羅東才能獨家吃得到。店面座落羅東運動公園落羽松大道旁，在二樓用餐區可邊吃甜點邊賞美景超療癒，而爆夯蛋糕捲若無事先預訂，週末通常2小時就會售罄，想吃可要趁早！
「TaSweet菓子屋」老闆經過一年休息期，選擇好山好水的宜蘭作為回歸之處，試營運首日就已吸引台北忠實老饕專程前往排隊，營業至今每日剛開店就有一長排隊伍，展現高人氣。店內放有整櫃每日新鮮現做的水果蛋糕捲，分為戚風蛋糕、手指餅乾製成的脆皮蛋糕捲兩類，口味隨季節更換，以4月初為例有金桔鳳梨巧克力捲、日本蜜柑草莓紅茶捲、焦糖洋梨捲、莓果紅茶捲，每款鮮果夾雜鮮奶油與卡士達，豐富味道毫不甜膩，被盛讚無雷品。
除了主打水果蛋糕捲，現場另有磅蛋糕、蘋果派、費南雪、小雪球圓餅、手工餅乾等常溫點心，其中首度嘗鮮的宜蘭ㄚ欣的美食日誌私心激推費南雪與蘋果派，費南雪入口滿是奶油焦香味、現烤蘋果派酥脆美味，而青森蘋果款季節限定，過季後就吃不到了。
現場一樓為點餐區，二樓為觀景座位區，大片透明窗外就是落羽松，夏日採光佳，秋季景觀亦令人期待。不過為顧及服務品質，每回只開放五組客人，疫情期間每桌限四人，用餐座位雖不開放訂位，但想吃甜點可提前預訂，不想等候座位區可事先訂購，再外帶到羅東運動公園，體驗專屬的悠閒野餐。提醒大家「TaSweet菓子屋」每週只營業兩至三天，每月時程請以官方社群公告為準。
TaSweet 菓子屋
地址︰宜蘭縣羅東鎮四維路10號營業時間︰13:00-18:00備註：內用低消為一杯飲品(不含蛋糕)，用餐時間90分鐘(無人候位則不在此限)
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