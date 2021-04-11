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秒到兼六園！「日式禪風庭院＋愛心生態景觀池」超好拍
【圖／文：行遍天下】
落羽松森林環抱著的愛心水池，散發出優雅浪漫氣息，激發了「走吧！去旅行」的渴盼！步入澄霖沉香味道森林館室內，空氣中瀰漫著沉香的淡雅幽香，心靈瞬間為之沉靜。挑高寬敞的空間內，擺設了各式各樣的沉香商品，拿起香皂試洗，手中芳香滿溢，試聞精油更是神清氣爽。
漫步日式庭園感受春日風情
信步走向戶外，貨櫃屋畔的落羽林雖已落葉，但仍帶來另一番蕭瑟之美，愛心造景的草坪卻又注入春綠的活力，忍不住流連許久，拍起張張美照。另一側的日式庭園有曲橋、水榭、石燈籠，頗具禪意的松樹則像極綠色精靈舞動其中，令人彷彿飛到了日本般，無愧「台版兼六園」之美名。
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澄霖沉香味道森林館
地址：雲林縣虎尾鎮惠來里惠來75-6號
電話：05-622-5757
網址：澄霖沉香味道森林館
時間：8:00～17:30
費用：停車清潔費100元，消費滿千可抵停車費
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