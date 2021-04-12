輕鬆攻頂！ 賞瀑布、遠眺蘭陽平原　「宜蘭猴洞坑」肉腳也能征服

【圖／文：行遍天下】

與閨蜜一起，展開一段春日悠哉小旅行，到最新形成的大東北角區域走走玩玩，享受無憂春浪漫！





炎炎夏日鑽進山林找一絲涼意

最新推出的大東北角區域橫跨新北宜蘭兩縣市，包含新北市的「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」及宜蘭縣的「頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳」，距離多在3小時內就能抵達，把海岸線串聯好美的平原山巒風光一網打盡。

選擇最悠哉的時光，跟閨蜜展開最Chill的旅程。

第一站到宜蘭最人氣的打卡點猴洞坑瀑布去，向上攀爬不到10分鐘就能攻頂的輕鬆之旅，不一會兒就能站在瀑布頂端一覽蘭陽平原的風采，一面吸收芬多精一面讓清澈溪水沁涼雙腳，心情不自覺都開闊了！

猴洞坑瀑布花10分鐘就能攻頂。

而不遠的員山地區更有一處二湖鳳梨館，透過館長專業解說，了解這全球緯度最高鳳梨產區的特色，也是全台僅存專門栽植土鳳梨品種的地區之一；大小朋友更喜歡在這裡參加鳳梨豆腐乳DIY，把事先準備好的豆腐乾與鳳梨、糖水依照比例疊層放上，一層白色一層黃色的豆腐乳釀製就大功告成，等待回家曝曬4個月後就能開封享用了！

二湖鳳梨館自製的鳳梨豆腐乳，4個月後就能開吃。

釀完豆腐意猶未盡，再驅車前往冬山最新熱門打卡點「飛魚食染」，隱身在傳統冬山市場裡的小文青豆花店，堅持使用無基改有機黃豆，搭配日本天然鹽滷製作，酸酸甜甜檸檬豆花搭配京都白玉超級美味。

飛魚食染的豆花純淨美味讓人還想再吃。





景點推薦

猴洞坑瀑布

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

營時：24小時開放但天黑請勿進入以免危險





地址：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路108號

電話：03-923-0046

營時：08:00∼18:00

網址：tourist-attraction-77.business.site

價位：鳳梨豆腐乳DIY200元





地址：宜蘭縣宜蘭市冬山鄉冬山路186號1樓(舊市場內)

電話：03-959-5020

網址：飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

價位：京都白玉豆花50元、翡翠檸檬豆花40元





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」