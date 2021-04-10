重口味一次上癮！ 宜蘭挑戰無水無電「秘境野營」+手划來回烏岩角

作者：Funliday-Yvonne Wu

於 2020-07-17 出發，總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 國家新城、外澳(烏石港衝浪處)、天下第一窯烤雞。 今年露營盛行，但有一種更重口味的一次就上癮唷！ 跟著我野準沒錯！

第 1 天

國家新城 | 幾秒

我有一個Line群組，是一群凹豆朋友，今年聽說被我入坑的不要不要的，大家呼朋引伴持續號召擴增凹友們。 有天我又想露了，而且還在第二天安排了一個體力活被誤以為是｢某運動團體｣，一貼出這個活動idea就立馬釣出一堆野人魂朋友要參加，不過呢這次我想換點重口味的－海邊野營。挑戰沒水沒電完全自給自足的感覺，看能不能蹦出什麼新姿味，這也是我每次最期待的呢。

外澳(烏石港衝浪處) | 4 小時

星期六一大早我們相約去了烏石港衝浪，不想塞在國道5號上便繞了遠路走了濱海公路，我想順暢無比的星期六出遊比什麼都重要了。 我們在傑夫衝浪租借了板子，到沙灘上領板子有附教學適合新手想過過癮的人，不過烏石港的假日就是一個｢全世界｣的人都在這的概念，所以衝起浪來需要格外小心。

外澳(烏石港衝浪處)。圖／Yvonne Wu

外澳(烏石港衝浪處)。圖／Yvonne Wu

天下第一窯烤雞 | 2 小時

中午我們訂了一家評價很不錯的甕仔雞店━ 礁溪天下第一窯烤雞 (記得尤其假日要吃甕仔雞的話要提早預訂唷)。 甕仔雞的部分在肚子裡有塞了檸檬，吃起來有淡淡的清香滿清爽的。 白飯部份是自取，而且店家很貼心的還有附雞油、豬油和醬油可以拌飯，超符合我們這種愛古早味的人，桌菜部分也算是無雷，滿推薦大家來嚐鮮的。點了一整桌的菜都是來不及拍照就被大家暴風式掃盤了，我想剛剛的衝浪真是有讓大家餓到~

天下第一窯烤雞。圖／Yvonne Wu

南天宮金媽祖 | 1 小時

吃完飯找了南方澳漁港旁的南天宮金媽祖，這裡有個小商圈可以晃晃，有些特色的下午茶餐廳，也有道地小吃，或是像我們一樣吃冰消暑。 不過這次我們來這的重點還有一個就是買彩卷，想說廟旁的彩卷行有保庇買個過癮。 時間差不多了趁太陽還在趕緊前往海邊露營，我們原訂想露在｢東澳北溪出海口｣，但這裡石頭太大顆，且也是我們明天一大早的活動出發點一定會塞滿人所以臨時更改地點到東澳彎野露。 臨時更改為東澳彎，這裡是細砂，且入口有辦法停車，只是要卸裝備就要稍微搬一下大概3分鐘路程。

南天宮金媽祖。圖／Yvonne Wu

南天宮金媽祖。圖／Yvonne Wu

南天宮金媽祖。圖／Yvonne Wu

東澳灣 | 1 小時

搭好帳，擺好今晚的陣仗，我們一起在沙灘上吹著海風，飲酒作樂，一起浪費時間，真的是好浪漫呀。 7月的海邊，晚上沒那麼酷暑難耐，有著微微徐風也不至於到冷，真的是個很適合海邊露營的季節呀! 你說野營呢，或許有那麼點不方便，但就像是一種在物資充裕的情況下，學著怎麼回歸原始也能找到快樂的那種單純感，我想這就是為何露營之於我呢能如此迷人的地方了。 大伙兒湊在一起，一起煮飯、一起分食、一起看著星星吹著海風暢聊或甚至只是一起看著營火發呆聽著木柴嗶嗶啪啪的聲音，慢下腳步充飽電再繼續回都市奮鬥。 放縱之餘的我們，睡前還是堅持先收拾好容易被海風吹走的各種垃圾，近3點才入睡，我們可是一大早5:30要去附近集合呢!!!

東澳灣。圖／Yvonne Wu

東澳灣。圖／Yvonne Wu

東澳灣。圖／Yvonne Wu

東澳灣。圖／Yvonne Wu

東澳灣。圖／Yvonne Wu

東澳灣。圖／Yvonne Wu

第 2 天

東澳彎 | 幾秒

清晨5:00，天都還沒亮，我們來到了第二天的重頭戲 ━ 滑獨木舟 這次我們是報名了【一起划工作室】的早鳥來回手划行程。 歷經近2小時划行，乘風破浪，我們終於來到烏岩角菜市場哈哈哈哈，因為假日人太多了，實在是人滿為患。不過也真的很值得體驗的一項活動。

東澳彎。圖／Yvonne Wu

東澳彎。圖／Yvonne Wu

東澳彎。圖／Yvonne Wu

東澳彎。圖／Yvonne Wu

東澳彎。圖／Yvonne Wu

東澳彎。圖／Yvonne Wu

烏岩角 | 1 小時

建議如果容易暈船的人一定要先吃藥唷，可能因為假日吧所以各隊伍等待時間拉長，也就是說你們停留在海邊上的時間拉長，這其實更容易暈，反而是划行時不會暈。 其實，行程都是手划過去船動載回，但我們一行人就想試試看來回手划，教練也至少跟我們確認了不下五次，還以為我們是否為某運動團體體力過人，結論是如果要我再選一次我可能還是會想來回手划，真的頗好玩的。 不過真的挺累的，回家一天了還能感覺到身體在船上晃的感覺很奇妙。 ✏️野營很看天氣，出發前一定要看好氣象預報、觀看Windy看雨量風速等等的指標才能以不變應萬變。 ✏️無論露營還是野營，只要是各種戶外活動，「請記得帶走自己的垃圾，如果可以請帶走更多的垃圾」，不要因為自己一時的快樂造成大自信污染。 ✏️如果有燒營火務必一定要帶焚火台唷！回程也要把散落的灰撿走

烏岩角。圖／Yvonne Wu

烏岩角。圖／Yvonne Wu

烏岩角。圖／Yvonne Wu

烏岩角。圖／Yvonne Wu

烏岩角。圖／Yvonne Wu

延伸閱讀：宜蘭 | 秘境野營 滑去烏岩角

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