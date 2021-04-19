宜蘭「龜山島」行程三合一！搭配礁溪溫泉好山好水又好拍，海景餐廳也美翻
作者：Funliday-CaCa 去哪裡
於 2020-08-29 出發，總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 宜蘭縣立蘭陽博物館、北關海潮公園、阿宗芋冰城。 週末來去龜山島登島、繞島、賞鯨和礁溪溫泉飯店住一晚♨️拍不完的網美餐廳，好山好水好悠閒，原來宜蘭這麼好玩🌈。
第 1 天
宜蘭縣立蘭陽博物館 | 3 小時
從桃園出發，害怕假日雪隧塞車，提早6:30出發，沿途隧道小塞，大約2個小時到目的地。 由國內建築師姚仁喜領軍，參考宜蘭北關常見的地貌特徵－單面山為基礎設計，建築物外觀神美，光在建築物外圍就可以瘋狂拍照，陽光燦爛照在反光玻璃牆上，光線充足，怎麼拍都美。 由於艷陽高照，決定於室內展區參觀地質展，著實上一堂課。
北關海潮公園 | 3 小時
一陣傾盆豪雨之後，天空瞬間晴朗☀️，來到了北關海潮公園，蘭陽八景之一，公園內設有有販賣部，阿姨們販賣著海鮮乾貨以及簡單的餐食，需要補充水分的這裡也有販賣冷飲。 沿著步道走，可以來到砲台，對岸正是龜山島本人，再往下走到達一線天，網美們的拍照打卡景點，由於路線狹小，拍照需要排隊，以及禮讓通過的遊客。 海岸與礁石間的生態豐富，害怕海蟑螂的朋友需要小心行走，其實只要一經過礁石海蟑螂就會自動的散開，沒有攻擊性😆。
阿宗芋冰城 | 30 分鐘
阿宗芋頭冰，假日必排隊，3球50元，有多種口味可以選擇。
奶酥人 | 30 分鐘
香濃可口的奶酥厚片$70，奶酥抹醬$350。
窯籃曲義式烘焙餐廳 | 3 小時
平價的義式料理餐廳，園區內有停車場🅿️及戶外一個太空泡泡包廂供網美們拍照📷。 由於氣候酷熱，胃口不是很好，點了海鮮窯烤pizza，吃了家人點的燉飯覺得非常好吃，推薦選擇燉飯類。
第 2 天
烏石港遊客中心 | 4 小時
非常滿意和推薦這次的行程，訂購的是蘭鯨號，這次搭乘的是凱鯨號，為同一家公司，龜山島登島、繞島，賞鯨，三合一行程，由於家人上次參加沒有看到鯨豚所以這次可以免船費，只需要付保險費和登龜山島的費用就可以了，如果有孩童參加還可以獲得一個紀念品。 船艙乾淨舒適，船員很熱情的介紹景點，人品大爆發看到2-3百隻的瓶鼻海豚🐬，船員一直呼籲大家要愛護海洋，台灣四面環海，生態豐富，要珍惜且愛護大自然。 登上龜山島後，導遊細心的講起關於龜山島的故事，由於天氣酷熱，走了一小段就跑去休息納涼了😂。
野小孩 吃車輪餅配咖啡 | 30 分鐘
年輕人創業一定要來支持一下，以車輪餅價錢來說偏高，如果以甜點的角度價錢合理。 有每週限定口味（有開箱的喜悅當週是芒果椰椰奶奶$50），而本人偏好榴槤起司口味，超好吃😋
滿山望海 | 3 小時
近期非常熱門的網紅打卡餐廳，非常難預約，尤其假日一位難求，很幸運的訂到二樓戶外沙發區，由於戶外沒有冷氣，所以只能吹著自然風，戶外沙發區沒有餐桌也無法點餐食只能點飲料，看著一望無際的海，默默的就過了2個小時。
老街懷舊食堂 | 1 小時
平價且溫馨的懷舊復古餐廳，好像回到鄉下外婆家吃飯，宜蘭特色點心：糕渣，非常好吃，口感難以形容，必須親自體驗😋
延伸閱讀：龜山島行程三合一搭配礁溪溫泉好療癒，網美餐廳美不勝收
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