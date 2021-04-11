宜蘭最新景點「天空之城」成打卡夯點！空中城堡必拍　還有醫美園區免費測膚質

現實版「霍爾的移動城堡」現身宜蘭？五結鄉日前新增一處觀光工廠，結合天然環境、文創手作、綠能場館、歐風設計，而園內最吸睛的莫過於猶如「天空之城」的造景，生命之樹造型上延伸出特色空中城堡，成為人人搶拍的最佳場景，目前正值試營運，預計5月底正式開幕。

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宜蘭這處2021最新景點「赫蒂法莊園」主打「植萃生技輕旅、身心靈調養、療癒體驗活動、醫美園區」四大主題概念，打造寬敞空間的生技觀光園區，中央設有一棟空中城堡，不鏽鋼材質的生命之樹延展出精緻的「天空之城」，吸引許多人朝聖美拍，未來晚間城堡會點燈並開放上樓，勢必再度洗版社群。

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園區內規劃了文創DIY手作課程、互動體驗，也販售自創品牌的保養品，其中醫美園區開放旅客免費體驗肌膚檢測，2至3分鐘可分析肌膚問題，為一大亮點。目前試營運開放線上預約，提交送出代表預約成功，當日到訪告知工作人員姓名即可。

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試營運階段門票照樣收費200元，但享優惠三選一，包含免費兌換獨家贈品乙份；餐飲或伴手禮單筆消費可使用乙張抵用券200元；購買赫蒂法自營商品或指定商品單筆消費滿2000現抵200，另加贈下次入園券一張。不過餐廳咖啡館尚在建置中，許多設施尚未完工，建議5月正式開幕後再造訪，才能逛得比較盡興哦！

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赫蒂法莊園

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號試營運開放時間：每日0900-1800門票資訊：成人200元、12歲以上及持學生證150元（可全額折抵）詳細交通：在虎牌米粉同一條路上(以虎牌為定點)，行車往南蘇澳方向2公里處，莊園在左邊；行車往北傳藝方向，莊園就在右方。

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