宜蘭「雞排只要10元」！30年老店在地人推薦，還有雞肉串、龍鳳腿也10元快衝

雞排只要10元！位於宜蘭東門夜市，有一處「30年老店」炸物品牌，主要販售雞排、龍鳳腿與雞肉串，全部統統只要10元，每逢營業時間就可以看到排隊人潮，大夥兒都會買個好幾串，裹上濃郁醬汁「很涮嘴」，快揪團吃一波！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

東門夜市位於宜蘭東港陸橋周圍，有著各式夜市美食小吃，像是烤肉串、臭豆腐、鐵板燒、泰式奶茶、韓式正宗甜餅、牛排、烤玉米等超過數十個攤位小吃，琳瑯滿目，每逢假日或平日傍晚都可以看到人潮湧進，是適合觀光同樂吃美食的夜市景點。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

這回要介紹的是擁有超過30年經營的炸物老店，雖只販售三個品項，包含雞排、龍鳳腿與雞肉串，不論一份或兩串統統只要10元，非常便宜，許多上班族下班都會繞過來買個好幾串回家享受，店內也提供兩種沾醬（特製甜辣醬與醬油膏），新鮮剛炸好裹上濃郁醬汁，很好吃。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

而好評推薦的雞排，一份共有2串，酥脆的黃金麵衣，配上些許的雞肉，一口就可以嗑掉一串。不過也有網友表示，雖然非常便宜，若單買個一兩串，就只是「吃味道」的啦。值得注意的是，該店採自助裝袋結帳，建議等待起鍋後，稍放涼個一兩分鐘再拿取裝袋喔！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

東門夜市「30年老店」炸物

地址：宜蘭市宜興路一段附近（靠近東港陸橋中間下方）

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

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