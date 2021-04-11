秒到兼六園！「日式禪風庭院＋愛心生態景觀池」超好拍

天氣逐漸回暖，曬著初春的暖陽，吹著徐徐吹來的涼風，又是適合出門溜搭的時候。過年走春時已將熱鬧的中南部逛過一遍，想去宜蘭走走卻又被塞成停車場的雪隧嚇得打消念頭，在受夠了人擠人的此時，搭上火車就能輕鬆抵達

2021-03-28 18:00